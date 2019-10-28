Головні новини 28 жовтня: ситуація в Золотому з "Азовом" та підсумки газових перегорів

У Золоте-4 на Луганщині приїхали озброєні правоохоронці, однак переконують – виселяти звідти добровольців не мають наміру. У Брюсселі завершився черговий етап тристоронніх переговорів щодо газу з участю України, Росії та Європейського Союзу. Володимир Зеленський зустрівся із керівниками НАБУ та САП. Київщина отримала нового очільника. Такими були головні новини понеділка, 28 жовтня.

Найважливіші новин за сьогодні

Ситуація у Золотому-4

Ексклюзивні деталі: Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки

Наслідки після приїзду президента Володимира Зеленського у Золоте-4, де має відбутися розведення військ, з’являються досі. У МВС повідомили, що забрали зброю у добровольців, які там зупинилися.

Вранці 28 жовтня тули приїхали 18 озброєних представників поліції та Військової служби правопорядку. Деякі бійці, які там перебувають, заявили, що правоохоронці їх хочуть виселити.

Згодом у поліції пояснили, що виселяти ексбійців із Золотого-4 не мають наміру. Це, зокрема, підтвердив заступник глави Національної поліції Вадим Троян.

Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна,

– наголосив Троян.

Так, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу. У поліції зазначають, що така перевірка є нормальною дією, оскільки ця територія належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

Водночас добровольці наголошують – їхнє силове виселення буде незаконним. Якщо з правоохоронці таки втілять це у життя, то ексбійці даватимуть відсіч.

Що українці думають про розведення: дивіться відео

Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.

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Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

Новий етап газових переговорів

Ще один етап газових тристоронніх переговорів щодо газу з участю України, Росії та Європейського Союзу завершився у Брюсселі. Цього разу зустріч була вдвічі довшою, аніж попередня – тривала 80 хвилин.

Україну на переговорах представляв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, голова Нафтогазу Андрій Коболєв та комерційний директор компанії Юрій Вітренко, а також голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

У зустрічі також взяли участь міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава "Газпрому" Олексій Міллер та заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович.

Враження від переговорів у кожого свої.

Глава міненерго Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Він стверджує, що тристороння зустріч щодо газу пройшла конструктивно.

Заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович розчарований консультаціями. За його словами, переговори не були продуктивними серед іншого тому, що російська сторона не ознайомилася зі всіма документами.

Я розчарований, але, звичайно, не здаюся. Вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми домоглися кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти в майбутньому і що слід зробити,

– сказав він.

У" Нафтогазі" наголошують, що позиція України та ЄС під час чергового раунду переговорів співпали – укладання довгострокового договору про транзит за європейськими правилами.

Наступні переговори заплановані на кінець листопада.

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Зустріч Зеленського із керівниками НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками НАБУ і САП. Зустріч вийшла ознайомчою – глава держави зазначив, що хотів познайомитись.

Зеленський наголосив, що сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості для того, щоб всі корупціонери були за ґратами.

Головні тези виступу Зеленського

Запит суспільства на посадки корупціонерів

"Сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості, на те, аби всі корупціонери були за ґратами. Це вже виключно питання ваших професіоналізму та енергії. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – сказав президент.

"Сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості, на те, аби всі корупціонери були за ґратами. Це вже виключно питання ваших професіоналізму та енергії. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – сказав президент. Антикорупціонери залишаться незалежними від влади

"Я хочу, що ви розуміли: ми на вас впливати не будемо. Ми цього не хочемо, але натомість хочемо, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми на вас впливати не будемо, але якщо хтось на вас тисне, то ви нам кажіть – на них будемо", – заявив Володимир Зеленський.

"Я хочу, що ви розуміли: ми на вас впливати не будемо. Ми цього не хочемо, але натомість хочемо, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми на вас впливати не будемо, але якщо хтось на вас тисне, то ви нам кажіть – на них будемо", – заявив Володимир Зеленський. Проблеми з судовою системою

"Будь ласка, доводьте свої справи до суду. З судом теж не все легко, але ми будемо над цим працювати. Ми так само не будемо впливати, але будемо ретельно з цим працювати", – пообіцяв глава держави.

Дивіться відео виступу президента:

Скандал у "Слузі народу": Чи брехав Дубінський – дані з поліграфу

Новий очільник Київської ОДА

Володимир Зеленський призначив харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.

Ексочільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Його у липні призначив президент Володимир Зеленський – 18 жовтня з цієї дати минуло 100 днів. Причин свого рішення Бно-Айріян не пояснив.



Олексій Чернишов – новий голова Київської ОДА

Відставка голови Київської обласної державної адміністрації стала першою серед призначених президентом Зеленським представників влади у регіонах. Серед найвищих чиновників другою – після екссекретаря РНБО Олександра Данилюка. Більше про нього – тут.

Знайте більше: Антикорупційний суд розглянув позов НАБУ проти Гладковського – рішення

Спалах гепатиту: що треба знати

Кількість хворих на гепатит зросла – у Чернігові в одній зі шкіл госпіталізовано 15 дітей із підозрою на гепатит А, у селищі Костянтинівка, що на Харківщині, захворіли 9 осіб.

Наразі світ знає про п'ять видів вірусів, що викликають гепатит (А, В, С, D, Е). Усіі вони становлять небезпеку для здоров'я людини. Чим небезпечні гепатити, де їх можна підчепити і як вберегтись від інфекції – читайте у нашому матеріалі.

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Гепатит А: особливості захворювання, симптоми та профілактика