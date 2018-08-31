Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном

Внаслідок вибуху в центрі окупованого Донецька був вбитий ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко. В Армянську, що в окупованому Криму, стався викид небезпечних речовин. А у Вашингтоні прощаються з легендарним сенатором Джоном Маккейном. Такими були головні новини п'ятниці, 31 серпня.

Вбивство ватажка бойовиків Захарченка

Ввечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля кафе "Сєпар" прогримів вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

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Внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент". Місцеві ЗМІ пишуть ще про щонайменше двох поранених.



Вибух в окупованому Донецьку прогримів приблизно о 17:30 31 серпня



Вибух стався в самому центрі окупованого Донецька біля кафе "Сєпар"

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель Захарченка. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Увага! Відео 18+

Майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів. Слова співчуття з приводу загибелі Захарченка висловив навіть президент Росії Володимир Путін.

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Через вбивство Захарченка окупанти закрили Донецьк для в'їзду та виїзду та оголосили надзвичайний стан. Очевидці публікують фото та відео, як місто їздить важка техніка.



Через вбивство Захарченка у Донецьку ввели надзвичайний стан

Екологічне лихо в окупованому Криму

У місті Армянську на території тимчасово окупованого Криму стався викид небезпечних речовин із заводу "Титанові інвестиції".

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Катастрофа сталась ще кілька днів тому, але влада окупованого півострова увесь цей час вдавала, що нічого не відбувається.

с.Перекоп,Армянск

Тут кислотоотстойник этот

Фото 27 августа

Смотрите берега серные

"отстойник ялдой укрылся,гидрозатвора нет и привет сернокислотные испарения"-это цитата местного эксперта pic.twitter.com/kY8q3fjyno — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 29 серпня 2018 р.

Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. Люди розповідають, що на металевих речах у них вдома з'являється невідомого походження маслянистий наліт.

Армянск

Свежие ржавые чайнички

Никуда оно не денется-пока не будет воды,город будет сжирать серная кислота.Кислотоотстойник высох.Хоть взорви Титан-не поможет

Всем этим дышат ваши дети. Выбросьте чайники и бегите хотя бы pic.twitter.com/cEwNgdeDvi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Дивіться відео з місця екологічної катастрофи в окупованому Армянську:

Добро пожаловать в родную гавань. Крым. Пиздец. pic.twitter.com/xslc63JMtY — Rig Sec (@Rigsector) 30 серпня 2018 р.

Окупаційна влада півострова настільки цинічна, що дітям в Армянську на перший дзвоник радять просто приходити у марлевих пов'язках.

Я календарь переверну-в Армянске 1 ое сентября!

Линейки будут!

Звонили на горячую линию Армянска по поводу школьных линеек.Линейки будут, сокращены ( об этом мы знаем), Мне сказали "приводить детей во влажных марлевых повязках"!!!В отделе санитарного надзора не берут трубку pic.twitter.com/K6gc8IgYeg — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Томосу про автокефалію УПЦ – бути

31 серпня глава Російської православної церкви Кирил у Стамбулі мав зустріч з патріархом Константинопольської православної церкви Варфоломієм.

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Патріарх Кирили прибув до Стамбула на зустіч з патріархом Константинопольським Варфоломієм. Вони мають обговорити питання української церкви. До місця зустрічі вийшли близько 30 українців у вишиванках на підтримку автокефалії української православної церкви pic.twitter.com/WH4TQuButP — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 серпня 2018 р.

Під час цієї зустрічі патріарх Варфоломій повідомив Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

Розмова патріархів тривала 2,5 години. Велику частину часу ієрархи розмовляли віч-на-віч у присутності перекладачів.

Зустріч Московського та Константинопольського патріархів у Стамбулі pic.twitter.com/RgRVLXlfIr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 серпня 2018 р.

Прощання з Маккейном

31 серпня у будівлі Капітолію у Вашингтоні відбулася урочиста церемонія прощання з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном, який помер 25 серпня.

Від Білого дому участь у поминальних заходах взяв віце-президент США Майкл Пенс. Зворушливо з сенатором-республіканцем попрощався екс-віце-президент США Джозеф Байден.

In a heavy rain, a military honor guard carries the flag-draped casket of Senator McCain up the Capitol steps. pic.twitter.com/j0lG8frTH4 — Mark Knoller (@markknoller) 31 серпня 2018 р.

Президент України Петро Порошенко відправився у США з приватною поїздкою, щоб віддати останню шану сенатору Маккейну, якого він вважав великим другом України. На запрошення сім'ї сенатора попрощатись з ним поїхав також мер Києва Віталій Кличко.

На урочисті заходи прощальної церемонії прибула також 106-річна матір Джона Маккейна.

John McCain’s mom, now 106 years old, comforts Meghan. pic.twitter.com/0FrCqZQp0r — Mia Farrow (@MiaFarrow) 31 серпня 2018 р.



У Вашингтоні прощаються з Джоном Маккейном