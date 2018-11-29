У четвер, 29 листопада, Синод Вселенського патріархату затвердив Томос та проект статуту Української церкви. Голова ВМСУ заявив, що Україна попросить Туреччину закрити протоку Босфор для Росії. Порошенко висловив сподівання, що у морському конфлікті з Росією нам допоможе НАТО. Президентом Грузії стала Саломе Зурабішвілі. Такими були головні новини 29 листопада в Україні.

Синод Вселенського патріархату затвердив Томос для України

Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив текст Томосу та проект статуту майбутньої Української церкви. Однак Синод не оголосив дату проведення Об'єднавчого собору.

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"У контексті попередньо ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і в очікуванні видачі патріаршого і синодального Томосу святий і священний синод розробив конституційний cтатут української церкви", – йдеться у заяві синоду.



Константинополь затвердив проект статуту Української церкви/ Джерело: radiosvoboda.org

Уже незабаром українська православна церква фізично отримає Томос про автокефалію від Вселенського патріархату. Сам Томос вже готовий. Це означає що українська церква буде рівноправною з іншими і більше не підпорядковуватиметься Московському патріархату.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?Синод Вселенського патріархату 29 листопада затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також Синод ухвалив текст Томосу для Єдиної помісної церкви в Україні, але наразі його не розкривають. Сам Томос буде вручений новообраному предстоятелю Української церкви. Його оберуть у Києві на об'єднавчому Соборі, який повинен відбутися в грудні. Дату об'єднавчого собору найближчим часом має оголосити Вселенський патріарх Варфоломій. Православна автокефальна церква та УПЦ Київського патріархату мають самоліквідуватися і долучитися до новоствореного релігійного об'єднання.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

Закрити протоку Босфор

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що держава проситиме турецьку владу закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.

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Воронченко зазначив, що відповідні кроки Україна ініціюватиме відповідно до Конвенції режиму проток Монтре (стаття 19).

Що таке конвенція Монтре?У 1936 році конвенція відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, прийнята на Конференції про режим Чорноморських проток у місті Монтре (Швейцарія). При цьому Туреччина зобов'язалася дотримувати принципів міжнародного морського права. Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як у мирний, так і у військовий час.



У разі участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.

Все ж Туреччина навряд чи піде на загострення стосунків з Росією через заклик України перекрити Босфор для російських суден.



Україна попросить Туреччину перекрити Босфор для Росії: карта

Допомога НАТО

У НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, реагуючи на заклик Президента України Петра Порошенка надіслати бойові кораблі для деескалації в регіоні.

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Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що кораблі Альянсу на робочій основі вже проводять патрулювання і навчання в Чорному морі і зазначила, що кораблі НАТО провели там 120 днів цього року, що більше, ніж 80 днів у 2017 році.

До слова, у проханні України надіслати військові кораблі в Азовське море відмовила і Німеччина.

Зараз найголовніше – стриманість і діалог. Надсилання німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації,

– сказав прес-секретар уряду Німеччини.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада з'явилася інформація, що полонених військових вивезли до Москви у СІЗО, але наразі вона не підтверджена.

Доля захоплених українських моряків

Зранку 24 канал повідомляв, що захоплених у Керченській протоці та заарештованих в окупованому Криму українських військових моряків вивозять до Москви.

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Адвокати не уточнюють, скільки моряків вже відправлені за межі Криму.

Моряки вже в Москві. Колеги з Лефортово (російське СІЗО) повідомили. Сьогодні через "технічні заходи" Лефортово практично було закрите. А ми в Сімферополі не змогли зайти до своїх підзахисних, оскільки з ними, нібито, проводилися якісь заходи, – додав згодом Темішев, який є адвокатом командира українського катера "Бердянськ" Романа Мокряка.

Все ж ввечері, у прямому ефірі 24 каналу адвокат одного з полонених українських моряків Микола Полозов розповів, що немає підтвердженої інформації, що полонених українців вивезли до Росії. Він додав, що не слід провокувати паніку, а варто подумати про почуття рідних та близьких, і дочекатися миті, коли можна буде офіційно перевірити, чи дійсно це правда.

Новий президент Грузії

Саломе Зурабішвілі здобула перемогу в другому турі президентських виборів в Грузії. Зурабішвілі стала першою жінкою за всю історію незалежної Грузії, яка очолить найвищу посаду в країні.

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Зурабішвілі набрала 59,56% голосів, а її суперник у другому турі Григол Вашадзе – 40,44%.

Хто вона?

дочка грузинських емігрантів, народилася у Франції пішла на вибори формально як незалежна кандидатка але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія"



Саломе Зарубішвілі стала президентом Грузії

До слова, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, вважає, що стосунки в трикутнику Росія-Грузія-Україна не зміняться. Конфлікт між Грузією і Росією залишиться, хоча і сваритися з Москвою Тбілісі не буде.

Варто додати, що об'єднання опозиції не визнає результатів другого туру президентських виборів у Грузії. Окрім цього, лідер опозиції та кандидат в президенти Григол Вашадзе заявив, що вимагатиме проведення дострокових парламентських виборів у країні.

Ми не визнаємо результатів цих виборів, у Грузії немає президента,

– сказав Вашадзе.