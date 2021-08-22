На головному маяку Одеси замайорів величезний прапор України: захопливі фото

Величезний синьо-жовтий прапор розгорнули 21 серпня на Воронцовському маяку в Одесі. Розмір полотнища становить 18 на 5 метрів.

Підняття прапора на маяку вже другий рік поспіль відкриває Вишиванковий фестиваль на Приморському бульварі в Одесі.

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Прапор на маяку Одеси

На головному маяку Одеси – Воронцовському – 21 серпня розгорнули великий синьо-жовтий прапор. Полотнище розміром 18 на 5 метрів підіймається на всю висоту маяка.

Стяг здійняв на споруду нещодавно призначений доглядачем маяка ексофіцер Військово-морських сил України, капітан першого рангу запасу Олег Гринько. У 2014 році він разом зі сім'єю переїхав з окупованого Севастополя до Одеси.

У Криму я завжди підіймав прапор над своїм балконом. І взагалі скрізь, де я перебуваю, підтримую цю традицію,

– розповів Гринько.

Нагадаємо, у Києві у День державного прапора ветерани війни на Донбасі піднімуть на флагшток найбільший Державний прапор.

У Херсоні до Дня Незалежності встановили флагшток, який мав стати одним з найвищих в Україні. Однак щось пішло не так: він впав на припаркований неподалік Lexus та розтрощив його.

Український прапор на Воронцовському маяку: фото "Думская"

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