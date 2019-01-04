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      Головний тренер "Динамо" Хацкевич увійшов у топ-50 найкращих тренерів світу

      60 Читать новость на русском
      Олександр Хацкевич
      Олександр Хацкевич / ФК "Динамо" (О. Попов)

      Білоруський наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич опинився у когорті найкращих тренерів світу.

      Олександр Хацкевич займає 44 місце в оновленому списку кращих тренерів світу за версією проекту Football World Rankings.

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      Хацкевич опинився вище за таких відомих фахівців як Люсьєн Фавр ("Боруссія" Д), Вінченцо Монтелла ("Севілья"), Юліан Нагельсманн ("Хоффенхайм"), Томас Тухель (ПСЖ) та Карло Анчелотті ("Наполі").

      Варто зазначити, що головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека опинився лише в другій півсотні найкращих коучів світу – 53 місце.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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