Головний комуніст Росії Зюганов потрапив до реанімації, – ЗМІ

З"явилася інформація, що лідер так званої "Комуністичної партії Російської Федерації" Геннадій Зюганов наразі перебуває у одній із клінік російської столиці Москви. Політику зробили складну операцію, і наразі він перебуває у реанімації. Щоправда, офіційно це поки ніхто не підтвердив.

Про це пише Telegram-канал Mash, що спеціалізується на надзвичайних новинах.

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"Очільник КПРФ Геннадій Зюганов зараз перебуває у реанімації однієї з московських лікарень після складної операції. Стан лідера комуністів оцінюється як стабільний», – підкреслюється у дописі.

Як зазначають журналісти, Зюганову довелося провести операцію, оскільки в нього загострилося хронічне захворювання.

Додамо, що КПРФ офіційно поки не підтвердила цю інформацію. Натомість його онук заявив, що політик все ж перебуває у лікарні, але його лише там обстежували, передають російські ЗМІ.

"Я прошу вибачення, але це ф***я повна. Я не знаю, хто запустив цю інформацію. Він перебуває на звичайнісінькому обстеженні. Жодної операції не було", – зауважив чоловік.

До слова, що в 2012 році Зюганова було госпіталізовано у Кисловодську прямо з санаторію, де він проходив профілактичне лікування. Тоді ЗМІ повідомляли, що у політика стався серцевий напад. У його партії своєю чергою переконували, що було лише запалення колінного суглобу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що також у Москві було екстрено госпіталізовано відомого російського та радянського актора Олександра Панкратова-Чорного, і йому найближчим часом мають зробити хірургічну операцію.