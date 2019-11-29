23:37
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:33, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Головні новини 29 листопада: теми від РФ на нормандську зустріч та реформа звань в армії

      376 Читать новость на русском
      Головні новини 29 листопада / Колаж 24 каналу

      Нормандська зустріч відбудеться вже невдовзі – у Кремлі однією із головних тем вважають статус окупованих територій. Володимир Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Скандальний колишній нардеп Олександр Онищенко, який перебуває у міжнародному розшуку, зібрався повернутися до України. У Словаччині загинули 2 українських альпіністів. Такими були головні новини п'ятниці, 29 листопада.

      Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі. 

      Нормандська зустріч – теми від Кремля 

      Ситуація з транзитом газу: Газові переговори Росії та України у Відні – з'явилися деталі зустрічі

      Нормандська зустріч, про яку так багато говорили не лише останнім часом, вже близько – вона відбудеться 9 грудня. У Росії вже готують списки важливих з їхнього погляду питань.

      У Кремлі заявляють, що найважливішою темою переговорів "нормандської четвірки" у Парижі буде питання статусу окупованих територій Донбасу. Також під час зустрічі російська делегація збирається обговорити процес розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

      На саміті буде зафіксовано рух по тих домовленостях, які були досягнуті на попередніх зустрічах. У політичній сфері це таке фундаментальне питання, як імплементація формули Штайнмаєра, яка покликана гарантувати введення в силу на юридичній основі питання про статус Донецька і Луганська,
      – каже заступник глави МЗС Росії  Олександр Грушко.

      1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Формула Штайнмаєра передбачає:

      • Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
      • Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
      • За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. Своєю чергою, захоплену ділянку українсько-російського кордону мають передати під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.

      Читайте також: Бойовики знайшли застосування мінам із районів розведення на Донбасі, – розвідка 

      Окремо у Москві збираються обговорити "безпекове питання", яке стосується розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

      розведення сил на Донбасі
      Як відбувається розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Що треба знати про зустріч у нормандському форматі? 

      • У межах нормандської зустрічі вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      Реформа звань в армії

      Дивіться також: ЗСУ без сержантів і прапорщиків: що кардинально змінив новий закон

      Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Згідно з реформою, звання у Збройних силах України мають відповідати стандартам НАТО. 

      Закон має впровадити нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ у відповідності до еквівалентної колонки НАТО; підвищити статус сержантів і старшин, запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

      Як звучатимуть військові звання після зміни назв?

      • Скасовуються військові звання прапорщик, старший прапорщик, і їх аналоги на флоті – мічман, старший мічман;
      • З’являться нові звання – рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина у ВМС); майстер-сержант та головний майстер-сержант (аналоги на флоті – старший майстер-старшина, головний майстер-старшина);
      • Сержантський і старшинський склад поділять на молодший і старший склад.

      Закон трансформує військові звання сержантів та старшин. Нові військові звання – не зміни шевронів, а новий зміст діяльності цієї категорії військовослужбовців. Окрім того, змінюється імідж та функціонал сержантського корпусу та вводиться найнижче військове звання рекрут. Детальні пояснення – тут. 

      Нові звання в українській армії
      Нові звання в українській армії / інфографіка 24 каналу

      Закон також визначає посадові обов’язки для посад:

      • головний сержант (головний старшина) бригади, полку, батальйону, дивізіону;
      • начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону, дивізіону, роти;
      • сержант-інструктор, старший інструктор (старшина-інструктор);
      • інструктор з тактичної медицини роти (батареї);
      • сержант з матеріального забезпечення.

      Цікаво: В ООН поставили на місце російського колаборанта з Криму

      Онищенко обіцяє повернутися – та ще й лоукостом 

      Скандальний колишній нардеп Олександр Онищенко, який перебуває у міжнародному розшуку, зібрався повернутися до України. За його словами, його повернення відбудеться 13 грудня: так він хоче уникнути примусової видачі Україні.

      Сам Онищенко каже: "Вже час". Як доказ скандальний політик показав квиток на рейс лоукост-авіаперевізника Ryanair – летітиме з Барселони до Києва економ-класом. 

      Колишній нардеп Сергій Лещенко вважає, що Онищенко може і не повернутися. Насторожує те, що він отримав посвідку на проживання в Італії на наступні 10 років.

      То для чого шум?

      На думку екснардепа, Онищенко хоче уникнути примусової видачі Україні. Річ у тім, що він погодився на добровільну екстрадицію та для цього надав іспанському суду детальний план своєї подорожі додому. У межах цього плану він навіть купив квиток на лоукост-рейс Барселона – Київ. Навряд купувати квитки на лоукости є звичною практикою для мільйонера Онищенка.

      Олександр Онищенко мав намір брати участь у виборах до Ради на початку червня 2019 року. Проте ЦВК відмовила йому у реєстрації, оскільки той з 2016 року не проживав в Україні. Політик, зі свого боку, відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника".

      Що відомо про Олександра Онищенка: коротко

      • Це український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".
      • Ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".
      • В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Такою діяльністю Онищенко завдав Україні кількамільярдні збитки.
      • За версією слідства, Онищенко є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів.
      • У 2016 році Онищенко втік із України та наразі перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.
      • У тому ж році Верховна Рада позбавила нардепа імунітету, а за деякий час дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
      • У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі".

      Читайте також: Окупанти продовжують гатити по позиціях ЗСУ – загинув український військовий

      У Словаччині загинули двоє українських альпіністів 

      Трагедія сталася вночі 28 листопада у районі Високих Татр, коли українці спускалися із вершини. Загинули 67-річний інструктор Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова. 

      Інструктор та представник Федерації альпінізму і скелелазіння Києва Олександр Кашель розповів 24 каналу, що загалом було 4 загони і у кожному близько 6 людей. Вони вже повернулися з маршрутів і перебувають у гірському притулку високогірної зони – там, де базувалися збори.

      Тіла рятувальники транспортували і зараз вони в морзі у місті Новий Смоковець. Доступ до них лише через поліцію. Це було навчально-тренувальне сходження і в цей день були погані погодні умови. Зараз ми чекаємо свідків подій. Коли люди спустяться, тоді буде чітка інформація,
      – наголосив інструктор.

      Кашель додав, що вже збирають кошти на допомогу близьким загиблих.

      Професія "мітингувальник"

      Варто знати: Нападник на Шабуніна "мітингував" під судом проти Садового: фото і відео

      Під час обрання запобіжного заходу Андрію Садовому під будівлею Антикорсуду зібралися кілька десятків "протестувальників". Журналісти помітили, що одним з них був Ростислав Федорко, якого оголошували у розшук через напад на голову ЦПК Віталія Шабуніна.

      Загалом радикали з партії "Братство" Дмитра Корчинського виявились професійними "мітингувальниками". За останні півтора року вони "засвітились" на низці пікетів та навіть нападали на журналістів і громадських активістів. Більше про це – читайте тут. 

      Яку військову допомогу від США отримала Україна цієї осені: сума та обладнання
      сьогодні
      4678
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Олександр Онищенко Новини політики Україна – Росія Новини Росії Президент України Володимир Зеленський Словаччина Збройні сили України Формула Штайнмаєра Розведення військ Нормандський формат Нормандська зустріч 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:20 Головні новини 29 листопада: теми від РФ на нормандську зустріч та реформа звань в армії
      Северин Трач 376
      сьогодні , 22:00 Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии
      Злой Одессит 384
      сьогодні , 20:13 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 1919
      сьогодні , 20:02 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
      Ірина Полицька 471
      сьогодні , 19:36 США проти Китаю: навіщо Трамп відкрито став на бік опозиції
      422
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук