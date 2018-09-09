Головні тренди 2018 року на ринку Android-смартфонів

AnTuTu опублікував цікаву статистику, яка стосується пристроїв, які з'явилися в бенчмарку. Опубліковані дані не відображають в повній мірі ринок Android-пристроїв, проте створюють певну картину того, що саме використовують ентузіасти смартфонів.

Про це повідомляє GSMArena.

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Дисплеї та процесори сучасних Android-смартфонів

Найпопулярніша роздільна здатність екрана сучасного смартфона – 1080p. У 24,37% телефонів – панелі Full HD зі співвідношенням сторін 16: 9, в 17,19% – екрани FHD +. Ще 16,09% дисплеїв сучасних смартфонів характеризуються роздільною здатністю 1080 x 2248 і 1080 x 2280 пікселів.



Найпопулярніша роздільна здатність дисплея на Android-смартфонах

73,5% Android-смартфонів, які з'явилися в бенчмарку AnTuTu, оснащені чіпсетами з 8-ядерними центральними процесорами і ще 21,9% базуються на 4-ядерних процесорах.



Статистика процесорів Android-смартфонів

Оперативна та вбудована пам'ять сучасних Android-смартфонів

36,51% смартфонів оснащені 6 ГБ оперативної пам'яті. Друге місце у смартфонів з 4 ГБ оперативної пам'яті (31,70%). Третю позицію рейтингу займають розумні телефони зі 3 ГБ оперативки.

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Цікаво відзначити, що пристрої з 8 ГБ оперативною пам'ятті вже настільки ж популярні, як і смартфони з 2 гігабайтами оперативної пам'яті. Оскільки чіпи пам'яті дешевшають, то навіть багато смартфонів середнього класу укомплектовані 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті.



Статистика оперативної пам'яті Android-смартфонів

У 41,13% розумних телефонів знайшов собі застосування 64-гігабайтний вбудований накопичувач. Друге місце у смартфонів з 128 ГБ вбудованого сховища, але вони все ж популярніші за смартфони із 32 ГБ флеш-пам'яті.



Об'єм внутрішнього сховища на Android-смартфонах

Операціна система сучасних Android-смартфонів

61,4% смартфонів працюють під управлінням Android Oreo, на другому місці – версія Nougat.



Найпопулярніша версія Android

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