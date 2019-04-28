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      Головні новини 28 квітня: Смертельний вибух у Києві, великодня ескалація на Донбасі

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      Новини України сьогодні 28 квітня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 28 квітня: на Позняках у Києві у квартирі вибухнула граната, на Донбасі знову неспокійно / Колаж 24 каналу

      У Києві на Позняках у одній із квартир, імовірно, вибухнула граната, внаслідок чого загинули 44-річний чоловік і 38-річна жінка. В Україні християни східного обряду відзначають Великдень. Навіть у такі святкові дні бойовики на Донбасі продовжують бити по українських захисниках. Такими були головні новини неділі, 28 квітня, в Україні та світі.

      Вибух на Позняках у Києві

      Уночі проти 28 квітня у Дарницькому районі Києва в одній із багатоповерхівок, імовірно, вибухнула граната. Зокрема, так переконує жінка, що власне у момент вибуху, перебувала у квартирі. За її словами, постраждали її 38-річна донька разом зі своїм 44-річним співмешканцем – останній приніс гранату та підірвав її.

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      Медики, що прибули на місце події, констатували смерть чоловіка, а жінку доправили до лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості у непритомному стані. За кілька годин від тілесних ушкоджень вона померла.

      Слідчі з’ясували, що вибух стався на кухні, коли у приміщенні перебували загиблі. Звідти поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати. Їх правоохоронці направили для проведення експертизи. Наразі триває з’ясування обставин події.

      Місце вибуху на Позняках у Києві 

      Як у ефірі 24 каналу повідомила кореспондентка Марія Писаренко, подія трапилася на вулиці Вишняківській, 9. Окрім двох старших жінок і чоловіка, у квартирі також жили дві 18-річні близнючки, доньки загиблої. Проте у момент вибуху вдома їх не було. За словами сусідів, поліція так і не встановили звідки чоловік взяв гранату. Кажуть, що не воював і на фронті не був. Крім того, брат потерпілої розповів журналістам, що він був мало знайомим із її цивільним чоловіком, проте в розмовах той часто згадував, що у нього є довідка з психіатричної лікарні.

      До слова, ЗМІ пишуть, що вибух стався унаслідок сварки між чоловіком і його цивільною дружиною, якій і належала квартира. Конфлікт виник через дітей жінки від попереднього шлюбу. Під час скандалу чоловік дістав гранату та почав погрожувати жінці, але боєприпас вибухнув у його руці.

      Включення 24 каналу з місця події

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      Неспокійний Великдень на Донбасі 

      Навіть у святкові дні окупанти на Донбасі обстрілюють українські позиції. Зокрема, 27 квітня вони здійснили 13 обстрілів:

      – Красногорівку, Новоселівку другу та Луганське обстріляли з гранатометів різних систем;

      – Широкине та Лебединське, що неподалік Маріуполя, накрили вогнем зі стрілецької зброї, а Павлопіль – з мінометів.

      На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

      Вони періодично обстрілюють як мінометами, так і крупнокаліберними кулеметами 12,7 або 7,62 – постійно працюють,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

      Як у ефірі 24 каналу зазначив кореспондент Антон Голобородько, у Великодню ніч над позиціями українських військових також літали ворожі безпілотники.

      Якою сьогодні є ситуація на Донбасі: дивіться сюжет 24 каналу

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      Україна відзначила Великдень: як це було 

      У суботу, 27 квітня, до Києва прибув благодатний вогонь прямісінько з Єрусалиму, а вже надвечір і зранку майже в усіх містах і селищах України відбулися великодні богослужіння. Це свято для більшості вірян є особливим, адже відзначають його вперше в історії в автокефальній і незалежній Православній церкві України. Також Великдень 28 квітня святкує Українська греко-католицька церква. 

      Як відзначали Великдень у містах Україні: дивіться сюжет 24 каналу

      Долучився до святкувань і чинний президент Петро Порошенко. Він разом із дружиною Мариною відвідав у Києві Свято-Михайлівський собор і Патріарший собор Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

      У свято Воскресіння Христового у молитвах ми згадуємо наших воїнів, бо завдяки їм маємо можливість у мирі та спокої прийти до храмів. Згадаймо у своїх молитвах також наших полонених і заручників у ворожих тюрмах. Помолимося і за тих, хто втратив близьких людей, хто зазнав лиха від російської агресії. Вірю, що, як і писав Тарас Шевченко, "діла добрих оновляться, діла злих загинуть"! Усім українцям у день Христового Воскресіння бажаю радості, щастя й добробуту!
      – підкреслив гарант на своїй сторінці у Facebook.

      На Великдень Порошенко відвідав храми ПЦУ та УГКЦ 

      Зауважимо, Великдень – найпопулярніше свято серед українців, і випереджає воно навіть Різдво та Новий рік. Крім того, цього року, після отримання Томосу українською церквою, кількість вірян, які прийшли до храмів святкувати, – збільшилась в рази.

      До слова, привітав з Великоднем християн східного обряду Папа Римський Франциск.

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      Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святий Великдень згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання. Нехай же воскреслий Господь обдарує їх радістю та миром!
      – мовиться у посланні очільника Католицької церкви.

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      Теги: Новини України Релігія Великдень Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Вибух Кримінальні новини Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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