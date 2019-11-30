Головні новини 30 листопада: підрив відділення Ощадбанку, суперники України на Євро-2020
Зловмисники підірвали столичне відділення Ощадбанку. Збірна України з футболу дізналася імена суперників на Євро-2020. Вже у грудні ціни на опалення можуть знизитися, а пенсії перерахують. Такими були головні новини 30 листопада.
Найголовніші новини за сьогодні, 30 листопада, в Україні та світі:
Про підрив відділення Ощадбанку
У ніч на 30 листопада на Русанівці у Києві грабіжники підірвали відділення Ощадбанку. Внаслідок вибуху приміщення майже вщент зруйноване. Зловмисники запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його. Купюри з нього порозліталися по усій вулиці. Вибуховою хвилею уламки віднесло на понад 20 метрів. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля.
Читайте також: На державний "Ощадбанк" очікують зміни: що вони передбачають
Зловмисників не зупинило те, що відділення банку розташоване у житловому будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Про подробиці нічної атаки у фейсбуці розповів голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Заходи безпеки посилили. Працюємо з правоохоронцями. Ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого – мільйони. Ще рахуємо,
– написав він.
За його словами, інцидент є "трагедією для банку", оскільки підірване відділення є оновленим, а на його відкриття пішли неабиякі зусилля та інвестиції.
Грабіж вчинили двоє невідомих осіб, інформувала з місця подій кореспондентка 24 каналу.
Після пограбування зловмисники втекли на автомобілі Volkswagen Passat в сторону станції метро "Славутич".
Приміщення відділення майже вщент зруйноване / Фото Анастасії Кримової, 24 канал
На місці події працювали вибухотехніки і слідчі. У поліції інформують, що зловмисники підірвали банкомат за допомогою газово-повітряної суміші. Звідки забрали касети з грошима.
Правоохоронці вже вилучили із камер відеоспостереження відповідні записи. На думку керівника Ощадбанку, зловмисники заслуговують на максимальне покарання.
Про результати жеребкування на Євро-2020
У суботу, 30 листопада, у Бухаресті (Румунія) відбулося жеребкування групового етапу Євро-2020. Збірна України дізналася своїх суперників.
Як і передбачалось, Україна зіграє у групі C. Її суперниками будуть Нідерланди, Австрія та переможець шляху A або D.
До теми: Чи зможе збірна України вийти з групи на Євро-2020? Опитування
У шляху A за вихід на Євро борються: Ісландія – Румунія та Болгарія – Угорщина.
У шляху D за путівку на Євро поборються чотири збірні: Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово.
Збірна України зіграє з переможцем шляху A, якщо його виграє Румунія, оскільки Бухарест є господарем чемпіонату Європи.
Під час жеребкування Україна була в першому кошику, оскільки виграла відбіркову групу. Ще до процедури жеребкування було відомо, що Україні з другого кошика дістанеться збірна Нідерландів.
Жеребкування на Євро-2020 / GETTY IMAGES
Окрім суперників, збірна України з футболу дізналася і календар матчів. У першій грі групи C українці зіграють з Нідерландами.
Календар матчів збірної України
1 тур. Нідерланди – Україна, 14 червня (Амстердам, Йохан Кройф Арена).
2 тур. Україна – переможець плей-офф A або D, 18 червня (Бухарест, Національний стадіон).
3 тур. Україна – Австрія, 22 червня (Бухарест, Національний стадіон).
Зверніть увагу: Україна зіграє на Євро-2020 в Амстердамі та Бухаресті: де купити квитки та яка ціна
20 збірних, які вже здобули путівку на Євро-2020, були розподілені на чотири кошики. Ще 16 команд борються за чотири путівки у раунді плей-офф.
- Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.
- Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.
- Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, переможець плей-офф A або D.
- Група D: Англія, Хорватія, Чехія, переможець плей-офф C.
- Група E: Іспанія, Польща, Швеція, переможець плей-офф B.
- Група F: Німеччина, Франція, Португалія, переможець плей-офф A або D.
Що відомо про Євро-2020? Стартує 12 червня й триватиме до 12 липня. Всього під час чемпіонату буде зіграно 51 матч.
Про можливе зниження цін на опалення вже у грудні
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо можливості зниження цін на опалення для українців уже в грудні. У нараді взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу Президента Андрій Богдан і міністр енергетики Олексій Оржель.
Цікаво: Скільки українці витрачають на комуналку: результати опитування
Відеоролик з наради в соцмережах розмістила пресслужба президента. На початку відео Гончарук заявив, що уряд має проєкт планів щодо зменшення тарифів на опалення у перспективі. Таким чином, у когось платіжка стане меншою на певний відсоток вже наступної зими, для когось – пізніше.
У нас є дві теми для розмови. Перша тема – ця зима конкретно, тобто, що можна зробити, аби вже цієї зими трошки знизити платіжки. Що, в принципі, потрібно робити для того, щоб ситуація, з одного боку, виправлялася та люди платили значно менше. І щоби це стимулювало розвиток економіки,
– повідомив він.
Нарада щодо зниження цін на опалення / Скріншот відео
Президент запропонував зменшити тарифи вже цієї зими. Але відповідно до закону змінити тарифи на опалення до травня 2020 року неможливо.
В Україні було два закони – в старому йшлося про опалення та гарячу воду, а вже в новому – про централізоване опалення та централізоване водопостачання. Чинними є старі контракти. А в них зафіксовано тариф, який діяв ще в січні 2019 року, і таким залишається до кінця опалювального сезону.
Гончарук додав, що уряд має короткий законопроєкт, який від президента можна внести як невідкладний. Ухваливши цей закон, можна знизити тариф для населення вже у грудні. Але цей документ ще слід обговорити з регулятором.
Зеленський провів нараду щодо зниження тарифів: відео
розмір мінімальної пенсії для людей, які втратили працездатність, підвищать до цієї позначки (на 74 гривні більше).
Читайте також: Перерахунок пенсій з 1 грудня: що зміниться
З 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становитиме 1638 гривень, досі був 1564 гривні. Відповідно до цього розмір мінімальної пенсії для людей, які втратили працездатність, підвищать до цієї позначки (на 74 гривні більше). Натомість розмір максимальної пенсії зросте на 740 гривень і становитиме 16 тисяч 380 гривень. Перерахунок пенсій здійснюватиметься автоматично, тому пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду.
Розмір прожиткового мінімуму з 1 грудня зросте на 91 гривню і становитиме 2027 гривень.
- для дітей до 6 років: зросте до 1779 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років: зросте до 2218 гривень;
- для працездатних осіб: зросте до 2102 гривень;
- для осіб, які втратили працездатність: зросте 1638 гривень.
Як прожитковий мінімум і мінімальна зарплата змінюватимуться у 2020 році / інфографіка 24 каналу
Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня, але у нас все буде готово вже на початку місяця,
– уточняв міністр.