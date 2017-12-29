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Головні новини 29 грудня: подорожчання води та скандал довкола Саакашвілі з Курченком

22:02, 29 грудня 1462 Читать новость на русском
Головні новини 29 грудня в Україні
Головні новини 29 грудня в Україні / 24 Канал

В українських містах подорожчає холодна вода. З’явилися результати експертизи аудіозапису розмови Міхеїла Саакашвілі із Сергієм Курченком. Під арешт взято офіс газети "Вести". Опублікований політичний гороскоп на 2018 рік. Такими були головні новини 29 грудня в Україні.

Подорожчання води

У 2018 році у низці українських міст зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Відповідні рішення щодо водоканалів ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, новий тариф для "Харківводоканалу" на водопостачання становитиме 8,38 гривні за кубометр (зростання на 16,71%), а на водовідведення – 4,36 гривні за кубометр (зростання на 9,55%);

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Холодна вода
Подорожчає холодна вода

"Дніпроводоканал" – тариф на водопостачання буде на рівні 6,47 гривні за кубометр (зростання на 4,69%) та водовідведення – 4,25 гривні за кубометр (зростання на 0,47%);

"Львівводоканал" – тариф на водопостачання підніметься до 7,09 грині за кубометр (зростання на 10,61%) та водовідведення – 3,62 гривні за кубометр (зростання на 5,85%).

У НКРЕКП такий крок пояснюють зміною витрат на оплату праці, вартості електроенергії, ставок податків, вартості реагентів, курсу валют для ліцензіатів, які мають позики міжнародних фінансових організацій, та іншими факторами.

Експертиза розмови Саакашвілі з Курченком

Фахівці науково-дослідного інституту спецтехніки та судових експертиз СБУ підтвердили, що на оприлюдненому аудіозаписі розмови лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі та українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка справді їхні голоси.

"Слова та фрази, які їм належать, персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу", – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Саакашвілі і Курченко
Результат експертизи розмови Саакашвілі з Курченком

Натомість адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що експертизу голосів Саакашвілі Курченка було підтасовано.

Саакашвілі ніколи з Курченком не знайомився і не розмовляв, наша позиція тут зрозуміла. Ми вважаємо, що всі плівки, всі голоси сфальсифіковані, і, ясна річ, що державний інститут експертиз, підвідомчий СБУ, іншої експертизи, як підтвердити сфабриковані голоси, і не міг зробити,
– сказав захисник Саакашвілі.

Адвокат також висловив нерозуміння, яким чином Сарган може публікувати цю інформацію, оскільки це матеріали, які належать до досудового слідства.

"І доступ у неї до них навіть, незважаючи на посаду прес-секретаря генпрокурора, навряд чи є. Тому потрібно ще розібратися, яким чином у неї в принципі є інформація про якісь експертизи", – зазначив юрист.

Нагадаємо, Саакашвілі підозрюють у змові з Курченком, який, за версією ГПУ, фінансував останні акції протесту в Києві, ініційовані екс-головою Одеської облдержадміністрації.

Арешт офісу газети "Вести"

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими в результаті корупційних та інших злочинів, заявило про арешт офісу газети "Вести" у київському торгово-офісному центрі "Гулівер".

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Арешт офісу газети "Вести"

Так, що 14 липня Печерський райсуд Києва наклав арешт на 31,32 і 33 поверхи зазначеної будівлі. Згодом рішенням цього ж суду заарештовані приміщення були передані в управління агентства.

А 15 грудня працівники агентства прибули у торговий центр задля огляду, оцінки стану зазначених приміщень, а також встановлення переліку компаній, що орендують там офіси.

Як повідомили в агентстві, у процесі огляду працівники компанії, що займає 32-ий поверх офісного центру (редакція газети "Вести") намагалися перешкоджати діям працівників агентства.

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Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Сергій Курченко арешт Медіа ЗМІ ГПУ комунальні послуги Тарифи
Джерело: 24 Канал
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