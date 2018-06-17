00:33
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 18°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    23°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 17 червня

168 Читать новость на русском
Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 17 червня
Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 17 червня

На Чемпіонаті світу 17 червня було зіграно три матчі. Два з них – за участі головних претендентів на перемогу на Мундіалі – збірних Німеччини та Бразилії. І саме ці дві ігри закінчилися сенсаціями.

Розпочинали ігровий день збірні Сербії та Коста-Рики. Попри те, що серби вважалися явними фаворитами цього матчу, у костариканців не можна було відкидати фактору воротаря Кейлора Наваса. Саме його реакція дозволила командам піти на перерву за нічийного рахунку 0:0.

Читайте також: Коста-Рика – Сербія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Та все ж свої ворота від пропущеного голу Навасу вберегти не вдалося. Фантастичним за виконанням удар відзначився Александар Коларов. Сербія мінімально перемогла. І очолила турнірну таблицю групи E.

Найбільша поки сенсація на Чемпіонаті світу – поразка збірної Німеччини у дебютному матчі. Такого з "бундестім" не було з 1986 року, коли вони у першому матчі програли збірній Данії 2:0. Тоді вони дійшли до фіналу Чемпіонату світу, де програли аргентинцям 3:2. Сам чемпіонат ж відбувався в Мексиці.

Мексиканці у цьому матчі віддали ініціативу суперникам і вибудували гру на контратаках. І доволі вдало вибудували, адже їм неодноразово вдавалося у небезпечні контрвипади втікати. Одна з таких атак і принесла команді успіх, коли Чічаріто віддав пас на Лосано, який у штрафному майданчику розібрався з Озілом та пробив повз Нойєра.

Читайте також: Німеччина – Мексика: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

У столиці Мексики після цього голу був зафіксований землетрус. Штучний.

Єдиного голу мексиканцям вистачило для перемоги.

Зате одного голу на матч не вистачило бразильцям. Грати їм довелося проти непоступливих швейцарців. Ті теж вирішили зіграти другим номером і на контратаках. Хчоа пропустили перші. Коутіньо вдався його вже фірмовий удар з-за меж штрафного майданчика під дальню штангу.

Читайте також: Бразилія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Відповіли на це швейцарці вже по перерві. Гол на рахунку Цубера. він пробив потужно головою після подачі від кутового прапорця. Єдине зауваження – можливий фол у цьому моменті, коли швейцарець підштовхнув у спину Міранду. Однак суддя фол не помітив, гол зарахував. Тепер все офіційно. Бразилія та Швейцарія зіграли у нічию. Як вже свого часу це було на Чемпіонаті світу у 1950 році. Правда тоді було зафіксовано 2:2.

Тож поки ж усіх найбільших претендентів на чемпіонство найкраще стартувала збірна Франції, яка у не менш важкому матчі перемогла Австралію. Аргентина, Бразилія, Іспанія та Португалія зіграли у нічию (останні – у очній зустрічі), а Німеччина взагалі програла.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

У той же час 17 червня 2018 року у російській тюрмі продовжує голодування незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов. Для нього це був 34-ий день голодування, яке він оголосив 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Активісти в Україні і у всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Упродовж поточної доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку.

Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали. Поточної доби втрат не зафіксовано.

В цей день чотири роки тому – 17 червня 2014 року – відбувся напад на колону ЗСУ під Металістом. Щонайменше 16 загиблих бійців 128-ї, 80-ї бригад та батальйону "Айдар".

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії
17 червня, 22:21 Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії
1852
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
17 червня, 22:00 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 87
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 червня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 520
Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
17 червня, 20:30 Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
571
Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
17 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
1251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук