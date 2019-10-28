Головні новини 28 жовтня: ситуація в Золотому з "Азовом" та підсумки газових перегорів
У Золоте-4 на Луганщині приїхали озброєні правоохоронці, однак переконують – виселяти звідти добровольців не мають наміру. У Брюсселі завершився черговий етап тристоронніх переговорів щодо газу з участю України, Росії та Європейського Союзу. Володимир Зеленський зустрівся із керівниками НАБУ та САП. Київщина отримала нового очільника. Такими були головні новини понеділка, 28 жовтня.
Найважливіші новин за сьогодні
Ситуація у Золотому-4
Ексклюзивні деталі: Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
Наслідки після приїзду президента Володимира Зеленського у Золоте-4, де має відбутися розведення військ, з’являються досі. У МВС повідомили, що забрали зброю у добровольців, які там зупинилися.
Вранці 28 жовтня тули приїхали 18 озброєних представників поліції та Військової служби правопорядку. Деякі бійці, які там перебувають, заявили, що правоохоронці їх хочуть виселити.
Згодом у поліції пояснили, що виселяти ексбійців із Золотого-4 не мають наміру. Це, зокрема, підтвердив заступник глави Національної поліції Вадим Троян.
Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна,
– наголосив Троян.
Так, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу. У поліції зазначають, що така перевірка є нормальною дією, оскільки ця територія належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.
Водночас добровольці наголошують – їхнє силове виселення буде незаконним. Якщо з правоохоронці таки втілять це у життя, то ексбійці даватимуть відсіч.
Що українці думають про розведення: дивіться відео
Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне
- На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.
- 26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.
- За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.
- У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.
- Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.
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Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу
Новий етап газових переговорів
Ще один етап газових тристоронніх переговорів щодо газу з участю України, Росії та Європейського Союзу завершився у Брюсселі. Цього разу зустріч була вдвічі довшою, аніж попередня – тривала 80 хвилин.
Україну на переговорах представляв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, голова Нафтогазу Андрій Коболєв та комерційний директор компанії Юрій Вітренко, а також голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.
У зустрічі також взяли участь міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава "Газпрому" Олексій Міллер та заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович.
Враження від переговорів у кожого свої.
- Глава міненерго Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Він стверджує, що тристороння зустріч щодо газу пройшла конструктивно.
- Заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович розчарований консультаціями. За його словами, переговори не були продуктивними серед іншого тому, що російська сторона не ознайомилася зі всіма документами.
Я розчарований, але, звичайно, не здаюся. Вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми домоглися кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти в майбутньому і що слід зробити,
– сказав він.
- У" Нафтогазі" наголошують, що позиція України та ЄС під час чергового раунду переговорів співпали – укладання довгострокового договору про транзит за європейськими правилами.
Наступні переговори заплановані на кінець листопада.
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Зустріч Зеленського із керівниками НАБУ та САП
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками НАБУ і САП. Зустріч вийшла ознайомчою – глава держави зазначив, що хотів познайомитись.
Зеленський наголосив, що сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості для того, щоб всі корупціонери були за ґратами.
Головні тези виступу Зеленського
- Запит суспільства на посадки корупціонерів
"Сьогодні є такий запит суспільства на перемогу справедливості, на те, аби всі корупціонери були за ґратами. Це вже виключно питання ваших професіоналізму та енергії. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – сказав президент.
- Антикорупціонери залишаться незалежними від влади
"Я хочу, що ви розуміли: ми на вас впливати не будемо. Ми цього не хочемо, але натомість хочемо, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми на вас впливати не будемо, але якщо хтось на вас тисне, то ви нам кажіть – на них будемо", – заявив Володимир Зеленський.
- Проблеми з судовою системою
"Будь ласка, доводьте свої справи до суду. З судом теж не все легко, але ми будемо над цим працювати. Ми так само не будемо впливати, але будемо ретельно з цим працювати", – пообіцяв глава держави.
Дивіться відео виступу президента:
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Новий очільник Київської ОДА
Володимир Зеленський призначив харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.
Ексочільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Його у липні призначив президент Володимир Зеленський – 18 жовтня з цієї дати минуло 100 днів. Причин свого рішення Бно-Айріян не пояснив.
Олексій Чернишов – новий голова Київської ОДА
Відставка голови Київської обласної державної адміністрації стала першою серед призначених президентом Зеленським представників влади у регіонах. Серед найвищих чиновників другою – після екссекретаря РНБО Олександра Данилюка. Більше про нього – тут.
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Спалах гепатиту: що треба знати
Кількість хворих на гепатит зросла – у Чернігові в одній зі шкіл госпіталізовано 15 дітей із підозрою на гепатит А, у селищі Костянтинівка, що на Харківщині, захворіли 9 осіб.
Наразі світ знає про п'ять видів вірусів, що викликають гепатит (А, В, С, D, Е). Усіі вони становлять небезпеку для здоров'я людини. Чим небезпечні гепатити, де їх можна підчепити і як вберегтись від інфекції – читайте у нашому матеріалі.
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Гепатит А: особливості захворювання, симптоми та профілактика
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