Головні новини 29 листопада: теми від РФ на нормандську зустріч та реформа звань в армії
Нормандська зустріч відбудеться вже невдовзі – у Кремлі однією із головних тем вважають статус окупованих територій. Володимир Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Скандальний колишній нардеп Олександр Онищенко, який перебуває у міжнародному розшуку, зібрався повернутися до України. У Словаччині загинули 2 українських альпіністів. Такими були головні новини п'ятниці, 29 листопада.
Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.
Нормандська зустріч – теми від Кремля
Ситуація з транзитом газу: Газові переговори Росії та України у Відні – з'явилися деталі зустрічі
Нормандська зустріч, про яку так багато говорили не лише останнім часом, вже близько – вона відбудеться 9 грудня. У Росії вже готують списки важливих з їхнього погляду питань.
У Кремлі заявляють, що найважливішою темою переговорів "нормандської четвірки" у Парижі буде питання статусу окупованих територій Донбасу. Також під час зустрічі російська делегація збирається обговорити процес розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
На саміті буде зафіксовано рух по тих домовленостях, які були досягнуті на попередніх зустрічах. У політичній сфері це таке фундаментальне питання, як імплементація формули Штайнмаєра, яка покликана гарантувати введення в силу на юридичній основі питання про статус Донецька і Луганська,
– каже заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко.
1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
Формула Штайнмаєра передбачає:
• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. Своєю чергою, захоплену ділянку українсько-російського кордону мають передати під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.
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Окремо у Москві збираються обговорити "безпекове питання", яке стосується розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
Як відбувається розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
Що треба знати про зустріч у нормандському форматі?
- У межах нормандської зустрічі вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
Реформа звань в армії
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Згідно з реформою, звання у Збройних силах України мають відповідати стандартам НАТО.
Закон має впровадити нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ у відповідності до еквівалентної колонки НАТО; підвищити статус сержантів і старшин, запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.
Як звучатимуть військові звання після зміни назв?
- Скасовуються військові звання прапорщик, старший прапорщик, і їх аналоги на флоті – мічман, старший мічман;
- З’являться нові звання – рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина у ВМС); майстер-сержант та головний майстер-сержант (аналоги на флоті – старший майстер-старшина, головний майстер-старшина);
- Сержантський і старшинський склад поділять на молодший і старший склад.
Закон трансформує військові звання сержантів та старшин. Нові військові звання – не зміни шевронів, а новий зміст діяльності цієї категорії військовослужбовців. Окрім того, змінюється імідж та функціонал сержантського корпусу та вводиться найнижче військове звання рекрут. Детальні пояснення – тут.
Нові звання в українській армії / інфографіка 24 каналу
Закон також визначає посадові обов’язки для посад:
- головний сержант (головний старшина) бригади, полку, батальйону, дивізіону;
- начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону, дивізіону, роти;
- сержант-інструктор, старший інструктор (старшина-інструктор);
- інструктор з тактичної медицини роти (батареї);
- сержант з матеріального забезпечення.
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Онищенко обіцяє повернутися – та ще й лоукостом
Скандальний колишній нардеп Олександр Онищенко, який перебуває у міжнародному розшуку, зібрався повернутися до України. За його словами, його повернення відбудеться 13 грудня: так він хоче уникнути примусової видачі Україні.
Сам Онищенко каже: "Вже час". Як доказ скандальний політик показав квиток на рейс лоукост-авіаперевізника Ryanair – летітиме з Барселони до Києва економ-класом.
Колишній нардеп Сергій Лещенко вважає, що Онищенко може і не повернутися. Насторожує те, що він отримав посвідку на проживання в Італії на наступні 10 років.
То для чого шум?
На думку екснардепа, Онищенко хоче уникнути примусової видачі Україні. Річ у тім, що він погодився на добровільну екстрадицію та для цього надав іспанському суду детальний план своєї подорожі додому. У межах цього плану він навіть купив квиток на лоукост-рейс Барселона – Київ. Навряд купувати квитки на лоукости є звичною практикою для мільйонера Онищенка.
Олександр Онищенко мав намір брати участь у виборах до Ради на початку червня 2019 року. Проте ЦВК відмовила йому у реєстрації, оскільки той з 2016 року не проживав в Україні. Політик, зі свого боку, відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника".
Що відомо про Олександра Онищенка: коротко
- Це український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".
- Ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".
- В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Такою діяльністю Онищенко завдав Україні кількамільярдні збитки.
- За версією слідства, Онищенко є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів.
- У 2016 році Онищенко втік із України та наразі перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.
- У тому ж році Верховна Рада позбавила нардепа імунітету, а за деякий час дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
- У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі".
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У Словаччині загинули двоє українських альпіністів
Трагедія сталася вночі 28 листопада у районі Високих Татр, коли українці спускалися із вершини. Загинули 67-річний інструктор Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова.
Інструктор та представник Федерації альпінізму і скелелазіння Києва Олександр Кашель розповів 24 каналу, що загалом було 4 загони і у кожному близько 6 людей. Вони вже повернулися з маршрутів і перебувають у гірському притулку високогірної зони – там, де базувалися збори.
Тіла рятувальники транспортували і зараз вони в морзі у місті Новий Смоковець. Доступ до них лише через поліцію. Це було навчально-тренувальне сходження і в цей день були погані погодні умови. Зараз ми чекаємо свідків подій. Коли люди спустяться, тоді буде чітка інформація,
– наголосив інструктор.
Кашель додав, що вже збирають кошти на допомогу близьким загиблих.
Професія "мітингувальник"
Варто знати: Нападник на Шабуніна "мітингував" під судом проти Садового: фото і відео
Під час обрання запобіжного заходу Андрію Садовому під будівлею Антикорсуду зібралися кілька десятків "протестувальників". Журналісти помітили, що одним з них був Ростислав Федорко, якого оголошували у розшук через напад на голову ЦПК Віталія Шабуніна.
Загалом радикали з партії "Братство" Дмитра Корчинського виявились професійними "мітингувальниками". За останні півтора року вони "засвітились" на низці пікетів та навіть нападали на журналістів і громадських активістів. Більше про це – читайте тут.