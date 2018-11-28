У середу, 28 листопада, в 10 областях України офіційно почав діяти режим воєнного стану. Росія нарощує свої військові сили в окупованому Криму на кордонах з Україною. У Києві націоналісти захопили торговий центр Ocean Plaza. Власники авто на єврономерах розблокували весь західний кордон України. Такими були головні новини 28 листопада в Україні.

Воєнний стан

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9338, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. Також його опублікували в "Голосі України", тобто воєнний стан вже офіційно діє строком до 26 грудня на території 10 областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Порошенко запевнив, що не продовжить дію воєнного стану після її завершення у грудні.

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Що роботи жителям областей, де ввели воєнний стан? Зберігати спокій та не відволікатись від власного життя. Україна отримала дуже лайтову версію воєнного стану, яка стосується переважно військових та правоохоронців. Життя цивільних українців вона максимально не зачіпає.

Але варто пам’ятати, що воєнний стан вводиться через загрозу російського вторгнення та потрібен для того, аби військові мали можливість краще підготуватись до ефективної протидії супротивника у разі чого.

Росія нарощує сили

Після введення в Україні воєнного стану Росія перекинула до узбережжя окупованого Криму протикорабельні берегові комплекси "Бал". Відповідне відео поширив фонд "Повернись живим".

На відео зафіксовано, як 28 листопада на 15-у кілометрі траси Севастополь - Керч у супроводі поліцейських автомобілів рухається колона військової техніки.

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Комплекс "Бал" – це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Ч-35. З 2008 року перебуває на озброєнні армії Росії. Застосовувати комплекс можна у простих і складних метеоумовах вдень і вночі. Його особливістю є повна автономність наведення після пуску за умов вогневої і радіоелектронної протидії супротивника.

Росія перекинула до Криму протикорабельні берегові комплекси "Бал": дивіться відео

Окрім того, як сповістив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, на сьогодні на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії.

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Це ще не кінцева цифра. Батальйонно-тактичні групи, танкові з‘єднання, ударна авіація, підрозділи ракетної артилерії, десантно-штурмові батальйони, спецпідрозділи ГРУ та МВС РФ. Розгортаються польові шпиталі. Це зовсім не страшилки, а суха констатація факту,

– додав Шкіряк.

Він також заявив про достатньо високу можливість наземного вторгнення Росії і чергового акту прямої агресії на Україну.

Захоплення Ocean Plaza в Києві

У Києві 28 листопада у Києві близько 200 активістів націоналістичної організації "Сокіл" зайшли в будівлю Ocean Plaza на вулиці Антоновича і заявили, що беруть торгово-розважальний центр під свій контроль.

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Організація вимагає закрити Ocean Plaza, тому що, за їхніми словами, ТРЦ належить російським бізнесменам.

Поліція спробувала завадити захопленню будівлі, оточила радикалів і спробували вивести їх з торгового центру. Внаслідок цього виникла сутичка. Правоохоронці затримали заступника голови "Сокола" Івана Косенка.

Також націоналістична організація повідомляє, що внаслідок штовханини з поліцією постраждала одна жінка.

Адміністрація Ocean Plaza сповістила, що попри заяви не перешкоджати діяльності працівників ТРЦ, ввечері радикали підпалили всередині димові шашки. Відвідувачів центру довелось евакуювати.

Під час акції радикали також захопили робочі місця адміністраторів інформаційної стійки.

Ситуацію намагаються врегулювати служба безпеки ТРЦ спільно із співробітниками поліції.

Як надалі функціонуватиме торговельний центр – поки не відомо.

"Євробляхери" розблокували кордон

У вівторок були повністю розблоковані всі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західних кордонах України, перекриті раніше власниками авто на єврономерах.

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Зараз роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізовано. Заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють встановленим порядком,

– повідомили в МВС.

Нагадаємо, учасники акції на автомобілях з іноземною реєстрацією блокували під’їзні шляхи до пунктів пропуску на ділянці західного кордону. Через масові протести був ускладнених рух транспорту на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною.

Що передбачає закон про авто на єврономерах: дивіться відео

Чому протестували власники авто на єврономерах? 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. Тож власники авто на єврономерах вдалися до нових протестів і блокували західні кордони України.