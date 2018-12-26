Головний тренер "Різеспору" наполягає на підписані українця Селезньова

33-річний український нападник "Акхісарспора" Євген Селезньов невдовзі покине свою команду.

Турецький "Різеспор" продовжує цікавитися форвардом Євгеном Селезньовим, повідомляє Fanatik.

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Форварди Олександр Гладкий і ведати Мурік не виправдали очікувань результативності в першій половині сезону. Зараз "Різеспор" хоче підписати нового нападника, головного тренера Окана Бурука цікавить лише Євген Селезньов.

Саме під керівництвом Окана Бурука "Різеспор" завоював Кубок Туреччини минулого сезону і у наставника дуже хороші відносини з українським нападаючим.

Нагадаємо, турецький клуб "Галатасарай" домовився про трансфер нападника турецького "Акхісар Беледієспор" Євгена Селезньова.

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