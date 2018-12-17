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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Головний тренер "Шахтаря" оцінив суперника в 1/16 Ліги Європи

      254 Читать новость на русском
      Паулу Фонсека
      Паулу Фонсека

      Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчів з німецьким "Айнтрахтом" в 1/16 Ліги Європи.

      У коментарі офіційному сайту донецького клубу фахівець зазначив, що в клубі з самого початку знали, що простих суперників не буде. На його думку, на "гірників" очікує важке протистояння.

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      З самого початку знали, що простих і слабких суперників не буде. Всі, хто бере участь в цьому турнірі, сильні. Нам попалася відмінна німецька команда. З "Айнтрахтом" буде важке протистояння, як і з будь-яким колективом з Німеччини,
      – розповів Фонсека.

      Головний тренер "Шахтаря" вирішив не порівнювати майбутнього суперника з "Хоффенхаймом", який грав з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

      Складно порівнювати, тому що поки ми глибоко не вивчали цю команду. У будь-якому випадку все німецькі клуби сильні в переходах в атаку, сильні фізично. Але на даний момент важко проводити паралелі з "Хоффенхаймом". Ми готуємося до протистояння з небезпечним суперником, результати якого в Лізі Європи говорять самі за себе,
      – підсумував Паулу Фонсека.

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      Зазначимо, що "Шахтар" увійшов до числа несіяних під час жеребкування команд, тому перший матч 14 лютого 2019 року проведе на своєму полі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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