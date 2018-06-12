Головний "по етиці" в прокуратурі Києва, який звільняє за п'яну їзду, сам потрапив в алко-халепу

На початку 2018 року поліція склала адмінпротокол на голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталія Грушковського через нетверезу їзду. Надалі Грушковський не отримав жодного покарання. А завдяки протоколу патрульних з’ясувалося, що за рік роботи нової комісії її голова почав користуватися новою іномаркою та перебрався з околиці Києва в центр.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У березні 2018 року поліція зупинила очільника КДКП Віталія Грушковського на дорозі під Вінницею. У протоколі патрульний вказав, що голова комісії кермував автомобілем п’яним. Грушковський заперечив це, однак пройти огляд на місці відмовився. Натомість пізніше зробив це самостійно, без присутності поліцейських, і отримав довідку з лікарні про тверезість.

Суд взяв це до уваги та виправдав прокурора, хоча така медична довідка, складена за відсутності поліції, за законодавством є недійсною. Сам суд, де відбувся розгляд справи, обраний за дивних обставин. У протоколі патрульний зазначив, що справа слухатиметься у Вінницькому міському суді. Однак, в останній момент її передали до Калинівського районного суду начебто через проживання Грушковського у Калинівці.



Голова КДКП Віталій Грушковський

Голова КДКП працює у Києві, де, за даними декларації 2017 року, орендував квартиру на Дарниці. Жодного майна у Калинівці Грушковський раніше не декларував. Журналісту програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" голова КДКП пояснив це так: "Я орендував там (в Калинівці – 24 канал) будинок у цьому році".

А от патрульним, які його зупинили, Грушковський вказав київську адресу: будинок у центрі, на вулиці Коновальця. Такого помешкання теж немає у його декларації за 2017 рік. Як виявилося, у голови КДКП з’явилося нове житло й у столиці, а у квартирі на Дарниці він більше не мешкає: "Я там проживав ще у тому році".



Голова КДКП у протоколі вказав київську адресу

Окрім цього, Грушковський почав їздити на новій Toyota Camry. Автівка придбана на початку 2018-го і записана на Наталію Онипко. Грушковський назвав її своєю родичкою. Жінка, за словами прокурора, надала йому іномарку у безкоштовне користування. На цьому автомобілі патрульні і зупинили очільника КДКП, після чого склали протокол через кермування у нетверезому стані. Пізніше журналісти зафіксували цей автомобіль з Грушковським у Києві під приміщенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, де працює прокурор.

Комісія на чолі з Грушковським за рік роботи звільнила шість прокурорів за нетверезе кермування, трьом заборонила підвищення, а одному виписала догану.

Повний випуск розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.