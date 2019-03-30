Головні новини 30 березня: День тиші перед виборами і смертельна ДТП із нацгвардійцями в Одесі

Опівночі в Україні почався день тиші перед виборам, проте політична агітація з вулиць нікуди не ділась. В Одесі автівка на "євробляхах" збила трьох нацгвардійців, один з них загинув на місці. Політв'язень Павло Гриб, за заявою російської сторони, припинив голодування. Такими були головні новини 30 березня в Україні та світі.

День тиші

Попри те, що опівночі в Україні настав день тиші, на вулицях 30 березня надалі розміщена перевиборча агітація та прихована політична реклама. Це заборонено законом і всі вуличні рекламні площі повинні були бути очищені від плакатів з прізвищами кандидатів у президенти та їхніми фото. Кілька днів тому на багатьох білбордах та сітілайтах з'явилася реклама у вигляді гасел. Така реклама не згадує про кандидатів, але стилізована під їхню агітацію.

Читайте також: В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає Так, вранці 30 березня активісти виявили в Києві кілька таких бордів. Вони нагадують агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, але при цьому не містять вихідних даних. Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства.



Реклама на Виноградарі в Києві, яка нагадує агітацію Тимошенко//Фото: ЧЕСНО



Реклама в Києві на вулицях Порика та Маршала Гречка, яка нагадує агітацію Зеленського та його партії "Слуга народу"//Фото: ЧЕСНО



Реклама на вулиці Білицькій у Києві, яка нагадує агітацію Порошенка//Фото: ЧЕСНО

Зазвичай схожа реклама розміщена на тих самих площинах, де до того була агітація кандидата у президенти.



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На деяких площах реклама Порошенка і Тимошенко висить ще з минулого літа. Мінялися лише зображення, але на цих площах не було жодної іншої реклами.

Змінювати зображення на білбордах перед самими виборами першими почали у Порошенка, зауважив провідний аналітик з партійних фінансів руху ЧЕСНО Ігор Фещенко. Офіційну марковану рекламу "Кандидатів багато – президент один" замінили на "Думай", виконану у тому ж стилі, але вже без вихідних даних. Цього ж дня зі сторінки президента у Facebook почали поширювати рамки для аватарок з тим же гаслом, додав Фещенко.

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З рекламою Тимошенко така ж ситуація, кажуть у ЧЕСНО. Політичну рекламу кандидатки "Україна обирає зміни" замінили на "Змінюй" у тому ж стилі, але вже без вихідних даних. Фещенко припускає, що цю рекламу оплачували не з виборчих фондів, тож походження грошей та обсяг витрат на встановлення цієї реклами спеціально до дня тиші та дня виборів – невідомі.

Дивіться відео: журналісти 24 каналу перевіряють, як в Україні проходить день тиші

У день тиші традиційно можна натрапити і на пряму агітацію кандидатів у президенти. Це – порушення виборчого законодавства. Приклад – реклама кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського на Виноградарі в Києві. Вона не має вихідних даних та розміщена у непристосованому для цього місці. Цю рекламу до дня тиші повинні були прибрати комунальники.

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Політична реклама Кошулинського//Фото: ЧЕСНО

Схожі випадки журналісти зафіксували у різних регіонах. Нариклад, борд, який зафіксували в день тиші в Полтаві на вулиці Івана Мазепи.

А це рекламний борд поблизу центральної площі в Полтаві, стилізований під агітацію Тимошенко.

Яке покарання загрожує порушникам дня тиші? За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим українцям загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень. Але факт порушення спочатку треба довести в суді. Якщо поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

ДТП із нацгвардійцями в Одесі

Opel на номерах із іноземною реєстрацією влетів у трьох військовослужбовців Національної гвардії України. Один нацгвардієць загинув на місці, ще двох госпіталізували.

Читайте також: У Львові дівчина потрапила під колеса двох автівок та дивом вижила Аварія між автомобілями Opel і Mercedes сталась близько 17 години на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського. За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, військовослужбовці саме заступили на патрулювання Одеси напередодні президентських виборів.



В аварії в Одесі загинув нацгвардієць

В автомобілі Opel – троє постраждалих. Їх всіх госпіталізували. Водія ж автівки затримали.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.



В аварії зіштовхнулись Opel і Mercedes

В Одесі автівка на "євробляхах" збила трьох нацгвардійців: відео

Гриб припинив голодування

Голова громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашис заявив, незаконно засуджений у Росії українець Павло Гриб припинив голодування, що тривало 8 днів. Він навіть написав 29 березня задля цього відповідну заяву. Мовляв, Гриб вирішив припинити голодування після того, як керівництво СІЗО №4 провело з ним роз’яснювальну бесіду про можливе погіршення здоров'я через такі дії.

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Того ж дня Гриб був вивезений на медичне обстеження в Міжобласну лікарню ФСВП №19. Його стан здоров'я задовільний, оперативного лікування не потребує, перешкод для утримання під вартою немає,

– запевнив Петрашис.

На що хворіє Гриб?У хлопця – портальна гіпертензія. Це синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки і підшлункової залози проходить у печінку). Через хворобу дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

А от батько українського політв'язня Павла Гриба не може підтвердити інформацію, що його син припинив голодування. Ігор Гриб сказав, що останній раз мати відвідувала Павла у понеділок, 25 березня. Тоді жінка передала йому лише дві пляшки води.

За його словами, з понеділка ні вони, ні консули не мають зв'язку із сином.

Ні підтвердити, ні заперечити ту інформацію, яка розповсюджена у російських ЗМІ, я не можу,

– розповів Ігор Гриб.

Батько політв'язня додав, що звернувся до Міністерства закордонних справ, аби вони направили українських консулів відвідати Павла.

Хто такий Павло Гриб і як він опинився у російському полоні?Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.



У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці . Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування , адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.