09:18
1 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пошуках друзів. Зовсім не той російський Хемінгуей
Вєсті Кремля
22:31, 31 січня
Вєсті. UA. Блискавичний виступ Ляшка. Чим живе головний донецький терорист
Вєсті.UA
22:16, 31 січня
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Головні новини 31 січня: смерть Каденюка, звільнення села на Донбасі та місячне затемнення

08:01, сьогодні 1710 Читать новость на русском
Головні новини 30 січня
Головні новини 30 січня / Фото з відкритих джерел

Помер перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. ЗСУ повернули під контроль захоплене у 2015 році бойовиками "ЛНР" село Новоолександрівку. Кабінет міністрів України звільнив голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Миколу Азарова та Сергія Арбузова оголосили в розшук. На небі зійшов блакитний кривавий супермісяць. Такими були головні новини в Україні та світі 31 січня.

Помер Леонід Каденюк

На 68-му році пішов із життя перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Йому раптово стало зле під час ранкової пробіжки в парку Царське Село у Києві. За попередньою інформацією Каденюк помер від серцевого нападу.

Леонід Каденюк був першим і поки єдиним космонавтом незалежної України. 19 листопада 1997 року він на кораблі NASA полетів у космос. Він має звання генерал-майор Збройних Сил України. У 2017 році він видав книгу "Місія – Космос".

Раптова смерть Каденюка не залишила байдужими українців. Серед них відомий журналіст Андрій Цаплієнко, який пригадав історію знайомства з космонавтом.

За словами журналіста, вони познайомились у 2000 році у Москві, де разом були у науково-космічній делегації. Цаплієнко тоді сказав Каденюку, що йому можна позаздрити, адже саме він побував у Космосі.

Він зітхнув, все ще посміхаючись: "Так. Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти". Він просто продовжує свій політ,
– написав журналіст.

У грудні 2017 року легендарний Леонід Каденюк розповідав журналістам 24 Каналу, чому не вірить у те, що Ілонові Маску вдасться колонізувати Марс і з посмішкою зізнавався, що після польоту в космос ще більше повірив в те, що матеріальним Всесвітом насправді рухає якась нематеріальна, могутня сила.

Інтерв'ю 24 Каналу з Леонідом Каденюком

Звільнення села на Донбасі

На Луганщині українські військові повернули під контроль, захоплене у 2015 році бойовиками "ЛНР" село Новоолександрівку, що у Попаснянському районі Луганської області.

В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і будемо просуватися далі, потроху, але не зупиняючись,
– наголосив один з військовослужбовців.

Новоолександрівка довгий час була у "сірій зоні" – між підконтрольними Україні територіями та окупованими бойовиками "ЛНР" землями.

ЗСУ відвоювали у бойовиків "ЛНР" село Новоолександрівку

Звільнення Насірова

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення відстороненого від своїх обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

"Ми направили у Держкомісію Подання про звільнення Насірова. Держкомісія дала своє заключення. Сьогодні ухвалюємо це рішення", – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Подання про звільнення Насірова подав міністр фінансів України Олександр Данилюк – саме його відомство контролює Державну фіскальну службу.

Кабмін звільнив Романа Насірова

Сам Насіров назвав незаконним рішення про його звільнення з посади голови Державної фіскальної служби.

Вважаю рішення Кабміну про моє звільнення незаконним і нечесним. Так само, як і моє відсторонення торік,
– написав він у Facebook.

За словами екс-голови ДФС, тепер він займеться доведенням своєї невинуватості, а далі – доведе "незаконність і необґрунтованість звільнення".

Миколу Азарова та Сергія Арбузова оголосили у розшук

Колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова та екс-очільника Національного банку України Сергія Арбузова оголосили у розшук. Окрім того, їм оголошено підозру у вчинені злочинів.

Азарова підозрюють у співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" скрапленим газом в особливо великих розмірах. Шкода державі від цього оцінюється у 2,2 мільярда гривень.

Щодо Арбузова, то його звинувачують у співучасті у заволодінні коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" в сумі 3,2 мільярда гривень при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319.

"Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава у розмірі 1 мільярд гривень", – заявив Юрій Луценко.

Місячне затемнення

Блакитний кривавий супермісяць 31 січня спостерігатимуть жителі всієї Землі. Подібне місячне затемнення відбувається вкрай рідко – раз у 152 роки.

Як відомо, востаннє одразу три астрономічні явища, – місячне затемнення, супермісяць й "блакитний Місяць" – відбулися 30 грудня 1982 року над східною півкулею та 31 березня 1866 року над західною.

Супермісяць – це явище, яке відбувається при збігу повного місяця, або молодика, з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Через такий збіг він видається більшим, аніж зазвичай. Блакитний Місяць або Червоний Місяць – рідкісне оптичне явище, яке стає можливим через запиленість атмосфери чи підвищену вологість.

For those of you that don’t know me very well, I am obsessed with the moon. As a teacher, I can attest that when it’s a full moon, students tend to act a little cray cray.. but it’s not only the students, like @monicakurpinski points out on her post, if affects most us in different ways!!! I just think it’s magical how the moon can have certain effects on people. And if you don’t believe in all that, talk to any teacher, nurse or cop that you may know.. they all will tell you that when it’s a full moon.. they get “busier” Thank you Monica for letting me repost!! Let’s spread the #goodjuju to all!! #fullmoon #bluemoon #bloodmoon #onceinalifetime . . #Repost @monicakurpinski ・・・ If you don’t believe in energy just ask yourself if you have been feeling super emotional lately and if messages about past wounds keep popping up in your mind thanks to the #bluemoon blood moon supermoon going on right now. We are being called to address all that we keep running from...Mother Nature knows what she’s doing and as a collective in order to heal we need to deal. For me it came with a vengeance starting a few days ago...be aware during full moons, experts say 3 days before and 3days after you will be feeling the energetic effects... so how can we deal with this juju ?try some of these that are working for me Exercise Meditate Drink lots of water Write things down Paint listen to good music and anything that liberates your soul of bad juju coming up... and above all practice words of gratitude to speak out loud to God ,Mother Nature ,the universe... good luck beauties ️ #bloodmoon #emotion #growth #realtalk #energy #vibes #heal #challenges #tacklethem #authentic #practicewhatyoupost #coach #mo #motivate #helpothers #learn #love #letgo #fitfam #fitspire #humpday #moveforward

Допис, поширений Erika (@eragon375)

Теги: Новини України Новини політики Леонід Каденюк Космос Втрати Війна на Донбасі Збройні Сили України Микола Азаров Сергій Арбузов Кабінет Міністрів України Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:43 Будни "ЛНР": выпить – это уход от реальности и проблем
Ольга Черненко 475
Что на самоме деле грозит фигурантам
31 січня, 23:00 Что на самоме деле грозит фигурантам "кремлевского списка"
Іван Яковина 913
31 січня, 22:01 "Кремлевский доклад" – пронесло или коллапс на повестке?
Злой Одессит 1025
Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають
31 січня, 21:04 Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають "рупорами Путіна"
Борис Немировський 871
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
31 січня, 20:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 6639
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Соратника Медведчука закидали яйцями у Херсоні: відео
 3 грудня 2017 , 14:28
"Викрадену" в Києві активістку Femen насправді затримала поліція
 15 листопада 2017 , 12:13
BMW X3
 30 квітня , 12:03
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук