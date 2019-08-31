Головні новини 31 серпня: візит Зеленського до Польщі та пожежа у багатоповерхівці в Києві

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі – вже зустрівся з Анджеєм Дудою і зробив низку важливих заяв. У Києві спалахнула багатоповерхівка – горіли 200 квадратних метрів утеплювача. Україна, Польща і США підписали газову угоду, щоб знизити залежність від Росії. Такими були головні новини 31 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Зеленський у Польщі

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Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі напередодні відзначення 80-ї річниці початку Другої світової війни. У межах своєї поїздки глава держави зустрівся із польським лідером Анджеєм Дудою. Зеленського зустріли з оркестром, почесною вартою та червоною доріжкою.

Як зустрічали Володимира Зеленського у Польщі:



Дуда і Зеленський / Фото прес-служби Президента України

Про що говорили Зеленський і Дуда

Український та польський лідери обговорили низку важливих для обох країн питань, зокрема – укріплення співпраці та спільне протистояння загрозам.

Санкції проти Росії – Дуда заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися, а Україна має повернути собі територіальну цілісність, яка існувала до 2014 року.

"Північний потік-2" – Володимир Зеленський наголосив, що тут Україна і Польща говорять однією мовою. Скандальний російьский газопровід глава держави назвав загрозою усій Європі. Водночас Україна виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику "Польща-США-Україна".

Ексгумаційні роботи – Зеленський готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща у відповідь впорядкує українські місця пам'яті на своїй території.

Меморіал примирення – український президент також запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення. Президент України наголосив, що немає жодних питань, які б не можна було вирішити діалогом.

Відео брифінгу Зеленського та Дуди:

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Газова співпраця між Україною, Польщею та США

Україна, Польща та США 31 серпня підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. Відповідно до нього, Україна буде отримувати постачання зрідженого газу через Польщу.

Перед підписанням меморандуму секретар РНБО Олександр Данилюк зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі. Під час зустрічі Данилюк та Перрі обговорювали диверсифікацію ризиків, "продиктованих залежністю від поставок російського газу як для України, так і для Польщі".

Історичний день. Ще один крок на шляху до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи,

– прокоментував це Данилюк.

Що передбачає ця угода?

Налагодження поставок зрідженого газу через Польщу – один із кроків забезпечення енергетичної незалежності України. Задля цього країни планують побудувати газопровід, який об’єднає газотранспортні системи двох країн.

Так, тристороння угода передбачає розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ та облаштування газової інфраструктури.

Представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петер Наїмський пояснив, що можливість постачання газу в Україну з Польщі відкриється після розширення газового порту в Свіноуйсьце і будівництва газопроводу Baltic Pipe в 2022 році.

У складі української делегації з Зеленським до Польщі також приїхали секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та голова української митниці Максим Нефьодов.

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Пожежа у київській багатоповерхівці

У Києві на вулиці 31 серпня спалахнула багатоповерхівка. Горіли 200 квадратних метрів утеплювача на фасаді будівництва житлового комплексу "Бережанський", що на Оболоні. Очевидці писали, що рятувальникам важко було загасити вогонь, оскільки будівля – заввишки у понад 30 поверхів.

Окрім згорілого утеплювача на фасаді будинку, внаслідок пожежі було розбито кілька вікон. На щастя, у вогні ніхто не загинув та не постраждав. Однак причину займання пожежі ще належить з’ясувати.



Пожежа на Оболоні / Фото kiev.sq.com.ua

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Пожежа на будівництві в Києві / Фото kiev.sq.com.ua

Зрештою, надзвичайникам таки вдалося загасити пожежу. З вогнем боролися 6 одиниць техніки та 25 рятувальників Київського гарнізону. Будинок майже здали в експлуатацію.

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Літо завершується, але не подорожі

Осінь на порозі, а літо із валізами прощається з нами до наступного року. Однак це не привід відкладати плани про подорожі аж на 12 місяців! Чому б не понасолоджуватись, наприклад, осіннім Парижем?

Кажуть, в одному із найбільш відвідуваних міст світу – столиці Франції – і ціни відповідні. Однак ми знаємо, як повернутись звідти з повним багажем приємних вражень і не з порожнім гаманцем. Усе – тут.