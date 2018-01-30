Головні новини 29 січня: перестрілки у Києві, Волкер про миротворців на Донбасі

У понеділок, 29 січня, у Києві сталися одразу дві перестрілки на вулицях міста. Внаслідок однієї з них загинув чоловік. Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер розповів деталі переговорів з радником Путіна щодо миротворців на Донбасі. Такими були головні новини в Україні та світі 29 січня

Перестрілки у Києві

29 січня у Києві трапилися одразу дві перестрілки. Спочатку у результаті стрілянини біля станції метро "Берестейська" в Києві загинув 35-річний працівник однієї з приватних охоронних фірм. На місці події виник конфлікт навколо права власності на об'єкт. Справа в тому, що є два рішення суду, які двом різним власникам дають право власності на об'єкт.

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За попередньою оцінкою, стріляли з пристрою для відстрілу гумових куль, але це ще буде з'ясовувати експертиза. Згодом поліція затримала підозрюваного.

При цьому інформація про другого загиблого внаслідок перестрілки не підтвердилась.

Згодом поблизу будівлі Святошинського райсуду сталася стрілянина, в результаті чого три особи зазнали поранень, відтак усіх було госпіталізовано. Нападники зникли з місця події на автомобілі, який наразі розшукує поліція.

Волкер про ситуацію на Донбасі та миротворців

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер розповів про деталі своїх переговорів з радником Путіна Владиславом Сурковим щодо миротворчої місії на Донбасі. Зробив він це у телефонному режимі з Нью-Йорка.

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За словами Волкера, миротворча місія може розпочатися з лінії зіткнення та розширитися на всю територію Донбасу.

При цьому Волкер переконаний, що Росія навряд чи розпочне наступ на позиції українських сил. У іншому випадку він буде дуже здивований. Хоча і заявив, що режиму припинення вогню очікувати не слід.

Росія переправляє зброю з Криму на окупований Донбас, використовуючи два маршрути, – розвідка: https://t.co/pbpUHPuhJD pic.twitter.com/hFoG1ZnGuD — 24 канал (@24tvua) 29 січня 2018 р.

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Окрім того, Волкер заявив, що США почали підготовку до надання Україні "Джавелінів". Тепер просто узгоджуються технічні деталі.

Піонтковський про вибори у Росії

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що вибори у Росії вже тривають. Однак вибирають не 140 мільйонів росіян, а силовики та наближені до влади у своїх кабінетах. Все через санкційний список, який має невдовзі озвучити США. В ньому – перелік осіб, чиї активи у Сполучених Штатах будуть заморожені, в’їзд в країну закритий тощо. Загалом мова йде про російські активи у США на суму 1,2 трильйона доларів. Серйозна сума, щоб подумати про те, чи залишати Путіна при владі.

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При цьому Піонтковський зазначив, що якби не слабка реакція Заходу під час анексії Криму, цього всього могло не бути. Адже ідею про анексію окремо півострова Путін не розглядав. В нього була мета загарбати всю Україну. А не отримавши гідної відсічі зі сторони Заходу, він почав анексію Криму та бойові дії на сході України.

Трагедії у Харкові

Неспокійно було і у Харкові. Біля одного з магазинів по вулиці Клочківській стався вибух, з травмами госпіталізовано жінку і хлопчика. Їхньому життю нічого не загрожує. За попередньою інформацією правоохоронців – вибухнула граната направленої дії.



Також у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Однією із версій слідства є самогубство військовослужбовця.

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Негода у Парижі

Через повінь в Парижі станції метро закриті, по місту бігають щури. Рівень води у річці Сена у Парижі досяг свого піку в ніч з неділі, 28 січня, на понеділок, 29 січня, піднявшись до позначки 5,84 метрів. У понеділок, 29 січня, рівень води у Сені збільшився на чотири метри вище норми.

#CrueSeine à Paris : les images vues du ciel filmées par les services de la @prefpolice à l'aide d'un drone pic.twitter.com/q5N9j8PPbN — Préfecture de police (@prefpolice) 26 січня 2018 р.

Проте до історичного максимуму 1910 року – 8,62 метра – ще далеко.

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Дороги залишаються затопленими, не проводяться екскурсії на катерах. Сім станцій метро у центрі Парижу закрили до 5 лютого.

Вручення премій "Греммі"

28 січня у Лос-Анджелесі відбулася 60-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі", яка запам'ятається глядачам багатьма цікавими моментами.

"Альбомом року" був названий 24K Magic Bruno Mars. Звання "Запис року" здобув все той же Bruno Mars за 24K Magic. Цей альбом здобув ще одну "Греммі" – за найкраще спродюсований альбомом. Він же отримав нагороду і в номінації Best R&B Album.

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Хто ще отримав нагороди (серед них і пісня про Путіна) – можна ознайомитися за посиланням.

Пам'яті героїв Крут

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