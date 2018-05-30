Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ

У середу, 30 травня, стало відомо, що російський журналіст Аркадій Бабченко насправді живий. Російська сторона у Мінську відмовилась від переговорів щодо звільнення заручників. Кабмін України на 2 місяці переніс зростання на газ. "Укрзалізниця" підняла ціни на проїзд у пасажирських поїздах. Такими були головні новини 30 травня в Україні.

Аркадій Бабченко живий

30 травня під час брифінгу у Києві голова СБУ Василь Грицак повідомив, що російський журналіст Аркадій Бабченко живий, а його "вбивство" було спецоперацією для затримання організаторів злочину. Сам Бабченко був попереджений завчасно, журналіст із родиною перебував під контролем СБУ.

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Цього ж дня правоохоронці затримали у Києві організатора "вбивства" Бабченка – громадянина Г. Він був завербований спецслужбами Росії та запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТОвців за грошову винагороду у 30 тисяч доларів здійснити вбити журналіста. Слідчі СБУ підготували затриманому підозри у скоєнні злочинів за статтями "Підготовка до злочину", "Пособництво" та "Терористичний акт".

До слова, щодо виконавця злочину, то він проходитиме у справі як свідок.

Дивіться відео затримання організатора "вбивства" Аркадія Бабченка:

Сам Бабченко заявив, що замах на нього готувався перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА, який пройшов у Києві 26 травня.

Наскільки мені відомо, ця операція готувалася 2 місяці. Мене долучили до справи місяць тому. За цей час я побачив як хлопці працювали, як вони рили носом... Весь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, опрацьовували, діяли. І в підсумку, результатом стала ця спецоперація,

– розповів Бабченко.

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Грицак додав, що організатор замаху на журналіста планував усунути загалом 30 осіб на території України. СБУ відомі прізвища потенційних жертв.

Президент України Петро Порошенко привітав новину про те, що Бабченко живий і доручив надати його родині цілодобову охорону.

Звільнення заручників

Представники Росії в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів щодо звільнення українців у російських в'язницях і росіян в українських.

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Російська сторона відмовилась говорити про звільнення заручників

Ми ще раз звернулися до росіян з ініціативою звільнити ув'язнених українців до старту мундіалю. Позиція росіян феєрична (дослівно): Росія – не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема визволення українців у російських в'язницях і росіян в українських,

– повідомила представниця України в ТКГ Ірина Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську.

При цьому представники Росії не відповіли на питання, чи означає їх позиція те, що РФ відмовляється від захисту своїх громадян.

Ціна на газ

30 травня на своєму засідання Кабмін схвалив рішення про продовження дії спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для населення і теплокомуненерго до 1 серпня 2018 року. Відтак, найближчі 2 місяці ціна газу залишиться незмінною.

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Зростання вартості газу в Україні перенесли на 2 місяці

В уряді також повідомили, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо приведення ціни на природний газ в Україні до рівня імпортного паритету ще тривають.

Таким чином, до кінця липня 2018 року ціна на газ в Україні для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів становитиме 6 гривень 95 копійок за кубічний метр.

Здорожчання проїзду в поїздах

З 30 травня "Укрзалізниця" підняла ціни на проїзд у пасажирських поїздах. Як анонсували раніше, вони зросли на 12%. Індексація тарифів почалася на всі напрямки.

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Для прикладу, квиток на потяг №091, сполученням "Київ - Львів" раніше вартував 447 гривень 65 копійок, а після подорожчання його ціна зросла до 522 гривень 21 копійки (569 гривень 64 копійки у неділю).

Зазначимо, що другий етап підвищення цін (також на 12%) розпочнеться з 1 жовтня. Загалом у 2018 році індексація складе 25%.



В Україні зросла вартість залізничних квитків

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