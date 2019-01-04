Головний тренер "Динамо" Хацкевич увійшов у топ-50 найкращих тренерів світу

Білоруський наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич опинився у когорті найкращих тренерів світу.

Олександр Хацкевич займає 44 місце в оновленому списку кращих тренерів світу за версією проекту Football World Rankings.

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Хацкевич опинився вище за таких відомих фахівців як Люсьєн Фавр ("Боруссія" Д), Вінченцо Монтелла ("Севілья"), Юліан Нагельсманн ("Хоффенхайм"), Томас Тухель (ПСЖ) та Карло Анчелотті ("Наполі").

Варто зазначити, що головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека опинився лише в другій півсотні найкращих коучів світу – 53 місце.

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