Головного тренера збірної Німеччини не звільнять після провалу на ЧС-2018
Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов залишиться в команді, незважаючи на невихід з групи на ЧС-2018.
Про це повідомляє авторитетне видання Bild.
Джерело зазначає, що перед збірною Німеччини буде поставлена задача перемоги на чемпіонаті Європи-2020.
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Після вильоту з чемпіонату світу 58-річний фахівець взяв п'ять днів на роздуми.
В середині травня фахівець підписав з Німецьким футбольним союзом нову угоду терміном до літа 2022 року.
Президент організації висловив Леву підтримку після поразки від команди з Південної Кореї (0:2) в заключному турі групового етапу ЧС-2018, що також вплинуло на рішення тренера.
Нагадаємо, в останньому турі групового етапу російського Чемпіонату світу збірна Німеччина поступилася Південній Кореї. У підсумку "бундесманшафт" посіли останню сходинку у своїй групі та безславно покинули форум.