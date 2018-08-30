Головні новини 30 серпня: Смерть Кобзона, суперечка Порошенка і Путіна у 2015

На 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми, який підтримував анексію Криму та російську агресію на ДонбасіКолишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. Такими були головні новини 30 серпня в Україні та світі.

Помер Йосип Кобзон

Причиною смерті співака стала четверта стадія раку. 14 останніх років він страждав від онкологічного захворювання. Проблеми зі здоров'ям у співака почалися в 2001 році, а через 3 роки в нього виявили онкологічне захворювання, після чого йому зробили першу операцію.

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У липні 2018 року Йосип Кобзон був госпіталізований у стабільно важкому стані, тоді його підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. 7 серпня його виписали.

У своєму заповіті Кобзон просив поховати його поруч з мамою Ідою Ісаївною на Востряковському кладовищі. Там він викупив ділянку. Швидше за все, співака поховають 2 вересня, повідомила голова Комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська.

Як розповів Михайло Давчилов, колишній директор Національного медичного дослідницького центру онкології імені Блохіна, де лікувався співак, причиною його смерті стало прогресування раку.

Його поховають 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві.

Новина викликала чималий резонанс в мережі. Російські представники шоу-бізнесу записали десятки скорботних дописів. До такого флеш-мобу приєдналась і співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка підкреслила, що Йосип Кобзон є батьком для всіх співаків та прикладом для наслідування.

"Це була людина, без якої не можна було уявити своє життя... Захисник всіх... Ми зверталися з приводу і без до Кобзона – від отримання квартири до поховання близьких на нормальному кладовищі... Це був батько не тільки для власних дітей... Грандіозний чоловік для своєї дружини Нелі... Дякую вам, Йосипе Давидовичу, за те, що я могла плакати на вашому плечі і питати поради, як бути! Дякую, що залишається прикладом для наслідування і поваги до сцени! Навіки в історії країни і в серці мільйонів," – написала Лоліта.

Ким був Кобзон:

Нові подробиці перемовин Путіна і Порошенка у 2015 році

Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна.

Наміри Володимира Путіна були цілком очевидними. Він хотів зберегти свій вплив на російськомовні регіони та максимально послабити проєвропейську владу в Києві. Після провалу режиму припинення вогню, бої між українським військом та парамілітарними сепаратистськими загонами зайнялися з новою силою,

– мовиться у книзі Олланда.

"Я швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відтермінувати припинення вогню на якомога пізніший час, щоб дати змогу сепаратистам оточити українську армію та завоювати додаткові позиції. Разом із Анґелою Меркель ми пропонуємо відновити переговори у вужчому форматі, відмовитися від вечері та якнайшвидше взятися до роботи", – згадує тодішні події екс-президент Франції.



Перемовини Порошенка і Путіна

Він зазначив, що західні переговірники сподівалися "припинити стрілянину та знайти компроміс, який зберіг би територіальну цілісність України". Проте конференція тривала нескінченно і була безрезультатною: це відповідало цілям російської сторони.

Згідно зі спогадами Олланда, першу чернетку майбутньої мінської угоди писала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вона нікому, навіть своїм радникам, не дозволяла формулювати статті угоди. Такий у неї темперамент і така методика: вона дуже серйозна, старанна та пильна. Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент так рознервувався, що почав погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки,

– мовиться у книзі екс-президента Франції.

"Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, тоді як Путін домагався автономії для повсталих провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на три тижні. Він був настільки негнучким, що заперечував свій прямий зв’язок із ватажками сепаратистів, казав, ніби не може за них вирішувати, вимагав, щоб із ними проконсультувалися", – мовиться у книзі "Уроки влади".

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Зазначимо, що Олланд також прямо визначив винних у збитті літака МН-17 у небі над Донбасом: "За кілька місяців до переговорів, у липні 2014-го, ракета, випущена проросійськими бойовиками, ненавмисне збила в районі Донецька літак Malaysia Airlines, позбавивши життя 298 пасажирів, із яких 80 були дітьми".

Щодо укладення мінських угоди, то екс-лідер Франції наголосив, що просувалися вони дуже повільно, із купою заперечень, які було непросто узгоджувати.

Він також згадав, що Путін пішов, а Меркель, Олланд та Порошенко трохи задрімали у кріслах. О 9:00 стало відомо, що сепаратистам угода не підходить. Проте Меркель та Олланд повинні були поспішати, бо настав час повертатися до Брюсселя.

Нові рейси Wizz Air з України

Нові маршрути вдалося запустити завдяки 4 літаку Wizz Air у Києві.

Київ – Рига, Латвія (рейси по вівторках, четвергах і суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн.

(рейси по вівторках, четвергах і суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн. Київ – Бремен, Німеччина ( рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 1 березня 2019 року) – 759 грн.

( рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 1 березня 2019 року) – 759 грн. Київ – Біллунн, Данія (рейси по вівторках і суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн.

(рейси по вівторках і суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн. Львів – Копенгаген, Данія ( рейси по середах і неділях, старт – 3 березня 2019 року) – 759 грн.

( рейси по середах і неділях, старт – 3 березня 2019 року) – 759 грн. Львів – Франкфурт-Хан, Німеччина (рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 14 грудня 2018 року) – 759 грн.

Сьогодні з Києва літає 4 літаки Wizz Air. Загалом авіакомпанія здійснює 26 маршрутів з Києва, 10 – зі Львова і 6 – з Харкова. Вартість квитків стартує від 269 грн.

В авіакомпанії обіцяють, що запустять ще більше нових рейсів з України, однак дати і подробиць поки не розкривають.

Героїчний вчинок колишньої "Міс Італії"

Відома модель вирішила показати усьому світу, що навіть з найважчими труднощами можна впоратись і далі йти вперед. Відтак, Джесіка Нотаро з’явилась на острові Лідо на Венеційському фестивалі, який розпочався вчора, 29 серпня і триватиме до 8 вересня.

На червону доріжку зірка завітала в чарівній золотистій сукні в підлогу, яка вирізнялась довгим шлейфом, відвертим декольте та яскравими блискітками. Разом з нею на подію прийшла також жінка-атлет на протезах Джусі Версаче, та їхні подруги – співачка Jo Squillo, яка підтримала Нотару, прикривши одне око пов’язкою, і модель Франческа Карролло.



Jo Squillo, Джесіка Нотаро, Джусі Версаче і Франческа Карролло



Джусі Версаче, Jo Squillo і Джесіка Нотаро

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Нагадаємо, що після трьохрічних стосунків та заручин з Жоржем Едсоном Таварешем, Джесіка Нотаро вирішила розійтись з коханим. Після цього уродженець Західної Африки почав переслідувати жінку і в січні 2017 року "хлюпнув" кислотою в її обличчя. Чоловіка заарештували, однак моделі довелось більше року лікуватись і чекати, поки заживуть рани.



Джесіка Нотаро "до" жахливого інциденту з екс-бойфрендом Жоржем Таварешем і "після "

До травми Нотару була телеведучою, моделлю, будувала кар'єру співачки та працювала в одному з дельфінаріїв. Після реабілітації вона повернулась до звичного життя та навіть взяла участь в танцювальному проекті, в якому отримала перемогу.