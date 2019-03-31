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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу

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      Новини України сьогодні 31 березня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 31 березня / Колаж 24 каналу

      В Україні пройшов перший тур президентських виборів-2019. За даними екзит-полу перемагає Володимир Зеленський, друге місце у чинного президента Петра Порошенка. Явка українців на виборах в Україні та за кордоном була високою у порівнянні з 2014 роком. Поліція зареєструвала 1927 заяв про порушення на виборах. Такими були головні новини неділі, 31 березня, в Україні та світі.

      Президентські вибори-2019: дані екзит-полу

      31 березня по всій Україні, окрім окупованих території Донецької, Луганської областей та Криму, пройшов перший тур виборів президента. Дільниці відкрилися у 8 годині та закрилися о 20 годині.

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      За даними національного екзит-полу президенських виборів станом на 18 годину лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Дані екзит-полу першого туру президентських виборів

      Далі результати виглядають таким чином: Ігор Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Олександр Вілкул (4%), Руслан Кошулинський (1,8%) та Олександр Шевченко (0,5%).

      Таким чином, у другий тур президентських виборів, який відбудеться 21 квітня, за результатами екзит-полу проходить Зеленський та Порошенко.

       

       

      Лідера "95 Кварталу" найбільше підтримали жителі південних та східних регіонів, а найменше на Заході. Чинний президент найбільшу підтримку отримав на Заході, а найменше – на Сході країни.

      Чи можна вірити результатам екзит-полу? Загалом так. Вони не претендують на абсолютну істину, однак дозволяють досить точно спрогнозувати результати виборів. Похибка може скласти 2,5% для лідерів перегонів і буде в межах 1% для інших кандидатів.

      Екзит-пол провів фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч 956 виборців на 400 дільницях.

      Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полу подякував своїм прихильникам, громадянам та ЗЕ-команді, які віддавали за нього свої голоси. На дані екзит-полу у його штабі відреагували оплесками та радісними вигуками.

      "Я хочу подякувати всім українцям, які голосували не по-приколу", – сказав Зеленський.

      Зеленський прокоментував результати екзит-полу: відео

       

      У свою чергу, Петро Порошенко також подякував усім, хто взагалі прийшов на вибори і проголосував. За його словами, голосування відповідало всім стандартам ОБСЄ.

      "Ключовою передумовою нашого курсу є вільні і демократичні вибори. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест", – сказав Порошенко.

      При цьому він визнав, що це ще не перемога, але "це величезний крок до перемоги, який ми зробили". Чинний президент не відчуває жодної ейфорії, а критично і тверезо розуміє той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі.

      Величезна явка українців на виборах

      Станом на 20:00 з 198 округів явка на президентських виборах складає 63,92%. Наразі оприлюднено дані стосовно явки виборців у 13 областях. Це більше ніж у 2014 році. Явка значно зросла у східних областях і впала у західних регіонах, де завжди була максимально високою.

       

       

       

      Якою була явка на попередніх виборах?На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні на цей час, як свідчить ЦВК, становила 17,6%. Тоді найвищою вона була у Київській (23,3%) та Кіровоградській (22,1%) областях, а найнижчою – у Донецькій (5,2%) та Луганській (8,9%).

      На думку політологів, така висока явка серед громадян на цих виборах зумовлена тим, що вони оприділилися зі своїм кандидатом і прийшли віддати за нього голос. Також, на вибори прийшла молодь, яка раніше була політично пасивною.

      Прийшла голосувати молодь, яка раніше на вибори взагалі не ходила. Вони побачили свого кандидата. Окрім того, у 2014 році на багатьох дільницях Сходу фактично не було виборів. А там де були, то люди їх проігнорували, бо вони не бачили свого кандидата. Зараз у них свої кандидати є,
      – наголосила соціолог Ірина Бекешкіна.

      Громадський активіст Микола Виговський зауважив, що висока явка українців на виборах демонструє збільшення їх громадянської відповідальності. А це дуже позитивно і важливо. Окрім того, народ боїться, аби до влади не прийшов "не його кандидат".

      Порушення та фальсифікації на виборах

      Вибори в Україні пройшли загалом спокійно, проте у деяких регіонах все ж зафіксували низку порушень. Поліція зареєструвала 1927 заяв про порушення. Найбільше порушень зафіксували у Дніпропетровській області – 282 та Київській – 238. 

      Які види порушень зафіксували?

      Незаконна агітація – 129;

      Підкуп виборців – 43;

      Пошкодження бюлетеня – 32;

      Фотографування бюлетенів – 86;

      Повідомлення про замінування – 18;

      Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 11.

      За фактами порушень поліція вже відкрила 17 кримінальних проваджень. Зокрема, відомо про порушення за статтями "Умисне легке тілесне ушкодження", "Фальсифікація виборчих документів", "Порушення таємниці голосування", "Хуліганство", "Підкуп виборця" та "Перешкоджання здійснення виборчого права".


      Порушення на президентських виборах

      Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко розповів, що Нацполіція склала 4 адмінпротоколи, з яких 3 за розпивання алкоголю або перебування в нетверезому стані на робочому місці.

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      До поліції продягом дня надходили анонімні дзвінки і повідомлення про замінування тазагрозу вибуху. Нацполіція зареєструвала 15 анонімних дзвінків про загрозу вибуху на виборчих дільницях або неподалік.

      Один з найрезонасніших випадків порушення на виборах трапився на Закарпатті. У селі Пузняківці, що під Мукачевим, майже ціле село отримувало бюлетені без паспортів. Пояснили це тим, що "знають усіх мешканців села в обличчя".

       

      Що загрожує порушникам? За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи.

      Як голосували українці за кордоном? 

      За кордоном перша дільниця президенських виборів почала працювати 30 квітня о 23:00 за київським часом і вже сьогодні об 11 завершила свою роботу – це у місті Канберра, столиці Австралії.

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      На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування. Завершать голосування на дальніх закордонних виборчих дільницях у американському Сан-Франциско о 6:00 ранку 1 квітня за київським часом.

      Загалом на закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію і передала туди трохи більше за 420 тисяч бюлетенів. Українці голосують у 72 країнах світу, а виборчі дільниці розташовані в посольствах та консульствах України.

      Найбільша кількість дільниць – у Німеччині, їх там 5. По 4 – у США, Польщі, Італії. По 3 дільниці – в Канаді, Іспанії та Туреччини. У Росії всі дільниці для голосування закриті.

      Найбільша дільниця для голосування – у Молдові, там зареєстровано 52 тисячі виборців. Найменша – при військовій частині в Косово, там виборців менше за 50.

      Дивіться відео про активність українців у Польщі:

      Зауважимо, у столиці Білорусі, Мінську, члени виборчої комісії вирішили не пускати на дільницю, де відбуваються вибори президента України, представників російських ЗМІ.

      Скандальний інцидент в Одесі

      В Одесі автівка на "євробляхах" надвечір 30 березня збила трьох бійців Нацгвардії. Один нацгвардієць загинув на місці, ще двох госпіталізували в Одеський госпіталь. Вони у тяжкому стані. Водія автівки затримали.

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      Поки потерпілі стікали кров'ю на тротуарі, до них підбіг чоловік, який почав бити їх ногами.

      Після страшного удару троє нацгвардійців стікали кров'ю на асфальті. Викликали швидку, і тут ця мразіна в синій куртці підскочив до бійців і завдав кілька ударів по лежачих військових, поки його не відштовхнула жінка,
      – зауважив глава МВС Арсен Аваков.

      Чоловік втік з місця трагедії ще до того, як приїхала поліція і швидка. Поліцейським вдалося розшукати порушника. Ним виявився Путілін Максим, який раніше був засуджений, а зараз відбуває умовне покарання.


      Правоохоронці затримали чоловіка, який бив потепілих військових

      Наразі порушника затримали. Його загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Дивіться відео, як чоловік б'є потерпілих нацгвардійців псля ДТП в Одесі:

       

      Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 31 березня 2019 р.

       

      Успіх боксера Гвоздика

      У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

      Читайте також: Гвоздик – Нгумбу: відео бою

      Бій тривав 5 раундів і завершився технічним нокаутом француза через травму ноги. Нгумбу не зміг продовжити бій через біль.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

       

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      Вибори президента України 2019: скільки українців вже проголосували
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Кримінальні новини Арсен Аваков Новини Одеси Олександр Гвоздик Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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