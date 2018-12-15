Головний тренер збірної України з футболу покине свій пост, – ЗМІ

Нинішній головний тренер збірної України U-21 з футболу Олександр Головко покине займану ним посаду.

За інформацією SportArena, у ФФУ вже прийняли відповідне рішення і скоро про нього буде оголошено офіційно.

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У той же час, керівництво Федерації футболу України зайнято пошуками нового тренера молодіжної збірної. Очікується, що його представлять 28 грудня.

Нагадаємо, що Олександр Головко працював зі збірною України U-21 з 2015 року, перш займаючи посаду тренера юнацьких збірних різних вікових категорій з 2006 року. Його угода з ФФУ було розраховано до літа наступного року. Під керівництвом Головко молодіжна команда "синьо-жовтих" зайняла 3 місце у відборі на Євро-2019, пропустивши вперед команди з Англії та Голландії.

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