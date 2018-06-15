Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 15 червня

Другий ігровий день Чемпіонату світу з футболу був значно цікавіший на події, на відміну від першого. І не лише через те, що в перший день грала лише збірна Росії.

На Чемпіонаті світу 15 червня було зіграно три матчі. Серед них і топ-зустріч між збірними Португалії та Іспанії. Та найбільш неочікуваним результатом стало лідерство збірної Ірану в групі B.

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Але перед тим ігровий день відкривали збірні Єгипту та Уругваю. Головне питання, яке всіх хвилювало – чи зіграє "фараон" Мохамед Салах. Не зіграв. При цьому в цей день йому виповнилося 26 років. З цим його і привітали на трибунах.

Фанати Салаха на трибунах

До речі, щодо трибун. Команди грали у Єкатеринбурзі на найбільш дивному стадіоні Мундіалю, де сектори за воротами вже за межами самого стадіону (добре, що обійшлося без дощу). Стадіон вміщує 33 тисячі, однак під час гри в очі кидалися порожні місця. Загалом на гру не прийшло шість тисяч власників квитків. Справою зайнялися в ФІФА.

Стадіон у Єкатеринбурзі з порожніми місцями

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Уругвай ж переміг у цьому матчі завдяки єдиному голу незадовго до кінця матчу.

Хіменес забив гол у ворота збірної Єгипту

Гол наприкінці матчу (на четвертій з шести доданих хвилин) побачили глядачі і у матчі між збірними Ірану та Марокко. Нещодавні суперники збірної України активно провели матч, але поступилися. Все через автогол Боусуффа, який зрізав м’яч у власні ворота теж після подачі зі штрафного.

Окрім автоголу, гра запам’яталася доволі жорсткою грою обох команд.

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Іран та Марокко зіграли у доволі жорсткий футбол

Все найцікавіше у другий ігровий день відбулося у матчі збірних Португалії та Іспанії. Топ-збірні в особистій зустріч і вже у першій грі мали оспорити, хто з них може посісти перше місце у групі (поки ж після першого туру там неочікувано розмістилася збірна Ірану).

Глядачі побачили шість голів у матчі, хет-трик у виконані Кріштіану Роналду та дубль від Дієго Кости, неймовірний за красотою гол Начо. Подивитися було на що.

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Роналду оформив хет-трик у матчі проти збірної Іспанії

Поки ж у Росії тривав другий день Чемпіонату світу з футболу, Сенцов продовжує голодування. 32-ий день.

У той час 15 червня станом на 18:00, за даними Операції об'єднаних сил, російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню, з яких 7 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає.

У 2014 році в цей день після катувань терористами "ЛНР" помер активіст Євромайдану Олександр Решетнюк.