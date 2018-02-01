Головні новини 31 січня: смерть Каденюка, звільнення села на Донбасі та місячне затемнення

Помер перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. ЗСУ повернули під контроль захоплене у 2015 році бойовиками "ЛНР" село Новоолександрівку. Кабінет міністрів України звільнив голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Миколу Азарова та Сергія Арбузова оголосили в розшук. На небі зійшов блакитний кривавий супермісяць. Такими були головні новини в Україні та світі 31 січня.

Помер Леонід Каденюк

На 68-му році пішов із життя перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Йому раптово стало зле під час ранкової пробіжки в парку Царське Село у Києві. За попередньою інформацією Каденюк помер від серцевого нападу.

Леонід Каденюк був першим і поки єдиним космонавтом незалежної України. 19 листопада 1997 року він на кораблі NASA полетів у космос. Він має звання генерал-майор Збройних Сил України. У 2017 році він видав книгу "Місія – Космос".

Раптова смерть Каденюка не залишила байдужими українців. Серед них відомий журналіст Андрій Цаплієнко, який пригадав історію знайомства з космонавтом.

За словами журналіста, вони познайомились у 2000 році у Москві, де разом були у науково-космічній делегації. Цаплієнко тоді сказав Каденюку, що йому можна позаздрити, адже саме він побував у Космосі.

Він зітхнув, все ще посміхаючись: "Так. Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти". Він просто продовжує свій політ,

– написав журналіст.

У грудні 2017 року легендарний Леонід Каденюк розповідав журналістам 24 Каналу, чому не вірить у те, що Ілонові Маску вдасться колонізувати Марс і з посмішкою зізнавався, що після польоту в космос ще більше повірив в те, що матеріальним Всесвітом насправді рухає якась нематеріальна, могутня сила.

Інтерв'ю 24 Каналу з Леонідом Каденюком

Звільнення села на Донбасі

На Луганщині українські військові повернули під контроль, захоплене у 2015 році бойовиками "ЛНР" село Новоолександрівку, що у Попаснянському районі Луганської області.

В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і будемо просуватися далі, потроху, але не зупиняючись,

– наголосив один з військовослужбовців.

Новоолександрівка довгий час була у "сірій зоні" – між підконтрольними Україні територіями та окупованими бойовиками "ЛНР" землями.

ЗСУ відвоювали у бойовиків "ЛНР" село Новоолександрівку

Звільнення Насірова

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення відстороненого від своїх обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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"Ми направили у Держкомісію Подання про звільнення Насірова. Держкомісія дала своє заключення. Сьогодні ухвалюємо це рішення", – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Подання про звільнення Насірова подав міністр фінансів України Олександр Данилюк – саме його відомство контролює Державну фіскальну службу.

Кабмін звільнив Романа Насірова

Сам Насіров назвав незаконним рішення про його звільнення з посади голови Державної фіскальної служби.

Вважаю рішення Кабміну про моє звільнення незаконним і нечесним. Так само, як і моє відсторонення торік,

– написав він у Facebook.

За словами екс-голови ДФС, тепер він займеться доведенням своєї невинуватості, а далі – доведе "незаконність і необґрунтованість звільнення".

Миколу Азарова та Сергія Арбузова оголосили у розшук

Колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова та екс-очільника Національного банку України Сергія Арбузова оголосили у розшук. Окрім того, їм оголошено підозру у вчинені злочинів.

Азарова підозрюють у співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" скрапленим газом в особливо великих розмірах. Шкода державі від цього оцінюється у 2,2 мільярда гривень.

Щодо Арбузова, то його звинувачують у співучасті у заволодінні коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" в сумі 3,2 мільярда гривень при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319.

"Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава у розмірі 1 мільярд гривень", – заявив Юрій Луценко.

Місячне затемнення

Блакитний кривавий супермісяць 31 січня спостерігатимуть жителі всієї Землі. Подібне місячне затемнення відбувається вкрай рідко – раз у 152 роки.

Як відомо, востаннє одразу три астрономічні явища, – місячне затемнення, супермісяць й "блакитний Місяць" – відбулися 30 грудня 1982 року над східною півкулею та 31 березня 1866 року над західною.

Супермісяць – це явище, яке відбувається при збігу повного місяця, або молодика, з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Через такий збіг він видається більшим, аніж зазвичай. Блакитний Місяць або Червоний Місяць – рідкісне оптичне явище, яке стає можливим через запиленість атмосфери чи підвищену вологість.