Якою буде ця реакція – згода з пропозицією і відповідно заборона росіянам до нас приїджати або відписка зі спробою пояснити, чому це неможливо – не знаю. Однак дуже сподіваюсь, що Володимир Зеленський позбувся вже рожевих окулярів щодо того, що музика поза політикою.

До теми Петиція Кондратюка про заборону російських гастролерів набрала необхідну кількість голосів

Чому російські артисти їдуть в Україну

Це не так, адже російські співаки, як не крути, є провідниками "русского міра". Того, який би я точно не спостерігати в Україні, адже взагалі нічого хорошого не бачу в тій от культурі, наріжними каменем якого є "водка, матрьошка і балалайка".

Це навіть якщо не брати до уваги, що носії цієї культури українців ненавидять настільки, що готові нас фізично винищувати. У далекому минулому так було й просто зараз.

Знаєте, не обманюйте себе тим, що російські виконавці до нас їдуть, щоб грошей заробити – це не так. На гастролях по "залатому кальцу" вони б заробили не менше, аніж у Києві, Харкові чи Одесі.

Вони реально їдуть, щоб підживити в Україні прихильників "русского міра" й не дати українцям про себе забувати. Артисти безплатно готові в нашу державу для цього їхати, адже головним спонсором їхніх таких поїздок є, як не крути, Кремль та Володимир Путін.

От за їхнім завданням вони сюди до нас на гастролі й пруться.



Путін – головний спонсор гастролів російських артистів в Україну / Фото Getty Images

Тому якщо в нашого чинного президента є розуміння справжніх мотивів активності російських виконавців в Україні, то цю от петицію про заборону гастролей він мав би обома руками підтримати.

Принаймні, це був би логічний крок в його дорослішанні на посаді керманича України, адже кожен у кріслі президента в якийсь момент отримує розуміння, що Росія – лютий ворог Україні. Саме Росія Україні, а не навпаки.

Тож я не здивуюся, якщо Зеленський зараз накаже Раді нацбезпеки й оборони вивчити це питання і поетапно, принаймні до деяких особливо зашкварних росіян, застосувати ті от санкції.

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А може й до усіх, але з можливістю ту заборону скасувати, якщо цей от конкретний росіянин визнає, що Крим – то Україна, а війна на Донбасі – це змушений з нашого боку. Зокрема, захист від агресії Путіна.

Якщо той російський виконавець таке вголос заявить – йому хай щастить. Якщо ні – "нефіг шастать".

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