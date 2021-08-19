Головою Харківської облради стала Тетяна Єгорова-Луценко

Єгорова-Луценко була єдиною, хто претендував на посаду голови Одеської облради. Депутатку висунула партія "Слуга народу". Її кандидатуру підтримали 75 осіб.

Про це повідомив голова рахункової комісії Віталій Панов на позачерговій сесії 19 серпня. Попередньо головою облради був теж представник партії "Слуга народу" Артур Товмасян.

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Голосували таємно

Окрім партії "Слуга народу", жодна інша не висувала кандидатуру на пост голови Харківської облради. Раніше Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, що готова працювати на цій посаді. Вона побажала своєму колезі Артуру Товмасянові довести невинність у суді.

Ми обговорювали кандидатуру того, хто зможе обійняти цю посаду. Я заявляю, що готова працювати на цій посаді для розвитку нашого регіону. Вчора фракція мене підтримала, я готова до цього. Я бажаю Артуру Товмасяну довести свою невинність у суді,

– сказала Єгорова-Луценко.

Обрання нової голови облради відбулося шляхом таємного голосування 19 серпня. "За" проголосували 75 осіб, а "проти" – 9 осіб.