Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС

У Києві вбили журналіста Аркадія Бабченка. У Будапешті у аварію потрапив двоповерховий туристичний автобус з України. Рада ЄС схвалила мільярд євро допомоги для України. Такими були головні новини 29 травня.

Вбивство Аркадія Бабченка

У Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Сталося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Спочатку про подію повідомив журналіст Айдер Муджабаєв у Facebook.

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"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", – написав він.

Невдовзі факт смерті підтвердили у поліції – журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

"На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер. Загиблий – громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів", – зазначили у поліції.



Аркадій Бабченко

Про всі деталі вбивства читайте ТУТ.

Аркадій Бабченко – популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

ДТП із українським автобусом в Будапешті

Моторошна аварія за участю двоповерхового туристичного автобуса із України сталася ввечері 28 травня у столиці Угорщини Будапешті. В результаті ДТП постраждали 28 осіб, з них 8 – отримали важкі травми.

ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 - отримали важкі травми. Консул надає допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 травня 2018 р.

Автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА), який слідував із Хмельницької області, на шляху до аеропорту Феріхедь на швидкості в'їхав у 3,5 метровий обмежувач висоти. У результаті цього зіткнення знесло майже увесь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів.



ДТП із українським автобусом у Будапешті

Як повідомили в Управлінні катастроф Будапешта, в автобусі перебувало загалом близько 50 пасажирів. За попередньою інформацією, загрози життю пасажирів немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії.

В мережі з’явилося відео з місця ДТП в Будапешті з українським автобусом

За кермом автобуса, якому знесло дах у дорожньо-транспортній пригоді у Будапешті, був 52-річний українець, зараз його затримали співробітники поліції.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що український консул вже відвідав місце, де трапилася моторошна ДТП з автобусом, який перевозив українських туристів у Будапешті.

Люди будуть забезпечені всім необхідним,

– зазначив прем'єр.

Аварія з українськими туристами у Будапешті. Наш консул вже відвідав місце ДТП. Тримаємо ситуацію на контролі. Люди будуть забезпечені всім необхідним. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 травня 2018 р.

Гроші від ЄС

У вівторок, 29 травня, Рада Європейського союзу схвалила рішення з Європейським Парламентом про надання нового пакету макрофінансової допомоги Україні на суму один мільярд євро.

Планується, що один мільярд доларів у вигляді позики має покрити фінансові потреби України протягом двох з половиною років. Це дасть можливість підтримувати стабілізацію економіки та програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, надані МВФ та іншими донорами.

Президент України привітав таке рішення і заявив, що це відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні.

Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансовоі допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року, – зазначив Порошенко.

Президент додав, що це важливий сигнал з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на шляху реформ та відданості подальшій підтримці України.

Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансовоі допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 травня 2018 р.



