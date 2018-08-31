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Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном

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Головні новини 31 серпня в Україні та світі
Головні новини 31 серпня в Україні та світі / 24 Канал

Внаслідок вибуху в центрі окупованого Донецька був вбитий ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко. В Армянську, що в окупованому Криму, стався викид небезпечних речовин. А у Вашингтоні прощаються з легендарним сенатором Джоном Маккейном. Такими були головні новини п'ятниці, 31 серпня.

Вбивство ватажка бойовиків Захарченка

Ввечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля кафе "Сєпар" прогримів вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

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Внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент". Місцеві ЗМІ пишуть ще про щонайменше двох поранених.

Вбивство Захарченка Донецьк вибух
Вибух в окупованому Донецьку прогримів приблизно о 17:30 31 серпня

Вбивство Донецька Кафе Сєпар вибух Донецьк
Вибух стався в самому центрі окупованого Донецька біля кафе "Сєпар"

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху. 

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель Захарченка. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Увага! Відео 18+

Майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів. Слова співчуття з приводу загибелі Захарченка висловив навіть президент Росії Володимир Путін.

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Через вбивство Захарченка окупанти закрили Донецьк для в'їзду та виїзду та оголосили надзвичайний стан. Очевидці публікують фото та відео, як місто їздить важка техніка.

вбивство Захарченка вибух Донецьк
Через вбивство Захарченка у Донецьку ввели надзвичайний стан

Екологічне лихо в окупованому Криму

У місті Армянську на території тимчасово окупованого Криму стався викид небезпечних речовин із заводу "Титанові інвестиції".

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Катастрофа сталась ще кілька днів тому, але влада окупованого півострова увесь цей час вдавала, що нічого не відбувається.

Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. Люди розповідають, що на металевих речах у них вдома з'являється невідомого походження маслянистий наліт.

Дивіться відео з місця екологічної катастрофи в окупованому Армянську:

Окупаційна влада півострова настільки цинічна, що дітям в Армянську на перший дзвоник радять просто приходити у марлевих пов'язках.

 

Томосу про автокефалію УПЦ – бути 

31 серпня глава Російської православної церкви Кирил у Стамбулі мав зустріч з патріархом Константинопольської православної церкви Варфоломієм.

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Під час цієї зустрічі патріарх Варфоломій повідомив Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

Розмова патріархів тривала 2,5 години. Велику частину часу ієрархи розмовляли віч-на-віч у присутності перекладачів.

Прощання з Маккейном

31 серпня у будівлі Капітолію у Вашингтоні відбулася урочиста церемонія прощання з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном, який помер 25 серпня.

Від Білого дому участь у поминальних заходах взяв віце-президент США Майкл Пенс. Зворушливо з сенатором-республіканцем попрощався екс-віце-президент США Джозеф Байден.

Президент України Петро Порошенко відправився у США з приватною поїздкою, щоб віддати останню шану сенатору Маккейну, якого він вважав великим другом України. На запрошення сім'ї сенатора попрощатись з ним поїхав також мер Києва Віталій Кличко.

На урочисті заходи прощальної церемонії прибула також 106-річна матір Джона Маккейна.

Джон Маккейн похорон прощання
У Вашингтоні прощаються з Джоном Маккейном

Теги: Вбивство Захарченка Новини України Новини політики Новини Донецька Джон Маккейн Новини США Жертви релігія УПЦ МП УПЦ КП Патріарх Кирил Єдина помісна церква Анексія Криму Новини Криму Екологія Вибух
Джерело: 24 Канал
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