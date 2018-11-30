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      Головні новини 30 листопада: заборона в'їзду росіянам, обшуки у Києво-Печерській Лаврі, транш ЄС

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      Головні новини України за 30 листопада 2018 - новини України і світу
      Головні новини 30 листопада в Україні / 24 канал

      Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. СБУ провела обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро у рамках макрофінансової допомоги. Такими були головні новини 30 листопада в Україні.

      Заборона в'їзду росіянам в Україну

      30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Заборона діятиме на період воєнного стану – до 26 грудня.

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      Винятком для пропуску на територію чоловіків-громадян Росії буде здійснення гуманітарної місії, наприклад прибуття на похорон.

      За словами Президента України Петра Порошенка, на такий крок держава пішла, "щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ, і щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році.


      Україна заборонила в'їзд росіянам: інфографіка

      При цьому такі обмеження не діятимуть щодо громадян України, які в’їжджають на територію країни з Росії.

      У Росії вважають, що введення Україною заборони нібито є "черговою провокацією Києва". І, мовляв, Росія не запроваджуватиме дзеркальних заходів у відповідь, тобто заборонятиме в'їзд на свою територію громадянам України.

      Обшуки у митрополита Павла

      30 листопада Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбулись у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.


      Предстоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло

      Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) вважає, що обшуки щодо нього нього з боку СБУ не мають жодних підстав, оскільки він "Україні не зраджував". Також Павло пригадав, як його помешкання пограбували у 2014 році, однак тоді ніхто з правоохоронців не звернув на це увагу.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".   

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

      500 мільйонів євро від Євросоюзу

      30 листопада Європейська комісія схвалила позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро.

      Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро надійде в Україну в середині грудня. Гроші будуть скеровані до державного бюджету.

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      Загальна сума кредиту Україні від Євросоюзу складе 1 мільярд євро, допомогу перераховують двома траншами по 500 мільйонів євро. Період між ними має скласти не менше 3 місяців. Наступні транші надаватимуться за результатами виконання реформ у податковій і митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств.


      У грудні Україна отримає 500 мільйонів євро від ЄС

      Якою буде зима 2018-2019

      Згідно з прогнозом погоди, в Україні зима 2018-2019 буде теплою і дощовою. Проте в окремі дні слід очікувати і 20-градусного морозу. Середньозимова температура складе 2-3 градуси тепла, що на 1-2 градуси вище норми.

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      В Україні за зиму, як правило, може випадати від 90 до 200 мм опадів. Найбільше в Карпатах. У грудні і січні на сході може бути дещо більше опадів, а в лютому на заході може спостерігатись дефіцит опадів. Але якщо будуть такі високі температури, то опади будуть випадати переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу. Це, в свою чергу, призводитиме до ожеледиці і налипання мокрого снігу. 

      Проте будьте обачні: Європу і Україну взимку накриють антициклони, які будуть змінюватися буранами й арктичними морозами.


      Тепло теплом, а дебют морозів ще буде

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини політики Новини України УПЦ МП Гроші Негода в Україні Євросоюз СБУ Заборона в’їзду росіянам в Україну
      Джерело: 24 канал
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