Головні події Чемпіонату світу з футболу 2018 17 червня

На Чемпіонаті світу 17 червня було зіграно три матчі. Два з них – за участі головних претендентів на перемогу на Мундіалі – збірних Німеччини та Бразилії. І саме ці дві ігри закінчилися сенсаціями.

Розпочинали ігровий день збірні Сербії та Коста-Рики. Попри те, що серби вважалися явними фаворитами цього матчу, у костариканців не можна було відкидати фактору воротаря Кейлора Наваса. Саме його реакція дозволила командам піти на перерву за нічийного рахунку 0:0.

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Та все ж свої ворота від пропущеного голу Навасу вберегти не вдалося. Фантастичним за виконанням удар відзначився Александар Коларов. Сербія мінімально перемогла. І очолила турнірну таблицю групи E.

Найбільша поки сенсація на Чемпіонаті світу – поразка збірної Німеччини у дебютному матчі. Такого з "бундестім" не було з 1986 року, коли вони у першому матчі програли збірній Данії 2:0. Тоді вони дійшли до фіналу Чемпіонату світу, де програли аргентинцям 3:2. Сам чемпіонат ж відбувався в Мексиці.

Мексиканці у цьому матчі віддали ініціативу суперникам і вибудували гру на контратаках. І доволі вдало вибудували, адже їм неодноразово вдавалося у небезпечні контрвипади втікати. Одна з таких атак і принесла команді успіх, коли Чічаріто віддав пас на Лосано, який у штрафному майданчику розібрався з Озілом та пробив повз Нойєра.

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У столиці Мексики після цього голу був зафіксований землетрус. Штучний.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 червня 2018 р.

Єдиного голу мексиканцям вистачило для перемоги.

Зате одного голу на матч не вистачило бразильцям. Грати їм довелося проти непоступливих швейцарців. Ті теж вирішили зіграти другим номером і на контратаках. Хчоа пропустили перші. Коутіньо вдався його вже фірмовий удар з-за меж штрафного майданчика під дальню штангу.

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Відповіли на це швейцарці вже по перерві. Гол на рахунку Цубера. він пробив потужно головою після подачі від кутового прапорця. Єдине зауваження – можливий фол у цьому моменті, коли швейцарець підштовхнув у спину Міранду. Однак суддя фол не помітив, гол зарахував. Тепер все офіційно. Бразилія та Швейцарія зіграли у нічию. Як вже свого часу це було на Чемпіонаті світу у 1950 році. Правда тоді було зафіксовано 2:2.

Тож поки ж усіх найбільших претендентів на чемпіонство найкраще стартувала збірна Франції, яка у не менш важкому матчі перемогла Австралію. Аргентина, Бразилія, Іспанія та Португалія зіграли у нічию (останні – у очній зустрічі), а Німеччина взагалі програла.

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У той же час 17 червня 2018 року у російській тюрмі продовжує голодування незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов. Для нього це був 34-ий день голодування, яке він оголосив 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Активісти в Україні і у всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Упродовж поточної доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку.

Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали. Поточної доби втрат не зафіксовано.

В цей день чотири роки тому – 17 червня 2014 року – відбувся напад на колону ЗСУ під Металістом. Щонайменше 16 загиблих бійців 128-ї, 80-ї бригад та батальйону "Айдар".