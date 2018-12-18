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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Головним тренером збірної України з греко-римської боротьби став росіянин

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      Головним тренером збірної України з греко-римської боротьби став росіянин
      Головним тренером збірної України з греко-римської боротьби став росіянин / Р-Спорт - РИА Новости

      Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов призначив головним тренером збірної України з греко-римської боротьби громадянина Росії Сергія Андрєєва.

      Віце-президент Асоціації боротьби України Норік Геворкян повідомив, що фахівець уже 27 років перебуває без постійної тренерської практики, пише УНІАН.

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      Радикальна зміна тренерського штабу збірних України з греко-римської та вільної боротьби за півтора року до Олімпійських ігор загрожує повним провалом українських спортсменів на головних змаганнях 4-річчя в Токіо у 2020 році, також заявив Геворкян.

      За його словами, вперше за всю історію виступів на літніх Іграх Україна може опинитися без медалей у спортивній та греко-римській боротьбі.

      У Facebook ситуацію також прокоментував і срібний призер Ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк, який вважає, що це ризиковане рішення.

      "Я особисто вважаю це категорично неправильний підхід! Я ні в якому разі нічого не маю проти Сергія Андрєєва. Я взагалі його бачив всього пару разів у своєму житті й з цією людиною не знайомий", – написав спортсмен.

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

       

      Теги: Спорт вільна боротьба
      Джерело: 24 Канал
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