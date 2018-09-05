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Головний убір осені: як носити берет

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Як стильно носити берет
Як стильно носити берет

Берет був одним з найпопулярніших головних уборів минулого року, проте і зараз він не втрачає свої позиції.

Якщо ви не впевнені в тому, як стильно скомбінувати берет з образом, пропонуємо кілька варіантів та кольорів, як модно поєднати цей головний убір.

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Класичний чорни

Зверніть увагу на класичний чорний берет, який допоможе створити образ у стилі Бонні Паркер – відомої американської грабіжниці.

Сміливий червоний

Червоний берет виграшно виглядає з сонячними окулярами. Такий стильний варіант носить модель Ельза Хоск.

Чистий білий

У такому береті на публіку вийшла Меган Маркл, поєднуючи його з білим пальтом.

Кава з молоком

Стильний берет кольору camel ідеально поєднується з чорною шкіряною мото-курткою. Такий образ виграшно виглядає через контраст деталей.

Також карамельний берет можна поєднати з верхнім одягом такого ж кольору, як це зробила Меган Маркл.

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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