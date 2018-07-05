Головний тренер "Зорі" пройде стажування в "Реалі"

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб найближчим часом пройде стажування в мадридському "Реалі".

Про домовленості з іспанським клубом та про стажування тренерів і співробітників "Зорі" розповів генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

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"Ми досягли домовленості, що співробітники клубу, які пов'язані безпосередньо з тренувальним процесом, матимуть можливість пройти стажування в "Реалі" і повчитися. У вересні в Мадрид відправляться шість чоловік. Це Юрій Вернидуб, Олександр Грицай, Юрій Коваль, як людина, яка відповідає за молодь, співробітник наукової групи Валерій Михайленко. Він поїде для того, щоб дізнатися, як повніше працювати системою "Катапульта". Плюс поїде тренер по фізичній підготовці Ігор Касьяненко і лікар-реабілітолог Володимир Власенко", – цитує слова Рафаїлова прес-служба луганського клуба.

Також Сергій Рафаїлов розповів, що це не єдина поїздка тренерського штабу "Зорі" в Іспанію.

"Інша поїздка відбудеться теж до нового року. Тоді в Мадрид відправляться тренера U-21 і U-19 Володимир Микитин та Дмитро Кара-Мустафа. Крім того, Григорій Ярмаш. Ну а потім на стажування в "Реал" відправляться тренери воротарів. Одним словом, всі співробітники клубу, які пов'язані з тренувальним процесом в усіх наших командах, матимуть можливість пройти стажування в "Реалі", – сказав генеральний директор луганчан.

"Зоря" за підсумками сезону 2017/18 зберегла місце у Прем'єр-лізі та візьме участь у розіграші Ліги Європи сезону 2018/19.