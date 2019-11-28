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      Головні новини 28 листопада: обшуки у Звіробій, відставка Зеркаль та новий рейтинг Зеленського

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      Головні новини 28 листопада / Колаж 24 каналу

      До волонтерки Олени Самбул (Марусі Звіробій) прийшли слідчі ДБР з обшуками, причина – погрози президенту. Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала заяву про звільнення. Рейтинг Володимира Зеленського знизився до 52 відсотків. "Укрзалізниця" планує приблизно через рік запустити швидкісний потяг зі Львова до Кракова. Такими були головні новини четверга, 28 листопада.

      Найважливіші новини за сьогодні, 28 листопада. 

      Важливо: Обшук у Марусі Звіробій: біографія волонтерки

      Обшуки у Марусі Звіробій

      ДБР провело обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій через її висловлювання у бік президента. Обшук у Звіробій здійснювали детективи ДБР, співробітники МВС і бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа". За словами волонтерки, приїхали три буси, в яких були хлопці в балаклавах. Обшук проходив на підставі ухвали суду.

      Представники ДБР під час обшуку вилучили в неї зброю. Сама волонтерка розповіла, що ця зброя була зареєстрованою не було вказано у постанові, що правоохоронці її мають забрати. Також у неї забрали телефон і блокнот десантно-штурмових військ з емблемою, в якому нібито є номер телефону начальника розвідки.

      За словами Звіробій, обшуки у неї є "виключно політичним переслідуванням". Вона вважає, що очільника ДБР Романа Трубу "треба не звільнити, а посадити", а сам обшук має проходити не у неї, а в нього. Також вона розповіла, що обшук відбувався у будинку, що належить її бабусі.

      Розпіарили у всіх ЗМІ вирвану з контексту розмову, яка була після того, як наш президент поїхав хамити нашим військовим. Його попередили. Якщо ти будеш хамити військовим, з тобою станеться все, що ми виголошували з Фединою. Якщо ти думаєш, що тобою це не станеться, тому що ти замовив обшук, то ти помиляєшся – все станеться так, як ми сказали,
      – заявила Звіробій.

      За словами волонтерки, слідчі ДБР можуть її звинувачувати у посяганні на життя лише в тому разі, якщо знайдуть у неї те, чим вона може "підірвати" президента.

      Чому відбувалися обшуки в Марусі Звіробій?26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

      Цього ж дня нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Читайте також: Шукають словник матів: як в соцмережах відреагували на обшуки у Марусі Звіробій

      Звинувачують Звіробій за трьома статтями Кримінального кодексу. Вони належить до підслідності ДБР:

      • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
      • Посягання на державного чи громадського діяча.
      • Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

      Зеркаль написала заяву про відставку

      Знайте більше: Олена Зеркаль подала у відставку: біографія дипломатки

      Про намір піти з посади заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляла раніше, однак 28 листопада написала заяву про звільнення. Вона наголосила, що йде з посади заступника Міністра закордонних справ, але залишається дипломатом і небайдужою людиною.

      Олена Зеркаль подякувала усім, з ким працювала упродовж останніх 5 років.

      Ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягали результату. Нам є чим пишатися і є про що розповісти,
      – поділилася дипломатка.

      зеркаль звільнення мзс україни
      Заява на звільнення Олени Зеркаль/ Фото з фейсбук-сторінки Олени Зеркаль

      Вона заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу. На думку Олени Зеркаль, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

      Як Зеркаль стала заступницею глави МЗС України?

      • Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 травня видав указ, яким призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента.
      • Близько 23 години 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента.
      • Пояснити ситуацію Зеркаль пообіцяла особисто ввечері 22 травня. Мовляв, кар'єрні рішення не мають йти в розріз із власними принципами та цінностями: "У мене достатньо енергії та мотивації робити все можливе для захисту інтересів України у міжнародній політиці".
      • Іншими словами, Зеркаль наголосила, що робота в МЗС приваблює її більше, ніж в ОПУ.

      Рейтинг Зеленського знизився

      Читайте також: У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

      Наприкінці листопада Володимирові Зеленському довіряють 52% українців. А це на 14% менше, ніж наприкінці жовтня. Позитивно до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 52% українців, негативно – 19%.

      Як даними соціологів, впродовж осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась:


      Ставлення до президента Зеленського / інфографіка 24 каналу

      Водночас частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала:

      • 7% в вересні;
      • 9% в жовтні;
      • 12% на початку листопада;
      • 19% в кінці листопада.

      Також погіршилася оцінка дій президента у порівнянні з початком листопада в кінці місяця: на 10 процентів зменшилася кількість тих, хто схвалює його роботу (з 64% до 54%), на 13 процентів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23% до 36%).

      Швидкісні потяги до Львова, Кракова та Відня

      А ще: В Україні припинять робити ямковий ремонт доріг

      "Укрзалізниця" тішить – планує приблизно через рік запустити швидкісний потяг зі Львова до Кракова. На місце призначення потяг прибуватиме всього за 3,5 години.

      Євроколію планують прокласти від державного кордону до станції Скнилів на околиці Львова. Відстань до Скнилова від головного залізничного вокзалу – 5,5 кілометра, від аеропорту "Львів" – 3 кілометри та автостанції – 1 кілометр, повідомив глава Укрзалізниці Євген Кравцов.

      Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня. До того ж між Скнилівом, аеропортом і львівським залізничним вокзалом плануємо запустити ще й експрес для комфорту пасажирів,
      – анонсував Кравцов.

      https://giphy.com/gifs/boy-adventure-14wXMGbHjXK2k0

      Потяги виїжджатимуть саме зі станції "Скнилів", щоб не перевантажувати станцію "Львів", через яку прямують фактично всі внутрішньодержавні поїзди.

      Обшук у Марусі Звіробій: пояснення від ДБР та адвоката волонтерки
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Соціологічне дослідження Державне бюро розслідувань Новини Польщі Україна – Росія МЗС України Олена Зеркаль Укрзалізниця Маруся Звіробій
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