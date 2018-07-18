Головний тренд літа 2018 року: як носити жовтий колір на прикладі знаменитостей

Влітку 2018 року безліч зірок обрали на вихід одяг у яскравому жовтому кольорі. Стилісти наголошують, що жовтий став одним з наймодніших відтінків сезону.

Цього сезону стилісти пропонують звернути увагу в на лимонний, канарковий, гірчичний і пастельно-жовтий відтінки. А у список модних відтінків від інституту кольору Pantone також увійшли дві варіації жовтого – Meadowlark, названий так на честь породи птахів, і Lime Punch – пронизливий неоновий відтінок на межі жовтого і салатового.

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Трендовий колір з'явився у весняно-літніх колекціях провідних брендів, а також його часто обирають голлівудські зіркі.

Згадаємо про представниць королівської сім'ї: Кейт Міддлтон з'явилася в наряді від Dolce & Gabbana, а Меган Маркл віддала перевагу лимонному вбранню.



Меган Маркл



Кейт Міддлтон

Крім того, 19 травня на вінчанні принца Гаррі та Меган Маркл дружину актора Джорджа Клуні – юриста Амаль – визнали найстильнішою гостею. Жінка прийшла в стильному жовтому платті, до якого підібрала елегантний капелюшок.



Амаль Клуні

Вирішила вразити розкішною блідо-жовтою сукнею на урочистій вечері в Бленхеймском палаці вирішила дружина президента США Меланія Трамп. Першу леді США навіть порівняли з діснеєвською принцесою Белль з мультфільму "Красуня і Чудовисько".



Меланія Трамп

У соціальних мережах можна прослідкувати світлини зірок і світських левиць, які також обирають новомодний тренд.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 14 Лип 2018 р. о 4:34 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 19 Чер 2018 р. о 1:20 PDT