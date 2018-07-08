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Головний хедлайнер Atlas Weekend – незабутні враження і емоції: що запам'яталося

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Atlas Weekend 2018
Atlas Weekend 2018 / Фото: Прес-служба Atlas Weekend

5 днів на одному з найбільших фестивалів Східної Європи Atlas Weekend пролетів як один вечір. Ще не встигнули отямитися від неймовірного виступу американської співачки LP та взривного шоу британців The Chemical Brothers, як на близькому старті фінальний хедлайнер. Ікона стилю, музиканти з унікальною енергетикою, кумири кількох поколінь гурт Placebo. Але про все по черзі.

За перші 5 днів фестивалю склалася одна непохитна думка. Головний хедлайнер всього цього "двіжу", довжиною в тиждень – це енергетика, відчуття безперервного щастя та позитив. Чесно кажучи, встигнути на усі виступи гуртів неможливо, хоч і по часу артистів максимально розвели.

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Швидко перебігти з однієї сцени на іншу не вийде, усі кудись ідуть, стоять у чергах до фудкортів... Тому на алеї безперервний хаотичний рух. А після виступів хедлайнерів єдина алея взагалі забивається натовпом "пінгвінів". Тож за вечір повністю можна прослухати максимум 5 артистів. Якщо ж хочеться більше – доведеться добряче побігати між сценами.


Atlas Weekend 2018

Головне у цьому збіговиську – тепла атмосфера. Музиканти щиро розмовляють з публікою, яка, не шкодуючи сил, відривається під сценою. Підспівують навіть охоронці. Насправді фестивальний світ складно описати просто словами. Та і фото чи відео не передадуть усього кайфу, – стояти під сценою і зірваним за 5 днів голосом наспівувати рядки, які у плеєрі затерті до дір.


Сергій Бабкін на Atlas Weekend 2018


ДахаБраха на Atlas Weekend 2018

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Зовсім не дивно дивитись на дорослих чоловіків, які відриваються під "Пошлую Молли" і наспівують приспів з "Нон-стоп" групи Reflex 15-річної давнини, яку Блєдний вдало адаптував під сучасну молодіжну культуру.

 

Словами не описати весь драйв, коли під час сету групи O.Totvald на сцені з'являється Андрій Хливнюк. Співають разом спільний трек "Вечер в Рио", а далі – кавер на пісню Ляпис Трубецкой "Сочи". І тут по тексту у Хливнюка "наш полуостров Крым" та "***аные Сочи". І усі розуміють підтекст.


O.Totvald на Atlas Weekend 2018

Окрема історія – виступ гурту Бумбокс. Після пісні "Наодинці" на екрани вивели фотографію Олега Сенцова. Андрій Хливнюк емоційно закликав людей підтримати українського режисера, якого незаконно тримають у російській в'язниці, та розповісти його історію тим людям, які її не знають.

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Організатори вже готуються оголосити вражаючу статистику. За 5 днів фестиваль відвідали майже півмільйона людей. У перший безкоштовний день слухати Олега Винника прийшло 154 000 відвідувачів.


Atlas Weekend 2018

Atlas Weekend 2018 на фінішній прямій, але вже відомі дати наступного фестивалю – з 8 по 14 липня 2019 року. На майбутньому Atlas Weekend-2019 виступить британський музикант Том Оделл, який не зміг приїхати на фестиваль цього літа.

Фото: Прес-служба Atlas Weekend

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новини України Публікації Статті Музика Фестивалі Новини Києва Бумбокс O.Torvald
Джерело: 24 Канал
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