Головний тренер "Олександрії" назвав грандіозні плани клубу на 2019 рік

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран розповів про поставлені завдання і мрії його клубу.

Варто зазначити, що підопічні Шарана зовсім не вибули зі срібною гонки – відставання від київського "Динамо" становить лише два бали.

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Для нас дуже важливо грати у Лізі Європи. Хочеться, щоб у цьому році змогли напряму потрапити в груповий турнір. Це мрія всього тренерського штабу, гравців та президента. Не дивлячись на досить солідний відрив від конкурентів, розуміємо що нам буде досить складно навесні. Вся боротьба ще попереду. Якщо пройдемо вирішальний етап без травм і фінансова підтримка буде на належному рівні (особливо в плані преміальних, адже по зарплатах не можемо конкурувати з нашими суперниками), тоді все в нас буде добре,

– цитує Володимира Шарана SportArena.

Після 18 турів УПЛ "Олександрія" займає третю сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи луганську "Зорю" на вісім очок.

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