Головний тренер "Шахтаря" оцінив суперника в 1/16 Ліги Європи

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчів з німецьким "Айнтрахтом" в 1/16 Ліги Європи.

У коментарі офіційному сайту донецького клубу фахівець зазначив, що в клубі з самого початку знали, що простих суперників не буде. На його думку, на "гірників" очікує важке протистояння.

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З самого початку знали, що простих і слабких суперників не буде. Всі, хто бере участь в цьому турнірі, сильні. Нам попалася відмінна німецька команда. З "Айнтрахтом" буде важке протистояння, як і з будь-яким колективом з Німеччини,

– розповів Фонсека.

Головний тренер "Шахтаря" вирішив не порівнювати майбутнього суперника з "Хоффенхаймом", який грав з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

Складно порівнювати, тому що поки ми глибоко не вивчали цю команду. У будь-якому випадку все німецькі клуби сильні в переходах в атаку, сильні фізично. Але на даний момент важко проводити паралелі з "Хоффенхаймом". Ми готуємося до протистояння з небезпечним суперником, результати якого в Лізі Європи говорять самі за себе,

– підсумував Паулу Фонсека.

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Зазначимо, що "Шахтар" увійшов до числа несіяних під час жеребкування команд, тому перший матч 14 лютого 2019 року проведе на своєму полі.

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