Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20

У Львові спалахнула масштабна пожежа на вокзалі. Україні передали 4 полонених, про яких нічого не знають в СБУ. Японія вперше в історії приймає лідерів країн G20. Україна святкує День Конституції. Такими були головні новини п'ятниці, 28 червня.

Пожежа на львівському вокзалі

На львівському головному залізничному вокзалі спалахнула пожежа. Вогонь зайнявся близько 17 години на території локомотивного заводу – горіли склади. Завод розташований поряд із коліями, якими курсують пасажирські потяги.

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Здалека та на самому вокзалі було видно величезний стовп чорного диму. Проте евакуації не відбувалось, відвідувачі вокзалу не панікували, оскільки сама будівля вокзалу охоплена вогнем не була. При цьому на місці були присутні пожежні авто, поліція та карети швидкої медичної допомоги. Пасажирські потяги курсували у звичному режимі.

Працівник локомотивного заводу уточнив, що вогонь зайнявся в цеху ремонту локомотивів, це виробниче приміщення. Там вже частково обвалився охоплений вогнем дах. Поруч з дахом, що обвалюється, розміщені кисневі балони.

За даними надзвичайників, пожежа охопила 300 квадратних метрів. Як розповіли 24 каналу пожежники, для боротьби з вогнем залучали 17 одиниць техніки і 50 рятувальників. Наразі тривають роботи із розбору конструкції. Станом на 21:30 пожежу локалізували, постраждалих немає. Загрози мешканцям прилеглих вулиць теж немає, запевнив заступник міського голови з питань безпеки Львова Сергій Бабак.

Дивіться відео з пожежі на локомотивному заводі у Львові з різних ракурсів:

Пожежа на вокзалі у Львові / Фото Уляни Верстюк (24 канал)



Пожежа на львівському вокзалі / Фото Олени Кандяк (24 канал)





Вхід до вокзалу / Фото Уляни Верстюк (24 канал)



Задимлення біля входу в будівлю вокзалу / Фото Уляни Верстюк (24 канал)



Так виглядає пожежа з відстані 2 кілометрів / Фото Олени Кандяк (24 канал)



Так виглядає дим з пожежі з одного зі львівських дворів за 3 кілометри від вокзалу/ Фото Олександра Бевзи (24 канал)



Допис Ігоря Зінкевича про пожежу на вокзалі



Дим з пожежі на львівському вокзалі / Фото Михайла Годи (24 канал)

Дивіться фото 24 каналу та кадри з соцмереж з пожежі на львівському залізничному вокзалі:

Звільнення полонених

В аеропорту Мінська проросійські бойовики передали українській стороні чотирьох полонених українців. Їх доставили літаком з Ростова, а зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук – кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя". Медведчук, до речі, не вповноважений проводити переговори та сам обмін полонених чи їх звільнення.

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Через кілька годин звільнених полонених приватним літком доставили до Києва в аеропорт імені Сікорського ("Жуляни"). Там їх зустріли рідні. Разом з полоненими Медведчуку передали їхні паспорти та документи про звільнення. Політик показав ці паспорти, проте не відкривав їх. Події з мінського аеропорту транслював телеканал ZIK, який нещодавно придбала пов'язана з Медведчуком особа. Присутніми були і журналісти російських пропагандистських каналів.

На прес-конференції в аеропорту Мінська один зі звільнених зазначив, що дізнався про своє звільнення з полону та передачу Україні тільки 4 дні тому. Проте всі звільнені відмовлялися відповідати на запитання журналістів.



Чотирьох полонених передали Україні

Так, на питання журналіста до полонених, в яких умовах вони утримувалися і що їх чекає в Україні, звільнені українці відповіли: "Без коментарів". На запитання про самопочуття сказали, що "нормально, відмінно".

Емоції, звичайно, переповнюють. Чому без коментарів? Це буде некрасиво. Ми вдячні всім, хто займається питанням звільнення,

– сказав один зі звільнених українців.

Зауважимо, що в СБУ напередодні заявили, що не мають офіційної інформації щодо 4 осіб, яких представники бойовиків повертають Україні. Більше того – пізніше у службі повідомили, що одного з чотирьох звільнених полонених розшукують за дезертирство.

Що відомо про звільнених полонених?

Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас". Потрапив у полон бойовиків у вересні 2016 року. А за даними бази "Миротворця", Великий – дезертир та розшукується за це в Україні. Окупанти "засудили" бійця до 15 років в'язниці, і чоловік перебуває у полоні бойовиків Луганщини.

Яків Веремійчик – старший солдат ЗСУ родом з Волині, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Був захоплений в полон диверсантами бойовиків у сірій зоні на Донбасі у травні 2018 року.

Едуард Міхеєв – колишній працівник "міліції ЛНР", мешканець Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпигунстві.

Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом зі ще 7 українськими військовими. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР ЗСУ.

До речі, вчинок Медведчука розлютив президента Володимира Зеленського. Адже Медведчук – не уповноважений на жодні переговори щодо обміну чи звільнення полонених, при цьому вів перемовини з бойовиками.

Коли у нас є країна велика, незалежна та самостійна, я не розумію, чому у нас повинні бути посередники. Він (Медведчук) знає мій стосунок до цього питання. Це не про якісь особистості, це дуже важливе питання. Чому піднімають питання повернення полонених, чому піднімають питання припинення війни з його боку тільки під вибори?,

– сказав Зеленський на брифінгу 27 червня.

Саміт G20 у Японії

28-29 червня в Осаці – з'їзд "Великої двадцятки". Японія вперше в історії приймає лідерів країн G20. До речі, саміт розпочався із невеликою затримкою через те, що запізнювався очільник Кремля Володимир Путін.

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Вже відбулися зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єром Японії Сіндзо Абе, прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

У цей час Володимир Путін встиг провести лише одну зустріч із країнами-членами BRIC. В групу найбільших за площею країн, що розвиваються входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

У спільній заяві наголошується, що країни домовилися провести більш складні тести пулу умовних валютних резервів.



Путін і решта лідерів-країн BRIC/ фото ТАСС

Трамп і Путін

А о 14:00 (о 8:00 за Києвом) відбулася спільна зустріч Трампа і Путіна. Окрім них, на переговорах були присутні глави МЗС країн та представники президентських адміністрацій. Зустріч тривала 1 годину 20 хвилин, деталі розмови невідомі. Однак у Білому домі кажуть, що перемовини серед іншого стосувалися України, Ірану, Сирії та Венесуели.



Путін і Трамп на зустрічі в рамках G20/ фото Getty images

Справа у тому, що після короткого ознайомлення із темами зустрічі, журналістів попросили вийти за межі переговорної кімнати. Декілька разів від представників ЗМІ пролунали запитання щодо "українських кораблів", проте жоден із лідерів під час вступного слова не прокоментував їх.

Пізніше Білий дім опублікував стенограму запитань журналістів після зустрічі двох лідерів. На ній є таке запитання : "Чи українські кораблі досі є проблемою для взаємин США і Росії?". Трамп відповідає на це питання так: "Ми не обговорювали це, не обговорювали".

Мей і Путін

Путін також зустрівся з прем'єр-міністеркою Британії Терезою Мей на полях саміту G20. Мей дії Росії на міжнародній арені назвала безвідповідальними і дестабілізуючими. Щодо ситуації в Україні – Тереза Мей заявила, що для досягнення будь-якого прогресу слід припинити конфлікт і звільнити полонених українських моряків.

Зазначимо, що це перша зустріч Мей та Путіна на міжнародному рівні після отруєння у Солсбері колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в березні 2018 року.

Раніше повідомлялося, що лідери держав можуть зустрітися на саміті G20 для обговорення відновлення відносин між країнами. Мей на полях саміту мала вимагати від Путіна видачі підозрюваних в отруєнні Скрипаля та його доньки.



Мей з Путіним на саміті G20 / Фото Getty Images

Путін і Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон бажає обговорити проблеми розв'язання "українського питання" з урахуванням мінських домовленостей, і обговорити їх на майбутній липневій зустрічі "нормандської четвірки". Про це він сказав своєму російському колезі Володимиру Путіну на зустрічі в Осаці.

Також Макрон запропонував Путіну обговорити ситуацію в Ірані та Сирії, адже стан справ в цих країнах – у сфері особливого інтересу Москви і Парижа.

Цікаво, що Путін і Макрон зверталися один до одного на "ти", але домовилися при цьому лише "обговорити усі важливі питання пізніше, у спокійній обстановці". Що саме малося на увазі під "пізніше" – президенти не уточнили.



Спільне фото лідерів G20 В Осаці/ фото Getty images

На саміті присутні представники країн економічних гігантів світу: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія та Європейський союз.

Що таке G20? Це форум, на який з'їжджаються представники найбільших економічно розвинених країн світу та Європейського Союзу. Саміти Великої двадцятки були започатковані для вирішення проблем світової кризи у 1999 році. Сьогодні G20 організовується для взаємної співпраці і консультацій з міжнародних фінансово-економічних питань.

День Конституції в Україні

В Україні щорічно 28 червня святкують День Конституції. Президент Володимир Зеленський і політики привітали українців з цим державним святом і наголосили, що Закону треба дотримуватися і поважати. Окрім того, гарант запустив у мережі цікавий флешмоб – "Моя улюблена стаття" і закликав усіх долучатися до нього.

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"Дорогі українці, я вітаю вас усіх з Днем Конституції. Нещодавно на Книжковому арсеналі журналісти мене запитали: "Як гадаєте, яку книгу повинен прочитати кожен українець?" Відповідь була очевидна – це Конституція України. Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто "на шашлички". Тому давайте всі собі пообіцяємо – знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватися і поважати", – наголосив Зеленський.

Скільки українців ніколи не читали Конституцію?Майже половина українців ніколи не читали текст Основного Закону – Конституції, а близько третини читали лише окремі її підрозділи. З усіма її розділами знайомі лише 11% населення. Половина українців робили це виключноо для того, аби знати свої права.



Попри те, 67% населення переконане, що чинну Конституцію необхідно змінювати.

Також президент запропонував українцям долучатися до флешмобу і закликав усіх записувати коротке відео з розповіддю про одну зі статей Конституції і публікувати його під хештегом #мояулюбленастаття.

Зеленський розпочав флешмоб із себе, процитувавши статтю 3 Основного Закону: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Окрім того, Зеленський розповів про ініціативу створення Конституції для дітей, яка буде їм зрозуміла і цікава.

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До привітань українців з Днем Конституції долучився і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він згадав про Конституції УНР, положення якої, зокрема про децентралізацію, реалізовують і зараз.

"Зміцнення демократичної і соціальної держави, забезпечення прав людини і гідного для неї життя – цінності нашого суспільства, закладені в Конституції. І кожне наше рішення базується саме на цих пріоритетах", – сказав глава уряду.

Попередній президент Петро Порошенко вітаючи українців наголосив, що українська Конституція – один з найдемократичніших Основних Законів у світі. Згадав політик і про закріплення у Законі курсу країни на вступ у ЄС і НАТО.

"Великою перемогою стало те, що 7 лютого цього року депутати проголосували за закріплення у Конституції курсу України до ЄС та НАТО. Тепер наш чітко вивірений європейський курс зафіксовано в Основному Законі", – заявив Порошенко.

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Віце-прем’єр-міністерка України Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що вітає, але ще більше застерігає українців від руйнації основ Конституції.

"…усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями....". Ці слова з преамбули наскільки відгукуються у Вас? Настільки, що розумієш, що світ змінюється, а цінності проходять крізь роки й ти особисто також за це відповідальний... Вірю, що наш національний дух все витримає й переможе! Сьогодні, як і завжди, пишаюсь бути Українкою", – наголосила вона.

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко зауважив, що наразі День Конституції - державне свято. Проте, якщо влада почне її безсумнівно дотримуватись, це побачить народ, і згодом 28 червня – стане народним святом.

"Держава, тобто влада, кожна без винятку влада – намагається Конституцію змінити. Замість того, щоб її виконувати. Коли влада навчиться виконувати, і народ те побачить, тоді День Конституції стане святом народним. І тоді, сподіваюся, народ уважно читатиме цю книжечку під назвою Конституція України. З державним святом вас, в очікуванні свята народного", – наголосив Гриценко.