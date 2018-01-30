09:03
30 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. MC Анохін vs Навальний. Літературний талант
Вєсті Кремля
22:58, 29 січня
Вєсті. UA. Віденський вальс Порошенка. Від Киви хочуть
Вєсті.UA
20:54, 29 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Головні новини 29 січня: перестрілки у Києві, Волкер про миротворців на Донбасі

08:07, сьогодні 536 Читать новость на русском
Головні новини 29 січня в Україні та світі
Головні новини 29 січня в Україні та світі

У понеділок, 29 січня, у Києві сталися одразу дві перестрілки на вулицях міста. Внаслідок однієї з них загинув чоловік. Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер розповів деталі переговорів з радником Путіна щодо миротворців на Донбасі. Такими були головні новини в Україні та світі 29 січня

Перестрілки у Києві

29 січня у Києві трапилися одразу дві перестрілки. Спочатку у результаті стрілянини біля станції метро "Берестейська" в Києві загинув 35-річний працівник однієї з приватних охоронних фірм. На місці події виник конфлікт навколо права власності на об'єкт. Справа в тому, що є два рішення суду, які двом різним власникам дають право власності на об'єкт.

Читайте також: Вбивство серед білого дня у Києві: у поліції розповіли деталі

За попередньою оцінкою, стріляли з пристрою для відстрілу гумових куль, але це ще буде з'ясовувати експертиза. Згодом поліція затримала підозрюваного.

При цьому інформація про другого загиблого внаслідок перестрілки не підтвердилась.

Згодом поблизу будівлі Святошинського райсуду сталася стрілянина, в результаті чого три особи зазнали поранень, відтак усіх було госпіталізовано. Нападники зникли з місця події на автомобілі, який наразі розшукує поліція.

Волкер про ситуацію на Донбасі та миротворців

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер розповів про деталі своїх переговорів з радником Путіна Владиславом Сурковим щодо миротворчої місії на Донбасі. Зробив він це у телефонному режимі з Нью-Йорка.

Читайте також: Експерт розкрив суть домовленостей Волкера і Суркова

За словами Волкера, миротворча місія може розпочатися з лінії зіткнення та розширитися на всю територію Донбасу.

При цьому Волкер переконаний, що Росія навряд чи розпочне наступ на позиції українських сил. У іншому випадку він буде дуже здивований. Хоча і заявив, що режиму припинення вогню очікувати не слід.

Читайте також: Між двома вогнями: Волкер і Сурков домовилися не в інтересах України?

Окрім того, Волкер заявив, що США почали підготовку до надання Україні "Джавелінів". Тепер просто узгоджуються технічні деталі.

Піонтковський про вибори у Росії

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що вибори у Росії вже тривають. Однак вибирають не 140 мільйонів росіян, а силовики та наближені до влади у своїх кабінетах. Все через санкційний список, який має невдовзі озвучити США. В ньому – перелік осіб, чиї активи у Сполучених Штатах будуть заморожені, в’їзд в країну закритий тощо. Загалом мова йде про російські активи у США на суму 1,2 трильйона доларів. Серйозна сума, щоб подумати про те, чи залишати Путіна при владі.

Читайте також: Ходорковський: Путін вже ув'язнений

При цьому Піонтковський зазначив, що якби не слабка реакція Заходу під час анексії Криму, цього всього могло не бути. Адже ідею про анексію окремо півострова Путін не розглядав. В нього була мета загарбати всю Україну. А не отримавши гідної відсічі зі сторони Заходу, він почав анексію Криму та бойові дії на сході України.

Трагедії у Харкові

Неспокійно було і у Харкові. Біля одного з магазинів по вулиці Клочківській стався вибух, з травмами госпіталізовано жінку і хлопчика. Їхньому життю нічого не загрожує. За попередньою інформацією правоохоронців – вибухнула граната направленої дії.


Також у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Однією із версій слідства є самогубство військовослужбовця.

Читайте також: Автомат – це вже інсценування, – батьки застреленого харківського курсанта припускають вбивство через наркотики

Негода у Парижі

Через повінь в Парижі станції метро закриті, по місту бігають щури. Рівень води у річці Сена у Парижі досяг свого піку в ніч з неділі, 28 січня, на понеділок, 29 січня, піднявшись до позначки 5,84 метрів. У понеділок, 29 січня, рівень води у Сені збільшився на чотири метри вище норми.

Проте до історичного максимуму 1910 року – 8,62 метра – ще далеко.

Читайте також: Потужний снігопад на Запоріжжі: до ліквідації залучили Нацгвардію

Дороги залишаються затопленими, не проводяться екскурсії на катерах. Сім станцій метро у центрі Парижу закрили до 5 лютого.

Вручення премій "Греммі"

28 січня у Лос-Анджелесі відбулася 60-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі", яка запам'ятається глядачам багатьма цікавими моментами.

"Альбомом року" був названий 24K Magic Bruno Mars. Звання "Запис року" здобув все той же Bruno Mars за 24K Magic. Цей альбом здобув ще одну "Греммі" – за найкраще спродюсований альбомом. Він же отримав нагороду і в номінації Best R&B Album.

Читайте також: Виступ розповнілої Ріанни на "Греммі" став інтернет-мемом: кумедні фото і відео

Хто ще отримав нагороди (серед них і пісня про Путіна) – можна ознайомитися за посиланням.

Пам'яті героїв Крут

Читайте також: День пам’яті героїв Крут: історія бою, долі учасників

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Війна на Донбасі Новини Харкова Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Зрадники серед нас: як голова іноземних громадських організацій працює на Росію
сьогодні, 08:45 Зрадники серед нас: як голова іноземних громадських організацій працює на Росію
Олексій Чибісов 1143
Головні новини 29 січня: перестрілки у Києві, Волкер про миротворців на Донбасі
сьогодні, 08:07 Головні новини 29 січня: перестрілки у Києві, Волкер про миротворців на Донбасі
535
Съезд элиты прошедшего времени: что напугало мировых лидеров в Давосе
29 січня, 23:00 Съезд элиты прошедшего времени: что напугало мировых лидеров в Давосе
Іван Яковина 1120
Як Україні позбутися енергозалежності
29 січня, 22:03 Як Україні позбутися енергозалежності
Юрій Одарченко 412
Чеський
29 січня, 21:04 Чеський "лакей Путіна": як перемога Земана стала можливою?
Борис Немировський 977
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Скандал в Тернополі: вагітній переселенці з Криму відмовили надавати медичну допомогу
28 жовтня 2017 , 15:08
Прогноз погоди на 24 жовтня: холодно, вітряно та туманно
 24 жовтня 2017 , 09:05
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук