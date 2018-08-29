Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України

В Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії, у якій полягли сотні бійців. Зростання ціни на газ відклали до жовтня. Україна розширила список товарів, заборонених для імпорту з Росії. У Путіна та МЗС РФ відреагували на розрив Україною договору про дружбу з Росією. Ryanair почне літатиме з України до Європи вже з 3 вересня. Такими були головні новини 29 серпня в Україні та світі.

Річниця Іловайського котла

Чотири роки тому 29 серпня на Донбасі почався вихід українських військових з Іловайського котла. Саме там російські танки взяли українські підрозділи в кільце і просто залили вогнем. Це одна з найчорніших сторінок в історії незалежної України.

Пропонуємо вам прочитати історії бійців батальйону "Донбас", які вийшли з Іловайського котла та відверто розповіли про те, що там відбувалося.

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Вранці 29 серпня під посольством Росії у Києві відбулась багатолюдна акція в пам'ять за загиблими українськими воїнами в "Іловайському котлі" і з нагадуванням про те, що Росія має понести за це відповідальність. Активісти перекрили проїжджу частину навпроти дипустанови і встановили там сотні хрестів із фотографіями та іменами загиблих під Іловайськом українських військових.



Акція присвячена річниці Іловайського котла біля посольства Росії в Києві

Окрім того, на Михайлівській площі у Києві пройшли заходи з вшанування полеглих захисників України, учасників АТО та ООС та відкрили оновлену "Стіну пам'яті воїнам, які загинули на сході України". Меморіал розташовано у Києві на зовнішньому мурі Михайлівського Золотоверхого вздовж вулиці Трьохсвятительської.

Дивіться відео панахиди за загиблими під Іловайськом:

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"Стіна пам'яті воїнам, які загинули на сході України"

Спогадами про події в Іловайську у 2014 році поділився ветеран війни на Донбасі Олександр Дейнега.

"Тільки-но проїхали півтора кілометра, на нас звідусіль обвалився шквальний вогонь: танки, ПТУРи (протитанкові керовані ракети – 24 канал), кулемети, БТР, БМП, автомати, гранати. Ми – як на долоні: зліва порожнє поле, праворуч – поле з соняшниками, і дорога. Однією з перших зайнялася машина з великим червоним хрестом на борту. У неї потрапив танк. Поранені догорали на моїх очах", – розповів військовий.

За його словами, тоді лише за сорок хвилин загинула більше ніж сотня українських військових, а ті, що вижили, зайняли кругову оборону в районі населеного пункту Червоносільське.

Здорожчання газу в Україні відклали

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження спецзобов’язання "Нафтогазу" на продаж газу за зниженими цінами для потреб населення до 1 жовтня 2018 року. Відтак, ціни на газ для населення не будуть зростати до кінця вересня.