06:32
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян
      Вєсті Кремля
      23:34, 29 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, топ-кандидати проігнорували дебати

      2573 Читать новость на русском
      Новини України сьогодні 29 березня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 29 березня в Україні та світі: ситуація на Донбасі, передвиборчі дебати / Колаж 24 канал

      Розвідка повідомила, що перед майбутніми виборами президента чисельність бойовиків на Донбасі зросла та вони посилили свої позиції. Петро Порошенко, Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко відмовилися брати участь у дебатах на суспільному телеканалі "UA: Перший". Американський телеканал HBO презентував повноцінний трейлер до серіалу "Чорнобиль". Такими були головні новини п'ятниці, 29 березня.

      Що відбувається на Донбасі

      Як зауважив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію розвідки, перед виборами президента України бойовики активізувались: посилюють передові позиції та збільшують чисельність своїх посіпак. Окрім того, окупанти посилюють контроль над збройними підрозділами.

      Читайте також: Українські військові могли взяти Горлівку: що говорять на окупованому Донбасі та в ОС

      Так, проросійські найманці посилили підготовку артилерійських підрозділів. Водночас вони облаштовують додаткові, зокрема і хибні позиції.

      У Міноборони зазначають, що бойовики це роблять для того, аби краще замаскувати свої справжні передові позиції та шляхи висування підрозділів артилерії з глибини.

      Тим, часом у прес-центрі Об’єднаних сил сповістили, що унаслідок бойових дій, що відбулися 29 березня, один український захисник загинув і ще двоє зазнали поранень.

      Читайте також: Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди

      Топ-кандидати та їхні дебати

      Лідери соцопитувань щодо президентських перегонів Володимир Зеленський і Петро Порошенко не прийшли на дебати, що проходять на суспільному телеканалі "UA: Перший". Юлія Тимошенко з'явилася у студії, але через кілька хвилин покинула її.

      "Я прийшла до вас на запрошення на дебати з Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Я прийшла на дебати, але дебатувати нема з ким", – так прокоментувала свій крок лідерка "Батьківщини".

      Попри відсутність опонентів, на дебатах все ж залишився інший кандидат у президенти – Анатолій Гриценко.

      Як у коментарі 24 каналу зауважив медіаексперт Отар Довженко, відчуття необхідності відкритої дискусії у наших політиків немає.

      Їхні політтехнологи розуміють, що вони нічого не виграють у такій дискусії, і відповідно вони її уникають. Замість цього, практично вся передвиборча кампанія пройшла в умовах монологів у зручних умовах, де політикам підігравали їхні прикормлені так звані політкоментатори, експерти, а також їхні соратники по партіях,
      – підкреслив він..

      За його словами, раніше у такому форматі часто виступали Тимошенко та Порошенко на різних телеканалах. Щодо Зеленського, то він в принципі уникав дискусій. На різні питання кандидат відповідав лише під час розмов, які були добре підготовленими та зрежисованими. Тому, відмова лідерів виборчої гонки взяти участь у дебатах була очікуваною. Хоча, до останнього було сподівання, що вони захочуть показати себе з кращого боку.

      "Законодавчо зобов'язати кандидатів приходити на дебати буде проблематично. Немає об'єктивних причин, чому наприклад Юлія Тимошенко має дебатувати з Петром Порошенком, а не з менш топовим кандидатом Русланом Риговановим. Адже дебати Тимошенко-Ригованов були б нікому не цікавими", – додав Довженко.

      Читайте також: Найважче буде Зеленському, якщо він програє перший тур, – експерт

      Соціолог Ірина Бекешкіна також зауважила, що кандидати у президенти звикли ходити на ефіри зі своєю командою, говорити монологами та відповідати на зручні питання. Під час дебатів на "Суспільному" є присутніми експерти, які ставлять гострі запитання, перевіряють на правду ті вислови і пропозиції, які висловлюють кандидати. Тому вони й не хочуть брати участі у таких дискусіях.

      Громадський активіст Микола Виговський, зі свого боку. підкреслив, що дуже показовим є вибір топових кандидатів між олігархічними каналами та суспільним мовленням не на користь останнього.

      Це знак для виборців. Це страх найбільш важковагових кандидатів, які звикли ходити на комфортні для себе ефіри, на ті олігархічні канали, власники яких їх із задоволенням чекають і влаштовують їм теплі ванни. Замість того, аби прийти на суспільний мовник, який запустили після Революції Гідності, два основних кандидатів – Тимошенко і Порошенко – передусім пішли на канал ТРК "Україна" Ріната Ахметова. А Тимошенко ще сходить в гості на ICTV до Пінчука. Очевидно, Пінчук і Ахметов більш зручні замовники, ніж українське суспільство,
      – наголосив фахівець.

      Читайте також: Маріупольців попередили про шум у місті: сусідство із "Азовсталлю" знову дає про себе знати

      Напружена ситуація у Чорному морі

      Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО вже увійшли у Чорне море. Вони прибудуть до Одеського морського порту з черговим візитом наступного дня після виборів. Капітани кораблів під час перебування в Одесі проведуть зустріч з військовими Збройних сил України та будуть працювати з моряками ВМС. Окрім того, на борту кораблів будуть організовувати екскурсії, на які можуть прийти усі охочі. Кораблі також візьмуть участь у навчанні PASSEX спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення взаємосумісності з суднами Альянсу та держав-партнерів.

      У Росії уже на такі заходи відреагували, заявивши, що кораблі військово-морського флоту Росії розпочали стеження за групою з трьох фрегатів НАТО.

      "Спостереження за діями військових кораблів НАТО здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василій Биков", – зазначили у російському національному центрі управління обороною.

      Крім того, у Москві повідомили, що російські військові проводять масштабні навчання з ракетними кораблями в акваторії Чорного та Каспійського моря. Цього разу окупанти тренували ракетні та артилерійські з'єднання, залучили кораблі, оперативно-тактичну авіацію та частини протиповітряної оборони.

      У навчаннях взяли участь участь понад 5 тисяч військовослужбовців разом із величезною кількістю військової техніки. Загалом було залучено 500 одиниць артустановок і ракетних комплексів, серед яких – далекобійні важкі артилерійські знаряддя "Тюльпан", реактивні системи залпового вогню "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самохідні гаубиці "Мста-С". До тренувань також долучили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і ракетні кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр".


      Окупанти провели масштабні навчання в окупованому Криму/ Джерело: Міноборони Росії

      Окрім того, у прес-службі Чорноморського флоту Росії зазначають, що в порт окупованого Севастополя зайшли два російських кораблі "Цезарь Куніков" та "Азов". За їхніми словами, судна повернулися після участі в тактичних навчаннях підрозділів повітряно-десантних військ на одному із кримських полігонів.


      Десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Цезарь Куніков"/ Джерело: tass.ru

      Читайте також: У порту на Одещині виявили арсенал зброї з Росії: як його Кремль хотів використати проти України

      “Чорнобиль": що відомо про новий серіал

      Прем’єру стрічки слід очікувати 6 травня 2019 року. Його режисером є Джон Ренк, а його створенням зайнялись розробники "Гри престолів". Ролі тут виконали Стеллан Скарсгард, Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та інші. Продюсерами стрічки виступила Керолін Штраус, яка раніше працювала над іншими знаменитими стрічками – "Секс і місто" та "Гра престолів". Над "Чорнобилем" також працював продюсер серіалу "Чорне дзеркало".

      Серіал розповідає про техногенну катастрофу 1986 року, яка охопила не лише територію України, а й сусідські території. Творці покажуть всю хронологію тих подій, що трапились у квітні 33 роки тому в місті Прип'ять Київської області: від евакуації людей та створення 30-кілометрової зони навколо міста до наслідків радіаційного забруднення як у природі, так і серед людей. Серіал складатиметься з п'яти епізодів, а зйомки серіалу проводились у столиці Литви, Вільнюсі.

      Зауважимо, у мережі вже з’явився трейлер кінороботи.

      "Чорнобиль": дивитись трейлер фільму онлайн

       

      blog_ava
      Трамп на переговорах в Ханої просив Кім Чен Ина перевезти ядерну зброю до США
      сьогодні
      777
      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Росії Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Чорнобиль Україна – Росія Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 29 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      сьогодні , 00:00 В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      607
      Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, топ-кандидати проігнорували дебати
      29 березня , 22:52 Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, топ-кандидати проігнорували дебати
      2571
      Знак для виборців, – експерт про відмову Порошенка, Тимошенко і Зеленського від дебатів
      29 березня , 22:11 Знак для виборців, – експерт про відмову Порошенка, Тимошенко і Зеленського від дебатів
      Наталя Боднар 3537
      Яка доля чекала б на "Опозиційну платформу" під час Другої світової?
      29 березня , 22:02 Яка доля чекала б на "Опозиційну платформу" під час Другої світової?
      Олекса Коба 680
      Обіцяє покращення чи бреше: чи легко вас обдурити кандидатам в президенти – тест
      29 березня , 21:02 Обіцяє покращення чи бреше: чи легко вас обдурити кандидатам в президенти – тест
      5282
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук