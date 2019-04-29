Головні новини 29 квітня: Інцидент із Зеленським у Туреччині та пропозиція Путіна

Під час відпочинку у Туреччині новообраного українського президента Володимира Зеленського переслідували російські пропагандисти. Путін сподівається домовитися з Зеленським про спільне громадянство для росіян та українців. Порошенко навідався до Львова в обливаний понеділок. Такими були головні новини понеділка, 29 квітня, в Україні та світі.

РосТБ у Туреччині

26 квітня Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, аби відвезти дітей на щорічний фестиваль "Весело". Там на нього чатували "журналісти" росТБ із провокативними питаннями. Проте коментарів для шоу скандалістки й українофобки Ольги Скабєєвої вони не отримали.

Читайте також: "Магія Зеленського": на російському ТБ вийде розважальне шоу з новоспеченим президентом України

Скабєєва виклала на свої сторінці в Instagram анонс антиукраїнської програми "60 хвилин". На відео російські провокатори питаються про мінські домовленості та відносини з РФ, зазначаючи, що чекають на відповіді. Зеленський відповідати відмовляється: "Мене чекає народ України, який мене обирав. Можна я буду говорити з народом України?!"

"Журналісти" неодноразово повторювали: "Ми – російська преса. Поговоріть з російською пресою!". На що майбутній український президент зазначив: "Я не починаю спілкування з брехні".

У прес-службі Володимира Зеленського повідомили, що "журналісти" телеканалу "Росія" пробралися на закриту територію готелю, де перебував політик. Ті збрехали, що є просто гостями готелю, і навіть поприсили сфотографуватися із Зеленським. А потім вже розказали, хто вони насправді, і намагалися влаштувати конфліктну ситуацію.

Зауважимо, що постать Зеленського нині не сходить з вуст російських пропагандистських ЗМІ. Так, 28 квітня російський телеканал НТВ, який є одним із рупорів пропаганди Кремля, анонсував, що з 3 травня у їхньому ефірі виходитиме розважальне шоу "Магія", а його ведучим стане нещодавно обраний український президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Команда Зеленського відповіла на незручні питання журналістів програми "Схеми"

Програму чекала свого часу майже 10 років. Її зняли ще задовго до агресії Кремля проти України – у 2011 році. Виробництвом займалася компанія "ВайТ Медиа" та створювали її для каналу "Россия 1".

Очевидно, шоу спочатку забракували, проте коли Зеленського обрали президентом України, то на росТБ вирішили зчинити ґвалт, що у них програми веде український гарант.

Цинічна пропозиція Путіна

Скандал із видачею російських паспортів на території України триває. 24 квітня керманич Кремля підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому Володимир Путін заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру".

Далі президент країни-агресора заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення Путін називає "не спонтанним, а добре прорахованим".

Читайте також: Путін назвав головну тему можливої зустрічі з Зеленським – війна на Донбасі

Лідер президентських виборів в Україні Володимир Зеленський закликав Путіна не витрачати даремно час. Він також наголосив, що українці не захочуть стати "новою нафтою", на яку влада Росії намагається перетворити власний народ. У Кремлі відповіли, що "все фіксують і взяли відповідь Зеленського до уваги".

Далі гірше. Керманич Кремля заявив, що сподівається домовитися з Зеленським про спільне громадянство для росіян та українців. На його думку, спільне громадянство "зробило б обидва народи сильнішими та успішнішими".

Як втілюватимуть скандальний указ Путіна?Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

У своєму офіційному Telegram-каналі Зеленський наголосив: ті, хто погодяться на таку пропозицію (російське громадянство за спрощеною процедурою – 24 канал), зроблять це "під впливом російської пропаганди" або "через бажання заробітку чи переховування від кримінальних розслідувань".

Й додав, що в Україні надаватимуть громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які, на думку Зеленського, страждають чи не найбільше.

Так і сказав? Дуже добре. Це говорить про те, що ми, напевно, домовимося. Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам в Україні, а ми – українцям в Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника й у нас буде спільне громадянство,

– відповів Путін.

Крім цього, президент Росії також порадив новообраному українському президенту повернути український паспорт екс-президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеїлу Саакашвілі.

"Що стосується свобод, то краще почати навіть не з Росії. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт грузину, який вважає себе українцем. Маю на увазі Саакашвілі", – зазначив він.

Порошенко у Львові

Чинний Президент України Петро Порошенко приїхав до Львова на другий день Великодніх свят. Гарант разом із першою леді Мариною Порошенко у супроводі представників місцевої влади поклав вінки на могилі героїв на Личаківському кладовищі та поспілкувався із родичами загиблих.

Читайте також: Порошенко взяв участь у великодніх богослужіннях у двох храмах Києва: фото

У церемонії також взяли участь голова ЛОДА Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр Ганущин та мер Львова Андрій Садовий.



Петро Порошенко приїхав до Львова/ Джерело: president.gov.ua



Покладання квітів та вшанування загиблих героїв/Джерело: president.gov.ua

Після цього президент разом із першою леді вирушили до Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, або ж "Шевченківського гаю", аби там приєднатись до великодніх святкувань. Присутні львів'яни фотографувались із главою держави та час від часу скандували: "Дякуємо". Порошенко також взяв участь у святковому молебні в храмі Святої Софії.

Зазначимо, відповідно до результатів президентських виборів, за чинного главу держави на Львівщині свої голоси віддали 62.79% виборців. Лідером голосування Порошенко став лише там.

Дуже важливими джерелом українського національного духу є віра в щасливе майбутнє нашої держави, нашої церкви і нашого народу. На Львівщині, в Галичині ніколи не втрачали віри в перемогу,

– сказав Порошенко під час виступу.

Після відвідування храму Глава держави з дружиною приєдналися до учасників Гаївкових дійств "Воскресіння єднає". Петро Порошенко привітав львів’ян з Великодніми святами та подякував Львівщині за підтримку.

Читайте також: Чому Львівська область підтримала Порошенка: пояснення Садового



Порошенко у "Шевченківському гаю"/ Джерело: president.gov.ua



Президент фотографується із львів'янами/ Джерело: president.gov.ua

Після цього Порошенко зустрівся з львів'янами у центрі міста. Усі присутні разом із президентом заспівали український гімн.



Порошенко зустрівся з жителями та гостями Львова у центрі міста

101 рік з дня підняття українських прапорів над Чорноморським флотом

29 квітня 1918 року до 18:00 у Севастополі на лінкорах, крейсерах, деяких есмінцях були спущені червоні прапори та підняті українські. Штабний корабель "Георгій Побідоносець" стояв під сигналом "Обійняв командування українським Чорноморським флотом. Адмірал Саблін".

Після цього вийшов наказ по флоту, що "всі судна, портове майно, які перебувають у портах Криму та на його узбережжі, є власністю УНР. Тому наказую скрізь, де треба, підняти українські прапори". 29 квітня Саблін надіслав телеграму до Києва про перехід Чорноморського флоту під юрисдикцію УНР.

Читайте також: Великодня негода прокотилася Україною: величезний град і безліч підтоплених будинків

Команди, які перебували під впливом більшовиків, поспішно евакуювали свої кораблі із Севастополя до Новоросійська.

День 29 квітня став справжнім тріумфом національної волі, на довгі роки ставши святом Українського державного флоту та Днем українського моря.

Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.