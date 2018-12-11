21:41
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Головний тренер "Шахтаря" зворушливо подякував "Динамо" за можливість зіграти у Києві

      316 Читать новость на русском
      Паулу Фонсека подякував керівництву "Динамо"
      Паулу Фонсека подякував керівництву "Динамо"

      На передматчевій прес-конференції напередодні гри з "Ліоном" в Києві головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів про роль київського "Динамо" в перенесенні гри.

      Зокрема Фонсека висловив подяку "Динамо" та президенту киян Ігору Суркісу за сприяння у перенесенні гри на НСК "Олімпійський".

      Читайте також: Чи має шанс "Шахтар" перемогти "Ліон" та вийти у плей-офф Ліги чемпіонів: прогноз букмекерів

      Говорю велике та щире спасибі "Динамо" і президенту київського клубу. Я зворушений до глибини свого серця. Знаю, що президент "Динамо" першим підняв руку і сказав, що допоможе тут зіграти. Думаю, цим ми показуємо велич українського народу. Демонструємо, що футбол – це місце для миру,
      – сказав Фонсека.

      24 Канал писав, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів.

      Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня, на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open
       21 жовтня 2012 , 08:08
      "Шахтар" таки гратиме ігри ЛЧ в Румунії
       3 липня 2014 , 22:01
      Хавбек "Шахтаря": Пропозиції з Росії навіть не розглядав
       28 грудня 2015 , 22:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук