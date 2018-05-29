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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС

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Головні новини 29 травня
Головні новини 29 травня / Колаж 24 канал

У Києві вбили журналіста Аркадія Бабченка. У Будапешті у аварію потрапив двоповерховий туристичний автобус з України. Рада ЄС схвалила мільярд євро допомоги для України. Такими були головні новини 29 травня.

Вбивство Аркадія Бабченка

У Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Сталося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".  

Спочатку про подію повідомив журналіст Айдер Муджабаєв у Facebook.

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"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", – написав він.

Невдовзі факт смерті підтвердили у поліції – журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

"На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер. Загиблий – громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів", – зазначили у поліції. 


Аркадій Бабченко

Про всі деталі вбивства читайте ТУТ

Аркадій Бабченко – популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

ДТП із українським автобусом в Будапешті

Моторошна аварія за участю двоповерхового туристичного автобуса із України сталася ввечері 28 травня у столиці Угорщини Будапешті. В результаті ДТП постраждали 28 осіб, з них 8 – отримали важкі травми.

Автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА), який слідував із Хмельницької області, на шляху до аеропорту Феріхедь на швидкості в'їхав у 3,5 метровий обмежувач висоти. У результаті цього зіткнення знесло майже увесь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів.


ДТП із українським автобусом у Будапешті 

Як повідомили в Управлінні катастроф Будапешта, в автобусі перебувало загалом близько 50 пасажирів. За попередньою інформацією, загрози життю пасажирів немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії.

В мережі з’явилося відео з місця ДТП в Будапешті з українським автобусом

За кермом автобуса, якому знесло дах у дорожньо-транспортній пригоді у Будапешті, був 52-річний українець, зараз його затримали співробітники поліції.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що український консул вже відвідав місце, де трапилася моторошна ДТП з автобусом, який перевозив українських туристів у Будапешті.

Люди будуть забезпечені всім необхідним,
– зазначив прем'єр.

Гроші від ЄС

У вівторок, 29 травня, Рада Європейського союзу схвалила рішення з Європейським Парламентом про надання нового пакету макрофінансової допомоги Україні на суму один мільярд євро.

Планується, що один мільярд доларів у вигляді позики має покрити фінансові потреби України протягом двох з половиною років. Це дасть можливість підтримувати стабілізацію економіки та програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, надані МВФ та іншими донорами.

Президент України привітав таке рішення і заявив, що це відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні.

Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансовоі допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року, – зазначив Порошенко.

Президент додав, що це важливий сигнал з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на шляху реформ та відданості подальшій підтримці України.


 

 

Теги: Новини України Новини Києва Вбивство Аркадія Бабченка Аварії та ДТП Угорщина
Джерело: 24 Канал
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