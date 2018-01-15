Головній ялинці країни дадуть друге життя: стала відома доля дерева

16 січня з Софіївської площі у Києві приберуть головну ялинку України, яка простояла там усі новорічно-різдвяні свята.

Що зроблять із зеленою красунею розповіли у "Київзеленбуді".

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Гілки з головної ялинки спершу перероблять на тріску, а вже навесні планують використати для захисту ґрунту від пересихання і перегріву.

16 січня о 14:30 годині КО "Київзеленбуд" утилізує гілки з головної ялинки України, що на Софійській площі. Гілля перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу, а навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин, подарувавши "друге життя",

– пояснили у "Київзеленбуді".

Окреме призначення організатори новорічних святкувань на Софіївській вигадали для стовбура ялинки – його використають як матеріал для хендмейду.

Раніше киян закликали привозити використані новорічні ялинки у "Межигір'я", де їх віддавали на корм місцевим тваринам.