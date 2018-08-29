Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України
В Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії, у якій полягли сотні бійців. Зростання ціни на газ відклали до жовтня. Україна розширила список товарів, заборонених для імпорту з Росії. У Путіна та МЗС РФ відреагували на розрив Україною договору про дружбу з Росією. Ryanair почне літатиме з України до Європи вже з 3 вересня. Такими були головні новини 29 серпня в Україні та світі.
Річниця Іловайського котла
Чотири роки тому 29 серпня на Донбасі почався вихід українських військових з Іловайського котла. Саме там російські танки взяли українські підрозділи в кільце і просто залили вогнем. Це одна з найчорніших сторінок в історії незалежної України.
Пропонуємо вам прочитати історії бійців батальйону "Донбас", які вийшли з Іловайського котла та відверто розповіли про те, що там відбувалося.
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Вранці 29 серпня під посольством Росії у Києві відбулась багатолюдна акція в пам'ять за загиблими українськими воїнами в "Іловайському котлі" і з нагадуванням про те, що Росія має понести за це відповідальність. Активісти перекрили проїжджу частину навпроти дипустанови і встановили там сотні хрестів із фотографіями та іменами загиблих під Іловайськом українських військових.
Акція присвячена річниці Іловайського котла біля посольства Росії в Києві
Окрім того, на Михайлівській площі у Києві пройшли заходи з вшанування полеглих захисників України, учасників АТО та ООС та відкрили оновлену "Стіну пам'яті воїнам, які загинули на сході України". Меморіал розташовано у Києві на зовнішньому мурі Михайлівського Золотоверхого вздовж вулиці Трьохсвятительської.
Дивіться відео панахиди за загиблими під Іловайськом:
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"Стіна пам'яті воїнам, які загинули на сході України"
Спогадами про події в Іловайську у 2014 році поділився ветеран війни на Донбасі Олександр Дейнега.
"Тільки-но проїхали півтора кілометра, на нас звідусіль обвалився шквальний вогонь: танки, ПТУРи (протитанкові керовані ракети – 24 канал), кулемети, БТР, БМП, автомати, гранати. Ми – як на долоні: зліва порожнє поле, праворуч – поле з соняшниками, і дорога. Однією з перших зайнялася машина з великим червоним хрестом на борту. У неї потрапив танк. Поранені догорали на моїх очах", – розповів військовий.
За його словами, тоді лише за сорок хвилин загинула більше ніж сотня українських військових, а ті, що вижили, зайняли кругову оборону в районі населеного пункту Червоносільське.
Здорожчання газу в Україні відклали
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження спецзобов’язання "Нафтогазу" на продаж газу за зниженими цінами для потреб населення до 1 жовтня 2018 року. Відтак, ціни на газ для населення не будуть зростати до кінця вересня.
Спецзобов’язання для "Нафтогазу" полягають у тому, що компанія отримує право на закупівлю газу для потреб населення України за ціною, яка розраховується не за ринковими методами, а залежить від середньорічних цін на газ на європейському хабі.
Наразі тривають переговори з МВФ про приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому з огляду на завершення терміну дії положення (про спецзобов’язання), виникає необхідність у його продовженні,
– мовиться в пояснювальній записці до постанови.
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Водночас, як пояснив експерт з питань енергетики Валентин Землянський, до підвищення цін на газ слід готуватися завчасно, для того, щоб всі змогли до цього пристосуватися. В іншому випадку населення України може негативно сприйняти таке рішення уряду та не платити за послуги.
"А в останній день перед початком опалювального сезону заявляти про підвищення ціни, навіть на одну гривню, все одно це буде дуже і дуже негативно сприйнято", – сказав Землянський.
За його словами, Кабмін не буде підвищувати тарифи на газ щонайменше до кінця переговорів з місією МВФ, яка почне роботу в Україні з 6 по 19 вересня.
"Ухвалювати якісь радикальні рішення українському уряду, тим не менше, доведеться. Навіть щонайменше з правової точки зору. Ціну на газ слід якимось чином врегулювати на опалювальний сезон. Тому що це ж не тільки населення, а це ж і "Теплокомуненерго" відповідно та облгаз. Тобто, всі учасники ринку повинні для себе розуміти, якою буде ціна, як взагалі економіку вибудовувати. Там же вся бухгалтерія буде від цього вибудовуватися. Закупівля газу, транспортування. Тобто все як би в підвішеному стані", – наголосив фахівець.
Заборона на товари з Росії
Кабінет Міністрів України розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Росії – до нього потрапили клінкери цементні (проміжний продукт при виробництві цементу).
Як інформує Державна служба статистики, імпорт клінкерів цементних з Росії складає переважну частку в загальному імпорті в Україну. У 2017 році він майже вдвічі зріс у порівнянні з 2016 роком, а в січні-травні 2018 року Україна імпортувала їх на 6,6 мільйона доларів.
Постанова уряду про розширення списку товарів, заборонених для імпорту з Росії
Реакція Росії на розрив договору про дружбу з Україною
28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України повинне представити необхідний пакет документів для припинення договору.
У Міністерстві закордонних справ Росії не захотіли коментувати таку заяву Порошенка та закликали дочекатися конкретних дій з боку Києва.
За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, український уряд неодноразово робив схожі заяви.
"Я не хотів би коментувати чергові наміри української сторони. Намірів висловлюється занадто багато – там були наміри і розірвати дипломатичні відносини, були наміри припинити транспортне сполучення з РФ. Давайте дочекаємося, коли якусь справу буде зроблено. Коли якийсь із цих намірів буде матеріалізуватись", – заявив Лавров.
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Більш багатослівним був речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що рішення України розірвати угоди про дружбу з РФ є нерозумним кроком та лише погіршить відносини між країнами, які і так перебувають в складній ситуації.
Двосторонні відносини перебувають в ситуації, яку дуже важко чимось ще більше зіпсувати. Вони перебувають в глибокій кризі, і поки немає ніяких факторів, які говорили б про наявність в нинішній ситуації перспектив до їх нормалізації. Але навіть в умовах цієї глибокої кризи в наших двосторонніх відносинах, звичайно, було б нерозумно робити якісь кроки, які завдадуть додаткової шкоди інтересам народів двох країн,
– наголосив Пєсков.
Ryanair почне літати з України
У понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснить перший рейс з України. Ним можна буде дістатись з Києва до 12 міст шести країн Європи - Барселону, Братиславу, Гданськ, Краків, Лондон, Вільнюс, Вроцлав, Познань, Стокгольм, Варшаву, Берлін та Бидгощ.
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"З вересня 2018 року з аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд", – повідомили у прес-службі аеропорту.
Окрім Києва, лоукостер вже з жовтня розпочне літати зі Львова у п'яти напрямках - до Дюссельдорфа, Кракова, Лондона, Варшави та Меммінгена.