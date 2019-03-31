Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу

В Україні пройшов перший тур президентських виборів-2019. За даними екзит-полу перемагає Володимир Зеленський, друге місце у чинного президента Петра Порошенка. Явка українців на виборах в Україні та за кордоном була високою у порівнянні з 2014 роком. Поліція зареєструвала 1927 заяв про порушення на виборах. Такими були головні новини неділі, 31 березня, в Україні та світі.

Президентські вибори-2019: дані екзит-полу

31 березня по всій Україні, окрім окупованих території Донецької, Луганської областей та Криму, пройшов перший тур виборів президента. Дільниці відкрилися у 8 годині та закрилися о 20 годині.

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За даними національного екзит-полу президенських виборів станом на 18 годину лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.



Дані екзит-полу першого туру президентських виборів

Далі результати виглядають таким чином: Ігор Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Олександр Вілкул (4%), Руслан Кошулинський (1,8%) та Олександр Шевченко (0,5%).

Таким чином, у другий тур президентських виборів, який відбудеться 21 квітня, за результатами екзит-полу проходить Зеленський та Порошенко.

Лідера "95 Кварталу" найбільше підтримали жителі південних та східних регіонів, а найменше на Заході. Чинний президент найбільшу підтримку отримав на Заході, а найменше – на Сході країни.

Чи можна вірити результатам екзит-полу? Загалом так. Вони не претендують на абсолютну істину, однак дозволяють досить точно спрогнозувати результати виборів. Похибка може скласти 2,5% для лідерів перегонів і буде в межах 1% для інших кандидатів.



Екзит-пол провів фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч 956 виборців на 400 дільницях.

Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полу подякував своїм прихильникам, громадянам та ЗЕ-команді, які віддавали за нього свої голоси. На дані екзит-полу у його штабі відреагували оплесками та радісними вигуками.

"Я хочу подякувати всім українцям, які голосували не по-приколу", – сказав Зеленський.

Зеленський прокоментував результати екзит-полу: відео

У свою чергу, Петро Порошенко також подякував усім, хто взагалі прийшов на вибори і проголосував. За його словами, голосування відповідало всім стандартам ОБСЄ.

"Ключовою передумовою нашого курсу є вільні і демократичні вибори. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест", – сказав Порошенко.

При цьому він визнав, що це ще не перемога, але "це величезний крок до перемоги, який ми зробили". Чинний президент не відчуває жодної ейфорії, а критично і тверезо розуміє той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі.

Величезна явка українців на виборах

Станом на 20:00 з 198 округів явка на президентських виборах складає 63,92%. Наразі оприлюднено дані стосовно явки виборців у 13 областях. Це більше ніж у 2014 році. Явка значно зросла у східних областях і впала у західних регіонах, де завжди була максимально високою.

Якою була явка на попередніх виборах?На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні на цей час, як свідчить ЦВК, становила 17,6%. Тоді найвищою вона була у Київській (23,3%) та Кіровоградській (22,1%) областях, а найнижчою – у Донецькій (5,2%) та Луганській (8,9%).

На думку політологів, така висока явка серед громадян на цих виборах зумовлена тим, що вони оприділилися зі своїм кандидатом і прийшли віддати за нього голос. Також, на вибори прийшла молодь, яка раніше була політично пасивною.

Прийшла голосувати молодь, яка раніше на вибори взагалі не ходила. Вони побачили свого кандидата. Окрім того, у 2014 році на багатьох дільницях Сходу фактично не було виборів. А там де були, то люди їх проігнорували, бо вони не бачили свого кандидата. Зараз у них свої кандидати є,

– наголосила соціолог Ірина Бекешкіна.

Громадський активіст Микола Виговський зауважив, що висока явка українців на виборах демонструє збільшення їх громадянської відповідальності. А це дуже позитивно і важливо. Окрім того, народ боїться, аби до влади не прийшов "не його кандидат".

Порушення та фальсифікації на виборах

Вибори в Україні пройшли загалом спокійно, проте у деяких регіонах все ж зафіксували низку порушень. Поліція зареєструвала 1927 заяв про порушення. Найбільше порушень зафіксували у Дніпропетровській області – 282 та Київській – 238.