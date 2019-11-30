Головні новини 30 листопада: підрив відділення Ощадбанку, суперники України на Євро-2020

Зловмисники підірвали столичне відділення Ощадбанку. Збірна України з футболу дізналася імена суперників на Євро-2020. Вже у грудні ціни на опалення можуть знизитися, а пенсії перерахують. Такими були головні новини 30 листопада.

Найголовніші новини за сьогодні, 30 листопада, в Україні та світі:

Про підрив відділення Ощадбанку

У ніч на 30 листопада на Русанівці у Києві грабіжники підірвали відділення Ощадбанку. Внаслідок вибуху приміщення майже вщент зруйноване. Зловмисники запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його. Купюри з нього порозліталися по усій вулиці. Вибуховою хвилею уламки віднесло на понад 20 метрів. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля.



Уламки віднесло на 20 метрів

Читайте також: На державний "Ощадбанк" очікують зміни: що вони передбачають

Зловмисників не зупинило те, що відділення банку розташоване у житловому будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Про подробиці нічної атаки у фейсбуці розповів голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Заходи безпеки посилили. Працюємо з правоохоронцями. Ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого – мільйони. Ще рахуємо,

– написав він.

За його словами, інцидент є "трагедією для банку", оскільки підірване відділення є оновленим, а на його відкриття пішли неабиякі зусилля та інвестиції.

Грабіж вчинили двоє невідомих осіб, інформувала з місця подій кореспондентка 24 каналу.

Після пограбування зловмисники втекли на автомобілі Volkswagen Passat в сторону станції метро "Славутич".



Приміщення відділення майже вщент зруйноване / Фото Анастасії Кримової, 24 канал

На місці події працювали вибухотехніки і слідчі. У поліції інформують, що зловмисники підірвали банкомат за допомогою газово-повітряної суміші. Звідки забрали касети з грошима.



Обійшлося без жертв

Правоохоронці вже вилучили із камер відеоспостереження відповідні записи. На думку керівника Ощадбанку, зловмисники заслуговують на максимальне покарання.

Про результати жеребкування на Євро-2020

У суботу, 30 листопада, у Бухаресті (Румунія) відбулося жеребкування групового етапу Євро-2020. Збірна України дізналася своїх суперників.

Як і передбачалось, Україна зіграє у групі C. Її суперниками будуть Нідерланди, Австрія та переможець шляху A або D.

До теми: Чи зможе збірна України вийти з групи на Євро-2020? Опитування

У шляху A за вихід на Євро борються: Ісландія – Румунія та Болгарія – Угорщина.

У шляху D за путівку на Євро поборються чотири збірні: Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово.

Збірна України зіграє з переможцем шляху A, якщо його виграє Румунія, оскільки Бухарест є господарем чемпіонату Європи.

Під час жеребкування Україна була в першому кошику, оскільки виграла відбіркову групу. Ще до процедури жеребкування було відомо, що Україні з другого кошика дістанеться збірна Нідерландів.



Жеребкування на Євро-2020 / GETTY IMAGES

Окрім суперників, збірна України з футболу дізналася і календар матчів. У першій грі групи C українці зіграють з Нідерландами.

Календар матчів збірної України

1 тур. Нідерланди – Україна, 14 червня (Амстердам, Йохан Кройф Арена).

2 тур. Україна – переможець плей-офф A або D, 18 червня (Бухарест, Національний стадіон).

3 тур. Україна – Австрія, 22 червня (Бухарест, Національний стадіон).

Зверніть увагу: Україна зіграє на Євро-2020 в Амстердамі та Бухаресті: де купити квитки та яка ціна

20 збірних, які вже здобули путівку на Євро-2020, були розподілені на чотири кошики. Ще 16 команд борються за чотири путівки у раунді плей-офф.

Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.

Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, переможець плей-офф A або D.

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, переможець плей-офф C.

Група E: Іспанія, Польща, Швеція, переможець плей-офф B.

Група F: Німеччина, Франція, Португалія, переможець плей-офф A або D.

Що відомо про Євро-2020? Стартує 12 червня й триватиме до 12 липня. Всього під час чемпіонату буде зіграно 51 матч.

Про можливе зниження цін на опалення вже у грудні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо можливості зниження цін на опалення для українців уже в грудні. У нараді взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу Президента Андрій Богдан і міністр енергетики Олексій Оржель.

Цікаво: Скільки українці витрачають на комуналку: результати опитування

Відеоролик з наради в соцмережах розмістила пресслужба президента. На початку відео Гончарук заявив, що уряд має проєкт планів щодо зменшення тарифів на опалення у перспективі. Таким чином, у когось платіжка стане меншою на певний відсоток вже наступної зими, для когось – пізніше.

У нас є дві теми для розмови. Перша тема – ця зима конкретно, тобто, що можна зробити, аби вже цієї зими трошки знизити платіжки. Що, в принципі, потрібно робити для того, щоб ситуація, з одного боку, виправлялася та люди платили значно менше. І щоби це стимулювало розвиток економіки,

– повідомив він.



Нарада щодо зниження цін на опалення / Скріншот відео

Президент запропонував зменшити тарифи вже цієї зими. Але відповідно до закону змінити тарифи на опалення до травня 2020 року неможливо.

В Україні було два закони – в старому йшлося про опалення та гарячу воду, а вже в новому – про централізоване опалення та централізоване водопостачання. Чинними є старі контракти. А в них зафіксовано тариф, який діяв ще в січні 2019 року, і таким залишається до кінця опалювального сезону.

Гончарук додав, що уряд має короткий законопроєкт, який від президента можна внести як невідкладний. Ухваливши цей закон, можна знизити тариф для населення вже у грудні. Але цей документ ще слід обговорити з регулятором.

Зеленський провів нараду щодо зниження тарифів: відео

розмір мінімальної пенсії для людей, які втратили працездатність, підвищать до цієї позначки (на 74 гривні більше).

Натомість розмір максимальної пенсії зросте на 740 гривень і становитиме 16 тисяч 380 гривень.

Перерахунок пенсій здійснюватиметься автоматично, тому пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

Зміни грудня: перерахунок пенсій та соцвиплат, 5G, нові гроші та електронні права

Читайте також: Перерахунок пенсій з 1 грудня: що зміниться