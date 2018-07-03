Головного тренера збірної Німеччини не звільнять після провалу на ЧС-2018

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов залишиться в команді, незважаючи на невихід з групи на ЧС-2018.

Про це повідомляє авторитетне видання Bild.

Джерело зазначає, що перед збірною Німеччини буде поставлена задача перемоги на чемпіонаті Європи-2020.

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Після вильоту з чемпіонату світу 58-річний фахівець взяв п'ять днів на роздуми.

В середині травня фахівець підписав з Німецьким футбольним союзом нову угоду терміном до літа 2022 року.

Президент організації висловив Леву підтримку після поразки від команди з Південної Кореї (0:2) в заключному турі групового етапу ЧС-2018, що також вплинуло на рішення тренера.

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу російського Чемпіонату світу збірна Німеччина поступилася Південній Кореї. У підсумку "бундесманшафт" посіли останню сходинку у своїй групі та безславно покинули форум.