Головних лікарів більше не буде: яке нововедення підготувало МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я України підготували проект змін, який допоможе розділити функції головних лікарів в Україні. Зокрема, буде запроваджено дві нові посади – генерального директора/директора та медичного директора.

Про це написала виконувачка обов’язків голови відомства Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Як пояснила чиновниця, сьогодні головні лікарі виконують величезний масив роботи, натомість у багатьох розвинених країнах цим займаються два фахівці – директор, що відповідає за ключові адміністративні питання, та управлінець, який курує всі медичні процеси.

"Це допомагає не перевантажувати одну людину та більш ефективно налагоджувати роботу медзакладу", – підкреслює вона.

За її словами, ініціатива щодо запровадження двох нових посад – не просте перейменування, а "нарешті у медзакладах з’явиться чіткий і адекватний розподіл функцій і вимог до двох керівників".

Адже зараз директор (головний лікар) керує фактично усіма процесами, а "начмед" ( начальник медичної частини – 24 канал), хоч номінально й відповідає за медичні питання, проте повністю залежить від рішень керівника. Зі змінами, медичний директор стане самостійним управлінцем. Він буде більш незалежним від генерального директора, матиме повноваження ухвалювати управлінські рішення самостійно, удосконалювати медичні послуги, організовувати пацієнтоорієнтоване лікування, самостійно підбирати медичні кадри тощо. А генеральний директор займатиметься розвитком лікарні, координацією роботи закладу, залученням інвестицій, господарською діяльністю,

– наголошує Супрун.

Водночас очільниця МОЗ додає, що наказ вступить у дію 1 січня 2019 року.

"Головні лікарі, які вже уклали чи укладуть трудові договори до того моменту, працюватимуть за старою моделлю – керуватимуть і адміністративними, і медичними процесами – до терміну, визначеного у договорі. Після завершення терміну дії договору головні лікарі зможуть пройти конкурс як на посаду генерального директора, так і на посаду медичного директора закладу охорони здоров’я", – констатує голова міністерства.

Нагадаємо, на початку липня у МОЗ запропонували концепцію, яка передбачає новий підхід як до навчання нових лікарів, так і перехідного періоду для тих лікарів, які вже працюють.