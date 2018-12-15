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      Головний тренер збірної України з футболу покине свій пост, – ЗМІ

      562 Читать новость на русском
      Олександр Головко покине збірну України U-21
      Олександр Головко покине збірну України U-21

      Нинішній головний тренер збірної України U-21 з футболу Олександр Головко покине займану ним посаду.

      За інформацією SportArena, у ФФУ вже прийняли відповідне рішення і скоро про нього буде оголошено офіційно.

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      У той же час, керівництво Федерації футболу України зайнято пошуками нового тренера молодіжної збірної. Очікується, що його представлять 28 грудня.

      Нагадаємо, що Олександр Головко працював зі збірною України U-21 з 2015 року, перш займаючи посаду тренера юнацьких збірних різних вікових категорій з 2006 року. Його угода з ФФУ було розраховано до літа наступного року. Під керівництвом Головко молодіжна команда "синьо-жовтих" зайняла 3 місце у відборі на Євро-2019, пропустивши вперед команди з Англії та Голландії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Збірна України з футболу Спорт
      Джерело: 24 Канал
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