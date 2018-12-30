Головні новини 30 грудня: Справа активіста Бичка та аварія гвинтокрила в Росії

Поліція Харківської області закрила справу про вбивство екологічного активіста з селища Есхар Миколи Бичка. У російському місті Улан-Уде розбився приватний вертоліт. З нового року "Укрзалізниця" запустить нові локомотиви General Electric. Такими були головні новини 30 грудня в Україні та світі.

Закриття справи активіста Бичка

У Харкові закрили справу про вбивство активіста Миколи Бичка. Як переконує голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, це було не самогубство.

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Нагадаємо, 24-річного Бичка знайшли повішеним у лісі на Харківщині 5 червня 2018 року. Правоохоронці запевняли, що тіло знайшли в лісі без ознак насильницької смерті. Провадження відкрили за статтею 115 КК України ("вбивство") з приміткою "самогубство". Проте інші активісти переконані, що самогубство було інсценовано.

За словами Печончик, правоохоронці це навмисно зробили перед святами, "аби уникнути можливих протестів і покращити показники та власний настрій перед святами".

"Втім, низка фактів, які ми зібрали під час поїздки до Есхара влітку 2018 року, свідчать, що це було ніщо інше, як вбивство, пов'язане із громадською діяльністю Миколи", – зауважила вона.

Як підкреслює активістка, Микола Бичко був активним членом громади Есхара та адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара".



Микола Бичко

"Там викладав дописи про розвиток та життя селища. Останній допис Миколи було присвячено реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих жителів та з'ясуванню законності вивезення відходів в очисні спорудження КП "Вода Есхара". Він написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія", – каже Тетяна Печончик.

Також вона переконує, що слідчі із Чугуївського райвідділу поліції не вжили необхідних дій для розслідування вбивства Миколи Бичка.

За словами адвоката Романа Лихачова, протягом першого місяця не було проведено практично жодних слідчих дій, втрачено важливі докази, документи на проведення експертиз близько місяця не відправляли, а процесуальне керівництво за розслідуванням йшло формально. Зокрема, під час слідчо-оперативних дій правоохоронці навіть не зняли мотузку з дерева, на якій знайшли повішеного хлопця, вони відрізали від неї лише шматок, а основний доказ – верхню частину мотузки – де могли перебувати потожирові та інші сліди рук убивць, залишили. Потім мотузка зникла. Кору дерева, на якому знайшли повішеного хлопця, намагалися підпалити невідомі,

– додає ативістка.

Крім того, Тетяна Печончик зазначила, що опісля прокуратура Харківської області визнала порушення Кримінального процесуального кодексу з боку слідчих під час огляду місця події та заявила про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності, щоправда, наголошує громадська діячка, ключові докази було втрачено назавжди.

"Окреме питання й щодо комп'ютера хлопця, який вилучили без ухвали суду, хоча спочатку адвокат Лихачов наполягав на тому, щоб зробили копію, аби в поліції не могли додати "потрібну" інформацію суїцидального характеру. Викликає питання і спосіб повішення: поставити пеньок, з якого нібито повівся Микола, одній людині неможливо, сліди кочення його були відсутніми. Зламаний ніс нібито під час повішення теж викликає питання – саме так Миколу могли оглушити, щоб потім повісити", – вважає Печончик.

Відтак, вона робить висновок, що об’єктивно розслідувати справу про загибель Миколи Бичка навряд чи зможе харківська поліція.

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