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      Головний тренер "Арсеналу-Київ" пояснив відмову від проходження детектора брехні

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      В'ячеслав Грозний
      В'ячеслав Грозний

      Футболісти "Арсеналу-Київ" за два дні пройшли перевірку на детекторі брехні. Однак головний тренер київського клубу В'ячеслав Грозний відмовився від його проходження.

      Раніше журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас в своєму Twitter повідомляв, що "каноніри" в повному складі пройшли перевірку на детекторі брехні, однак Грозний нібито двічі знаходив причини для відмови.

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      То один журналіст проти мене, то інший "небеліці" почав розповідати, з якимись детекторами брехні. Ігор Бурбас почав нісенітницю розповідати. А я в цей день був головою комісії, брав у тренерів ліцензії, без яких їх не допустять тренувати,
      – цитує Грозного Sportarena.

      На думку 62-річного фахівця, ці звинувачення - замовлення проти нього, причиною якого є його позиція щодо розширення УПЛ до 16 клубів.

      Пишуть "Грозний захворів". Я знаю, що це замовлення, я в курсі. Через мою принципову позицію, в першу чергу по 16 командам, але і по іншим моментом. На жаль це так. Але багато мовчать,
      – підсумував В'ячеслав Грозний.

      Нагадаємо, команда В'ячеслава Грозного, який очолив "Арсенал" на початку жовтня, займає останнє місце в чемпіонаті України, маючи в активі 7 очок після 16 турів.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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