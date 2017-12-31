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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 31 грудня: арешт харківського нападника на "Укрпошту" та Новий рік у світі

22:05, 31 грудня 2017 487 Читать новость на русском
Головні новини 31 грудня
Головні новини 31 грудня / Колаж 24 Каналу

Суд арештував Володимира Безуха, якого звинувачують у захопленні заручників у відділенні "Укрпошті" в Харкові. Планета уже почала зустрічати новий 2018 рік. З 1 січня в Україні зросте мінімальна заробітна плата. Передноворічний день в зоні АТО на Донбасі минув без обстрілів. Привітання з Новим роком від українців. Такими були головні новини в Україні та світі 31 грудня.

Суд над харківським злочинцем

Сьогодні, 31 грудня, Київський районний суд Харкова заарештував Володимира Безуха, якого звинувачують у захопленні заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові, на 2 місяці без можливості внести заставу.

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Натомість мати підозрюваного розповіла, що чоловік не мав при собі вибухового пристрою. За її словами, Володимир з дитинства психічно хворий. Це захоплення він спланував, "аби привернути до себе увагу спільноти".

Суд над Володимирем Безухом

Сам підозрюваний заявив у суді, що не мав наміру брати людей у заручники.

Слідчі кажуть, що поліція частину заручників звільнила. Було не так. Я не хотів їх брати в заручники взагалі. Відпустив дітей, жінок, бабусь. Я не знаю, чого він (заручник) на мене накинувся,
– сказав Безух.

Окрім того, перед судом журналісти запитали харківського нападника про мотиви його вчинку, проте той не відповів. Говорив тільки: "Ви не зрозумієте".


Суд над підозрюваним у захопленні у заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові

За словами прокурора Чуба, серед заручників був один чоловік, років 30-ти, який сам вирішив скрутити загарбника, скориставшись, за припущенням прокурора, його втомою. Дві жінки-співробітниці зрозуміли швидко і почали бити зловмисника – стільцем і вазою.

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Також у мережі з’явилось відео за квітень 2014 року, на якому Безух сидить на землі посеред вулиці, запевняючи усіх, що має екстрасенсорні здібності.

Новий Рік крокує світом

Нова Зеландія першою на планеті зустріла новий 2018 рік. Новий рік у цій країні настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня.

Новий Рік у Новій Зеландії

Через годину настання нового року відсвяткували в Австралії, а потім у Японії та Китаї та частині Росії. До слова, на Сахаліні у перші години 2018-го згоріла 25-метрова міська ялинка Южно-Сахалінська.

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Збільшення мінімалки

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшується на 523 гривень – до 3723 гривень. Це передбачено у державному бюджеті на 2018 рік.

"Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3723 гривні, у погодинному розмірі – 22,41 гривні", – йдеться в документі.

Тож прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700 грн, з 1 липня – 1 777 грн, з 1 грудня – 1 853 грн.

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Передноворічна тиша на Донбасі

31 грудня в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі бойовики не порушували режим тиші та не обстрілювали позиції українських військовослужбовців.

Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ в районі проведення АТО забезпечують виконання всіх заходів з підтримки режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін і строго дотримуються Мінських домовленостей.

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Проте, на жаль, український воїн зазнав поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі поблизу селище Кримське, що на Луганщині.

Пораненого бійця евакуювали у шпиталь і натепер його життю нічого не загрожує.

Вітання з Новим Роком

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українців з прийдешнім Новим Роком та розповів, що загадав бажання, щоб люди навчилися творити дива власноруч.

"Кажуть, на Новий Рік, всі дива збуваються! Я загадав таке: щоб ми навчилися творити всі свої дива власними руками! З Новим Роком!" – зазначив співак.

Привітання з Новим Роком висловила і колишня українська журналістка, а нині боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська, яка записала новорічне привітання українцям від бійців, що нині перебувають у зоні АТО.

Боєць побажала країні перемоги над агресором та менше внутрішніх чвар, а українцям – працездатності, стійкості, мужності, витривалості, терпіння та віри в перемогу.

Українська військова Олена Білозерська привітала усіх з Новим Роком

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Команда 24 каналу також підготувала подарунок глядачам і читачам.

Привітання з Новим Роком від команди 24 Каналу

Теги: Новини України Новорічні свята Новини Харкова Війна на Донбасі АТО Мінімальна зарплата Захоплення пошти у Харкові
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 грудня 2017
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