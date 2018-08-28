Головні новини 28 серпня: розшук Тітушка, окупанти активізувалися, розрив договору про дружбу

Читайте також: "Дистрофія, анемія, гіпоксія": Сенцов написав про свій стан у новому листі

Вадим Тітушко, якого 27 серпня оголосили у розшук, підозрюється у скоєнні розбійного нападу на приватний будинок у селі Рожни на Київщині та інших злочинах.

У липні в один із будинків села Рожни Броварського району Київської області проникла група осіб у чорних масках та спортивній чорній формі зі зброєю. Зв’язавши власників будинку, вони викрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька осіб, серед яких і громадянин Тітушко,

– розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що поліція також перевіряє цих осіб на причетність до інших розбійних нападів на приватні домоволодіння на Київщини.

"За цим фактом розпочато кримінальні провадження за частиною 3 статті 187 (розбійний напад) та частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ", – додав Тракало.

Він підкреслив, що один із підозрюваних у розбійному нападі уже затриманий.

Читайте також: Порошенко ініціює засідання РНБО через дії РФ на Азовському морі

"Ще двоє з учорашнього дня оголошені в розшук. Є рішення Броварського суду про їх затримання і доставку до суду для обрання міри запобіжного заходу", – розповів речник поліції.

Додамо, що напередодні стало відомо про те, що правоохоронці оголосили в розшук Вадима Тітушка за скоєння тяжких злочинів на території Київської області.

Тітушко, чоловік, прізвище якого стало загальною назвою і символізує провокаторів-зрадників, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київської області,

– повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Вадим Тітушко – горезвісний провокатор. Дивіться відео:

Як відомо, 18 травня 2013 року у центрі Києва побили журналістів, які знімали бійку "свободівців" та чоловіків спортивної статури. Згодом завдяки зйомкам на любительські камери вдалося встановити, що головним "бойовиком" був Вадим Тітушко.

Суд його затримав, однак згодом відпустив під заставу.

У центрі Києва невідомі захопили офіс, очевидці чули звуки вибухів

У центрі Києва декілька десятків людей у шоломах та зі спецзасобами захопили офіс адвокатської компанії. Вони на очах у наляканих перехожих вирізали двері болгаркою, застосовували сльозогінний газ, а пізніше у приміщенні було навіть чутно вибухи.

Про це інформували користувачі у соцмережах. Відео інциденту на Воздвиженці: Читайте також: На морську блокаду ніхто не може запропонувати адекватну відповідь, – експерт про дії Росії На Воздвиженці вибух в офісі. Якщо правильно підслухала, з проїжджаючого бусика хтось щось кинув по дверях. Ніхто не постраждав, але купа поліції. Пишуть, що це була спроба рейдерського захоплення - люди в масках вибили двері,

– зазначила у Facebook користувачка Тетяна Гонченко. У Facebook-спільноті "Наш Киев" пишуть, що пізніше на місце інциденту прибули поліцейські. Вони почали штурм будівлі і вивели з неї декількох хлопців спортивної тілобудови. "Люди, які забарикадувались у будівлі, чинили опір. У хід пішли палиці і вогнегасники. Потім поліцейські вивели із будівлі решту учасників конфлікту і посадили їх в автозаки", – додали у спільноті. Пізніше стало відомо, що за фактом інциденту у центрі Києва на Воздвиженці поліція відкрила кримінальне провадження та затримала 18 осіб зі спецзасобами.

Інформація про конфлікт надійшла у чергову частину близько 17 години: дозвонювач повідомив, що невідомі особи не впускають у приміщення власників. На адресу направили наряди патрульних, слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та працівників спецпідрозділу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці виявили на місці 18 осіб у темному одязі, які мали при собі засоби захисту. Усіх доставили до управління поліції для надання пояснень.

Читайте також: Лавров зробив скандальну заяву про Крим та його повернення Україні

За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома суб’єктами щодо права власності на будівлю. Поліцейські наразі вивчають документи, надані обома сторонами конфлікту. На щастя, під час штурму та сутичок у приміщенні офісу ніхто не постраждав.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Окупанти активізувалися: у ЗСУ припустили чому

Російська Федерація перекинула на територію українського Донбасу багато новітньої зброї та техніки нібито для навчань. Проте це може вилитися в можливий наступ окупантів на позиції ЗСУ на фронті.