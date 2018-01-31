Головні новини 30 січня: назвали винного за збиття Boeing-777, розкішний відпочинок Луценків

Мінфінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". Це список російських політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним. В США суд визнав відповідальним за збиття Boeing-777 екс-лідера бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна. Сім’я Луценків побувала на розкішному відпочинку на Сейшельських островах. Такими були головні новини в Україні та світі 30 січ

Санкції: США проти Росії

Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою, а це 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів.

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У Мінфіні США зазначили, що "кремлівська доповідь" не є списком тих, проти кого введені санкції. Відомство оприлюднило незасекречений фрагмент "кремлівської доповіді". У його засекречену частину могли увійти особи, які не були представлені в оприлюдненому списку.

При цьому президент України Петро Порошенко подякував США за влучну демонстрацію лідерства у протидії агресії Росії.

"Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминуче і впевнено обмежує апетити агресора", – написав Порошенко.

До речі, 2 лютого в Штатах буде опубліковано ще одну доповідь не на користь Росії.

Хто збив MH17

Американський суд визнав відповідальним за збиття малайзійського боїнга у небі над Донбасом екс-лідера бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна.

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Він має виплатити 400 млн доларів компенсації. Адвокати родичів жертв рейсу планують заарештувати майно бойовика. Однак, є підозри, що цього не вистачить для виплати компенсації.

Сам Гіркін прокоментував це рішення суду США, сказавши, що йому від нього "ні тепло, ні холодно".

Оскільки я вже ледь не "терорист номер один у світі", що мені боятися? Мені від цього ні тепло ні холодно, гірше не буде, – сказав він.

Як відпочивали Луценки

Родина генпрокурора Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах. Увесь відпочинок обійшовся сім’ї щонайменше у 52 тисячі євро.

При цьому Луценко запевнив, що не вважає свій відпочинок "не надмірним" і таким, "що собі дозволяє середній клас". Гроші, які витратили на відпочинок, йому подарував син.