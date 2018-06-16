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Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 16 червня

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Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 16 червня
Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 16 червня

Третій ігровий день на Чемпіонаті світу відзначився не лише чотирма матчами, але й призначенням пенальті за допомогою системи VAR (відеоповторів) та їх нереалізації. А також першою сенсацією у підсумковому результаті.

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Відкривали ігровий день збірні Франції та Австралії. Попри статус лідера та загальну підсумкову перемогу, легкою ця гра для французів не була. Ще у першому таймі гравці із зеленого континенту не реалізували декілька моментів біля воріт Уго Льоріса. Хоча і французи теж неодноразово могли забивати у ворота Метью Райяна. 

Все найцікавіше відбулося у другому таймі. Спочатку суддя не призначив пенальті за фол на Антуані Грізманні, однак згодом подивився повтор моменту і вказав на позначку. Сам Грізманн і забив. А вже за декілька хвилин пенальті було призначено у ворота збірної Франції за гру рукою Умтіті. Єдінак чітко реалізував удар.

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Та все ж перемогла збірна Франції. Погба вдався удар над воротарем під перекладину, і м’яч залетів за лінію воріт, після чого вилетів у поле. Система показала, що м’яч повністю перетнув білу смугу.

У наступному матчі теж зустрічалися один з претендентів на чемпіонство, і дебютант Чемпіонатів світу – Аргентина та Ісландія відповідно. Букмекери віддавали перевагу у цьому матчі збірній Аргентини, і команда була близька до цього. В цій грі теж було призначено пенальті. Однак Ліонель Мессі не реалізував його – чітко зіграв воротар Хальдарсон. До цього Серхіо Агуеро забив в одній з атак, а невдовзі ісландці зуміли зрівняти рахунок. 

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Варто зазначити, що аргентинці більше володіли м’ячем (73 на 27), частіше били по воротах (26 проти 9), зробили майже в шість разів більше пасів за гру (640 проти 111), та команди зіграли у нічию. І поділили очки між собою.

Третій матч у цей день – теж за участі європейської збірної та команди з Південної Америки – Данії та Перу. Рівні за складом "червоно-білі" збірні показали доволі атакувальний футбол з чималою кількістю моментів. І в цій грі теж було призначено пенальті. І теж арбітру довелося скористатися відеоповтором, не зафіксувавши фол з початку. І перуанець Куева не реалізував пенальті, пробивши вище воріт. 

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Єдиний гол у матчі було забито вже по перерві. Його автор – Поульсен, який реалізував вихід на ворота збірної Перу.

Четвертий матч 16 червня – гра збірних Хорватії та Нігерії. Після нічиєї Аргентини та Ісландії, переможець цієї зустріч міг очолити групу D. Це вдалося хорватам, які відзначилися двічі. Правда перший гол на рахунку гравця збірної Нігерії Етебо, який зрізав м’яч у власні ворота.

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Ще один раз хорватам у цьому матчі вдалося забити з пенальті. У штрафному майданчику завалили Манджукіча (Трост-Еконг занадто міцно "обійняв" його руками у боротьбі). Удар з позначки реалізував капітан збірної Хорватії Лука Модріч. Відтак саме хорвати очолили квартет.

У той час на Донбасі 16 червня зафіксовано 10 випадків порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ, з яких 2 із застосуванням важкого озброєння. Обійшлося без втрат.

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується у російській в’язниці продовжує голодування. Минув 33-ій день.

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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