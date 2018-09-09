16:46
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 15°C
  • понеділок
    19°C 14°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Головні тренди 2018 року на ринку Android-смартфонів

198 Читать новость на русском
Найпопулярніші Android-смартфони 2018
Найпопулярніші Android-смартфони 2018 / Фото з вільних джерел

AnTuTu опублікував цікаву статистику, яка стосується пристроїв, які з'явилися в бенчмарку. Опубліковані дані не відображають в повній мірі ринок Android-пристроїв, проте створюють певну картину того, що саме використовують ентузіасти смартфонів.

Про це повідомляє GSMArena.

Читайте також: В мережі з'явилися характеристики смартфона Xiaomi Mi8 Youth

Дисплеї та процесори сучасних Android-смартфонів

Найпопулярніша роздільна здатність екрана сучасного смартфона – 1080p. У 24,37% телефонів – панелі Full HD зі співвідношенням сторін 16: 9, в 17,19% – екрани FHD +. Ще 16,09% дисплеїв сучасних смартфонів характеризуються роздільною здатністю 1080 x 2248 і 1080 x 2280 пікселів.

Найпопулярніша роздільна здатність дисплея на Android-смартфонах
Найпопулярніша роздільна здатність дисплея на Android-смартфонах

73,5% Android-смартфонів, які з'явилися в бенчмарку AnTuTu, оснащені чіпсетами з 8-ядерними центральними процесорами і ще 21,9% базуються на 4-ядерних процесорах.

Статистика процесорів Android-смартфонів
Статистика процесорів Android-смартфонів

Оперативна та вбудована пам'ять сучасних Android-смартфонів

36,51% смартфонів оснащені 6 ГБ оперативної пам'яті. Друге місце у смартфонів з 4 ГБ оперативної пам'яті (31,70%). Третю позицію рейтингу займають розумні телефони зі 3 ГБ оперативки.

Читайте також: Якими ґаджетами найчастіше користуються бізнесмени: цікаве дослідження

Цікаво відзначити, що пристрої з 8 ГБ оперативною пам'ятті вже настільки ж популярні, як і смартфони з 2 гігабайтами оперативної пам'яті. Оскільки чіпи пам'яті дешевшають, то навіть багато смартфонів середнього класу укомплектовані 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті.

Статистика оперативної пам'яті Android-смартфонів
Статистика оперативної пам'яті Android-смартфонів

У 41,13% розумних телефонів знайшов собі застосування 64-гігабайтний вбудований накопичувач. Друге місце у смартфонів з 128 ГБ вбудованого сховища, але вони все ж популярніші за смартфони із 32 ГБ флеш-пам'яті.

Об'єм внутрішнього сховища на Android-смартфонах
Об'єм внутрішнього сховища на Android-смартфонах

Операціна система сучасних Android-смартфонів

61,4% смартфонів працюють під управлінням Android Oreo, на другому місці – версія Nougat.

Найпопулярніша версія Android
Найпопулярніша версія Android

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Android
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук