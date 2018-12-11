Головний тренер "Шахтаря" зворушливо подякував "Динамо" за можливість зіграти у Києві

На передматчевій прес-конференції напередодні гри з "Ліоном" в Києві головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів про роль київського "Динамо" в перенесенні гри.

Зокрема Фонсека висловив подяку "Динамо" та президенту киян Ігору Суркісу за сприяння у перенесенні гри на НСК "Олімпійський".

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Говорю велике та щире спасибі "Динамо" і президенту київського клубу. Я зворушений до глибини свого серця. Знаю, що президент "Динамо" першим підняв руку і сказав, що допоможе тут зіграти. Думаю, цим ми показуємо велич українського народу. Демонструємо, що футбол – це місце для миру,

– сказав Фонсека.

24 Канал писав, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня, на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі – о 22:00.

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